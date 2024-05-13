Geoffrey Morphy’nin 27 milyon dolarlık davası Bitfarms’ın devrilmesine yol açtı

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Dramatik olaylar sonucunda Bitfarms, şirkete karşı açılan davanın ardından Morphy’nin madencilik firmasının CEO’su ve başkanlığına son verdi.

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Morphy’nin, Bitfarms’a karşı 27 milyon dolarlık şaşırtıcı bir tazminat davası açması, Bitfarms’ın, kendisinin şirkette kalmasını planladığını önceden duyurmasına rağmen görevine son vermesine neden oldu.

Bu arada kurucu ortak ve başkan Nicolas Bonta, geçici başkan ve CEO olarak göreve başladı.

Morphy, Bitfarms’a tazminat davası açtı

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Hukuki mücadele, 10 Mayıs’ta Morphy’nin sözleşme ihlali, haksız işten çıkarma ve ağırlaştırılmış ve cezai tazminat iddialarını öne sürerek Kanada Ontario Yüksek Mahkemesi’nde dava açmasıyla başladı.

Bitfarms, iddiaların asılsız ve dayanaksız olduğuna inandığını ileri sürerek davaya hızlı bir şekilde yanıt verdi. Şirket, eski CEO’sunun öne sürdüğü iddialara karşı kendisini güçlü bir şekilde savunacağına söz verdi.

Morphy’nin ayrılışı, kripto para madenciliği sektörünün önde gelen oyuncularından Bitfarms için önemli bir gelişmeye işaret ediyor.

2020’den beri şirkette olan Morphy’nin liderliği, Bitfarms’ın operasyonlarını ve stratejik yönünü şekillendirmede çok önemli bir rol oynadı.

Ancak davanın görev süresine gölge düşürmesi nedeniyle yönetim kurulu, şirketin itibarı ve faaliyetleri üzerindeki olası etkiyi azaltmak için derhal harekete geçmenin gerekli olduğunu düşündü.

Bitfarms’ın liderlik değişikliği

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Morphy’nin ayrılmasının ardından Bitfarms, Nicolas Bonta’yı geçici Başkan ve CEO olarak atamak için hiç vakit kaybetmedi.

Aynı zamanda şirketin Kurucu Ortağı olan ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Bonta, bu göreve zengin bir deneyim ve uzmanlık katıyor. Onun liderliğinde Bitfarms, hukuki anlaşmazlığın getirdiği çalkantılı sularda gezinmeyi ve kripto para madenciliği sektöründe lider oyuncu konumunu korumayı hedefliyor.

Ancak Bonta şu anda CEO pozisyonunu geçici olarak elinde tutuyor ve şirket, Morphy’nin yerine geçecek kişiyi aramaya yönelik daha önce ana hatlarıyla belirtilen stratejisini sürdürme planlarını duyurdu.

Önümüzdeki haftalarda yeni bir CEO’nun atanması bekleniyor ve bu, Bitfarms’ın liderlik ekibine istikrar ve sürekliliği hızlı bir şekilde geri getirme konusundaki kararlılığının sinyalini veriyor.

Yönetici kademelerindeki karışıklığa rağmen Bitcoin madencilik şirketi, madencilik yeteneklerini geliştirmeye ve kilit pazarlardaki varlığını genişletmeye odaklanmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Paraguay ve Arjantin’e yayılmış 11 Bitcoin madencilik tesisiyle şirket, kripto para madenciliği hizmetlerine yönelik artan talepten yararlanmak için iyi bir konuma sahip.

Nisan ayında Bitfarms, madencilik ekipmanını yükseltmek için yaklaşık 240 milyon dolar yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı; bu hamle, hash oranı kapasitesini saniyede 21 exahash’e çıkarmayı hedefliyordu.

Firma, uzun vadeli amaç ve hedeflerine olan bağlılığında kararlılığını sürdürüyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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