Rusya ve Japonya’nın kripto kabulü ABBC Coin’i ($ABBC) neden ileriye taşıyabilir?

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Kripto para ödemelerine yönelik küresel yönelim ivme kazanırken, Rusya ve Japonya’daki önemli gelişmeler dijital varlıklar için yeni bir dönemin sinyallerini veriyor.

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Ülkeler kripto para işlemlerini keşfetmeye ve yasallaştırmaya devam ettikçe, ABBC Coin ($ABBC) gibi token’ların önemli ölçüde fayda sağlaması bekleniyor.

Kripto ödemelerinin giderek daha fazla kabul görmesi sadece bir trend değil, aynı zamanda finansal alanda dönüştürücü bir hareket olup, ABBC Coin’i önemli bir büyümeye hazırlıyor.

Rusya kripto ödemelerini ve madenciliğini yasallaştırıyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çığır açıcı bir hamleyle Temmuz 2024’te kripto para madenciliğini yasallaştıran ve işletmelerin uluslararası işlemlerde dijital varlıkları kullanmasına olanak tanıyan bir yasayı imzaladı.

Bu yasa, kripto para birimlerini kullanarak ABD yaptırımlarını aşmayı hedefleyen Rusya için önemli bir adım olarak görülüyor.

Yeni yasa, madencilik altyapı operatörleri, madencilik havuzları ve adres tanımlayıcıları gibi temel kavramları getirerek, düzenlenmiş ve yapılandırılmış bir kripto ortamı için zemin hazırlıyor.

Breaking: Putin signs both crypto laws.



The State Duma passed two bills on Tuesday. Putin signs them today.



– Legalizing cryptocurrency mining from November 1, 2024.

– Crossborder settlements and exchange trading in digital currency.



Russia are going full crypto. — MartyParty (@martypartymusic) August 8, 2024

Yeni düzenlemeye göre, kripto para madenciliği yalnızca Rusya’nın resmi sicilinde tanınan kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebilecek, ancak bireyler belirli elektrik kullanım sınırları dahilinde madencilik faaliyetlerine katılabilecek.

Ayrıca Rusya’da yaşayanlar, dijital para ticareti için yerel blok zincirlerini kullanmak zorunda kalıyor ve merkez bankası, ülkenin finansal istikrarını tehdit eden işlemleri askıya alma yetkisine sahip oluyor.

Bu düzenleyici yaklaşım, uluslararası ticarette dijital para birimlerinin kullanımını teşvik etmenin yanı sıra finansal istikrarsızlık ve kara para aklama gibi riskleri azaltmayı amaçlıyor.

Japonya’nın bankacılık sektörü kriptoyu benimsiyor

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Japonya’nın finans sektörü de kripto para ödemelerini benimseme konusunda önemli adımlar atıyor.

Son raporlar, Japon bankalarının %80’inin uluslararası ödeme sistemlerini geliştirmek için Ripple ile iş birliği yaptığını ortaya koyuyor.

Bu ortaklık, geleneksel finans (TradFi) alanında blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin artan etkisini vurgulayarak, sektörün evriminde önemli bir anı işaret ediyor.

WOW! 💥



„Over 60 Japanese banks representing 80% of the Japanese banking industry have partnered with Ripple (which is competing to replace

SWIFT)!"



And every Japanese bank will use #XRP in 2025 according to SBI CEO! 🎌



Source: https://t.co/zB5XvyWF1m… pic.twitter.com/LWR0m4n5iS — 𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓮 (@barbie_xrpie) June 7, 2024

SBI Holdings Başkanı Yoshitaka Kitao, 2025 yılına kadar tüm Japon bankalarının Ripple’ın XRP’sini kullanacağını öngördü. Bu gelişmenin küresel ödeme dünyasında devrim yaratabileceği ifade edildi.

Japon bankalarının kripto para ödemelerini benimsemesi, geleneksel bankacılık süreçlerinde sıklıkla karşılaşılan gecikmeleri ortadan kaldırarak, sınır ötesi işlemleri daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirmeyi amaçlıyor.

Kripto para ödeme token’larına olan ilginin artmasının, ABBC Coin gibi diğer dijital varlıklara da ilgi çekmesi bekleniyor.

ABBC Coin’i Anlamak

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ABBC Coin, e-ticaretteki sınırlı ödeme seçenekleri, yüksek ücretler ve yavaş işlemler gibi zorlukların üstesinden gelerek kripto ödeme sektöründe önemli bir oyuncu olarak konumlanıyor.

Projenin amacı, dijital varlıkların perakende sektöründe benimsenmesini artırmak ve çevrimiçi alışverişi daha güvenli ve verimli hale getirmektir.

ABBC Coin’in blockchain platformu üç ana ürün sunmaktadır:

Çok platformlu cüzdan : Bitcoin, Ethereum ve ERC-20 token’ları da dahil olmak üzere çeşitli varlıkları destekler ve kullanıcılara dijital varlıklarını yönetmek için çok yönlü bir araç sağlar.

: Bitcoin, Ethereum ve ERC-20 token’ları da dahil olmak üzere çeşitli varlıkları destekler ve kullanıcılara dijital varlıklarını yönetmek için çok yönlü bir araç sağlar. Online alışveriş uygulaması : Kullanıcıların kripto para birimlerini kullanarak online alışveriş yapmalarına olanak tanır, dijital ödemeleri entegre ederek e-ticaretin kapsamını genişletir.

: Kullanıcıların kripto para birimlerini kullanarak online alışveriş yapmalarına olanak tanır, dijital ödemeleri entegre ederek e-ticaretin kapsamını genişletir. Kripto para borsası : Dijital varlık işlemleri için güvenilir bir platform sunarak, kripto paraların güvenli ve düşük maliyetli ticaretine olanak tanır.

ABBC fiyat görünümü

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ABBC Coin şu anda 0,005916 dolardan işlem görüyor ve son bir ayda değerinin %26, son bir yılda ise %90 oranında düşmesine neden olan uzun süreli düşüş trendinin ardından toparlanma belirtileri gösteriyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Rusya ve Japonya’daki gelişmelerin de kanıtladığı üzere kripto para ödemelerine yönelik artan eğilim, ABBC Coin’i yakın gelecekte büyüme potansiyeline sahip bir konuma getiriyor.

Daha fazla ülke ve finans kuruluşu ödemeler için kripto paraları tanıyıp benimsedikçe, ABBC Coin gibi tokenlara olan talep artabilir.

Uzmanlar, bankacılık sektöründeki bu küresel değişimin ABBC Coin’in fiyatını 1 dolar seviyesine doğru taşıyabileceğini ve bu ortaya çıkan trendden yararlanan yatırımcılara önemli getiriler sunabileceğini öngörüyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.