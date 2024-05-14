Coinbase sistem genelinde kesinti yaşıyor, fonlar güvende

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ABD kripto borsası Coinbase, 14 Mayıs’ın başlarında sistem çapında bir kesinti yaşadı ve bu kesinti, müşterilerin hizmetlerine hem masaüstü hem de mobil platformlardan erişmesini engelledi. Şirket, resmi durum sayfasında “büyük kesintinin” 4:15 UTC’de başladığını belirterek kesintiyi doğruladı.

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Coinbase web sitesini ziyaret edenler, olası sunucu bakımı veya aşırı yükleme sorunlarına işaret eden “503 Hizmet Geçici Olarak Kullanılamıyor” hatasıyla karşılaştı.

Coinbase Desteği 14 Mayıs’ta sosyal medya üzerinden kullanıcılara sorunu çözdükleri ve tüm fonların güvende olduğu konusunda güvence verdi.

Kesinti geçmişi

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Bu olay Coinbase’in yaşadığı bir dizi aksaklığın ardından geldi.

28 Şubat’ta, Bitcoin fiyat dalgalanmasına bağlı olarak kripto ticaret hacmindeki ani artış, geçici hizmet kesintilerine yol açtı. Özellikle Bitcoin fiyatı keskin bir toparlanmadan önce yaklaşık %10 düştü ve Coinbase ve diğer borsaları etkiledi.

Bir başka kayda değer kesinti 4 Mart’ta meydana geldi ve bu, bir hafta içindeki ikinci kesinti oldu. Borsa, web sitesinde gecikmenin arttığını ve bazı kullanıcıların aralıklı sıfır bakiye gözlemlediğini bildirdi. Şubat ayının hizmet sorunları da benzer şekilde geçici sıfır bakiye ve işlem hataları gösterdi.

Yıllar geçtikçe Coinbase, yoğun ticaret faaliyeti ve yüksek kullanıcı talebi dönemlerinde teknik sorunlar nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Topluluk yanıt veriyor

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Son kesintiye halkın tepkisi karışık. Bazı kullanıcılar sosyal medyada kesintinin planlı bir bakım olabileceğini öne sürerken, diğerleri olayın niteliği hakkında Coinbase’den netlik istedi.

Is it planned or is it an unexpected outage ? Why would you investigate something that’s planned? pic.twitter.com/bkEvJzZhKx — Sunny Po (@sunny051488) May 14, 2024

Zorluklara rağmen, bazı kripto meraklıları bu tür kesintileri kripto alanına artan ilgi ve aktivitenin olumlu göstergeleri olarak görüyor.

Kripto tüccarı Castillo Trading, bunu bir yükseliş senaryosu olarak değerlendirdi ve bu tür olayların güçlü bir piyasa etkileşiminin sinyali olabileceğini belirtti.

X’e “Coinbase çöktü. Çok geri döndük” diye yazdı.

Bu arada Coinbase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile hukuki bir mücadelenin ortasında. SEC, Coinbase’i en az 2019’dan bu yana kayıtsız bir menkul kıymet borsası, komisyoncu ve takas kurumu olarak faaliyet göstermekle suçladı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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