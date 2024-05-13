Ripple CEO’su ABD hükümetinin Tether’in peşinde olduğunu söyledi

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Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ABD’nin Tether’ı hedef alan potansiyel düzenleyici eylemlerine ilişkin endişelerini dile getirdi. World Class podcast’in 10 Mayıs’taki bölümünde konuşan Garlinghouse, durumu “izlenmesi gereken bir durum” olarak nitelendirdi.

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Ripple CEO’su, “ABD hükümeti Tether’in peşinde, bu benim için açık” dedi.

Garlinghouse, ABD’nin eylemlerinin piyasayı istikrarsızlaştıracak bir olaya yol açıp açmayacağı konusunda spekülasyonda bulunmadı ancak bunun sonucunda ortaya çıkabilecek piyasa etkilerinin olasılığını kabul etti.

“Tether’i ekosistemin çok önemli bir parçası olarak görüyorum” diye ekledi.

Ayrıca Garlinghouse, FTX’in çöküşü gibi kriptoyla ilgili başka bir kara kuğu olayının kripto sektöründe gerçekleşebileceğinden “%100” emin olduğunu söyledi.

Tether’in şeffaflıkla ilgili sorunları

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Tether’in ana şirketi olan Tether Holdings Limited, küresel bir yan kuruluşlar ağı aracılığıyla piyasa değerine göre dünyanın en büyük stablecoin’ini yönetmektedir.

Tether, kuruluşundan bu yana operasyonel şeffaflığı konusunda sürekli incelemeyle karşı karşıya kaldı. Bu, stabilcoini USDT’nin değerini destekleyen rezerv tutmanın gerçek boyutuyla ilgili zorlukları da içeriyor.

Ekim 2023’te ABD Senatörü Cynthia Lummis ve Temsilci French Hill, Adalet Bakanlığı’ndan Binance ve Tether’in terörizmi potansiyel olarak desteklemedeki rolünü değerlendirmesini istedi.

Tether, kolluk kuvvetleriyle işbirliğini ve küresel mevzuat uyumluluğuna olan bağlılığını teyit ederek yanıt verdi.

Tether için işleri daha da karmaşık hale getiren şey, Kasım 2022’de Manhattan merkezli ABD Savcısı Damian Williams, şirketin kripto bağlantılı fonları bankacılık ortaklarından gizlemeye yönelik iddia edilen çabalarına ilişkin devam eden bir soruşturmanın sorumluluğunu üstlendi.

2021’de Tether ayrıca Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na 41 milyon dolar para cezası ödedi.

Ceza, Tether’in rezerv varlıkları hakkında yanlış bilgi vermesi nedeniyle verildi. 1 Haziran 2016 ile 25 Şubat 2019 arasındaki günlerin yalnızca %27,6’sında USDT’yi desteklemeye yetecek kadar fiat rezervi vardı.

Bu, Tether’in üç ayda bir yayınlamaya başladığı üçüncü taraf denetimlerinin daha sıkı yapılması yönünde çağrılara yol açtı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.