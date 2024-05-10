Novavax hisseleri, ilk çeyrekteki kayıplara rağmen Sanofi ile yapılan 1,2 milyar dolarlık lisans anlaşmasıyla %40 arttı

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Novavax (NASDAQ:NVAX) hisseleri Cuma günü piyasa öncesi işlemlerde yalnızca şirketin 2024 ilk çeyreği mali kazanç raporunun etkisiyle değil, daha da önemlisi Fransız ilaç devi Sanofi SA ile yapılan milyarlarca dolarlık önemli bir anlaşmanın etkisiyle %40 oranında fırladı.

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İlk çeyrekte, analistlerin öngördüğü 0,92 $’dan daha yüksek olan 1,05 $’lık hisse başına zarar ve 141,16 milyon $’lık konsensüs tahmininin altında kalan 93,85 milyon $’lık gelir bildirilmesine rağmen, ortaklığın duyurusu Novavax’ın hisse değerinde dramatik bir artışa yol açtı.

Novavax’ın Sanofi ile anlaşması yatırımcıların güvenini artırıyor

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Potansiyel olarak 1,2 milyar dolara kadar değere sahip olan lisans anlaşması, Novavax’ın faaliyette kalma kabiliyetine ilişkin endişeleri ortadan kaldırdı.

Novavax’ın COVID-19 aşısının ortak ticarileştirilmesini ve Novavax’ın Matrix-M adjuvanını kullanan yeni COVID-19-influenza kombinasyon aşılarının geliştirilmesini içeriyor.

Sanofi, Novavax’a 500 milyon dolar peşin, geliştirme, düzenleme ve lansman aşamaları için ise 700 milyon dolara kadar ödeme yapacak.

Ayrıca Novavax, bu aşıların satışından çift haneli telif ücreti alacak.

Sanofi Novavax’tan hisse satın aldı

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Anlaşmanın bir parçası olarak Sanofi, Novavax’ın %4,9 hissesini 70 milyon dolara satın alacak.

Bu yatırım Novavax’a yaklaşık 1,4 milyar dolar değerinde değer veriyor; bu, Perşembe günü itibarıyla yaklaşık 628 milyon dolarlık piyasa değerinin neredeyse iki katı, ancak yine de 2021’deki zirve olan 20 milyar doların çok altında.

Sanofi, Kovid vax nedeniyle üretimde gecikmelerle karşı karşıya kaldı

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Sanofi ile yapılan stratejik ortaklık, üretim sorunları ve COVID aşısının düzenleyici onayındaki gecikmelerle mücadele eden Novavax için önemli bir geri dönüşe işaret ediyor.

Sanofi’nin aşı Ar-Ge başkanı Jean-Francois Toussaint, Novavax’ın yüksek etkili COVID-19 aşısını Sanofi’nin grip aşısı portföyüne entegre etme konusundaki heyecanını dile getirdi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.