GameStop tüccarı Roaring Kitty kripto meme parası rallisini katalize etti, ROAR %3.100 kazandı

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GameStop tüccarı Keith Gill sosyal medyaya geri dönerek kripto meme paralarında bir ralliye ilham verdi ve “Roaring Kitty” Solana merkezli meme ROAR’a ilham verdi.

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CoinGecko’dan elde edilen veriler, 2021’deki GameStop rallisine öncülük eden yatırımcının geri dönüşünün köpek ve kedi meme’lerinde ve Solana tabanlı meme coin’lerinde kazanımları artırdığını gösteriyor.

Kükreyen Kedicik geri dönerken ROAR %3.100 kazanç elde etti

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ABD’li hisse senedi yatırımcılarının coşkusu kriptoya da sıçradı; efsanevi tüccar “Roaring Kitty”den ilham alan meme coin, CoinGecko’da görüldüğü gibi Pazartesi günü değerine %3.100 değer kattı. Gill’in elinde video oyun kumandası tutarken koltuğunda öne doğru eğilen bir adamı gösteren sosyal medya paylaşımı, trader’ın günlük ticarete dönüşü olarak yorumlandı.

Dogecoin, Shiba Inu, Dogwifhat, Floki, Bonk ve Popcat gibi köpek ve kedi temalı kripto paraların 13 Mayıs’ta fiyatlarında artış gözlemlendi.

Meme coin’ler nispeten küçük piyasa kapitalizasyonuyla yüzde binlerce kazanç elde ederken, DOGE, SHIB, POPCAT gibi büyük piyasa değerine sahip tokenlar %20’ye kadar yükseldi. Solana merkezli ROAR’ın Roaring Kitty veya GameStop ile meşru bir bağlantısı yoktur, ancak token sahipleri için büyük kazançlar sağlamıştır.

GameStop’un (GME) video oyunu perakendecisi ile hiçbir ilişkisi yoktur; meme coin, 13 Mayıs’ta değerini %342 artırdı.

Meme coin piyasa değeri Pazartesi günü 54,2 milyar doları aştı ve Messari’nin meme coin takipçisi sektördeki çoğu varlıkta çift haneli oyunlar gösteriyor.

Meme coin fiyatı 24 saat içinde artıyor

Meme paraları ve WallStreetBets’in bir geçmişi var

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/WallStreetBets alt dizini, GameStop ve AMC Entertainment’ın bir yıl içinde %1.000’in üzerinde artış gösterdiği 2021’deki meme coin çılgınlığının merkezinde yer aldı. Bu, kriptodaki en büyük meme koini olan Dogecoin’in 2021’de 0,01 dolardan 0,50 dolara çıktığı zamana denk geliyor.

Meme stoklarından elde edilen sermaye muhtemelen 2021’den itibaren Dogecoin gibi meme coin’lerine dönüşecek. Bu yazının yazıldığı sırada DOGE fiyatı, Messari’de görüldüğü gibi son 24 saatte %6,79 artışla 0,150 dolar seviyesinde.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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