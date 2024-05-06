يريد إيلون ماسك أن يستثمر وارن بافيت في أسهم تيسلا

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أصبحت شركة Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) موضع التركيز اليوم بعد أن قال إيلون موسك ، رئيسها التنفيذي، إن وارن بافيت يجب أن يأخذ حصة في عملاق السيارات الكهربائية الخاص به.

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إليك ما كتبه ” ماسك ” على “X” اليوم

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يجب على المستثمر الأسطوري ورئيس مجلس إدارة شركة Berkshire Hathaway Inc “أن يشغل منصبًا في شركة Tesla. إنها خطوة واضحة”. هذا ما كتبه ” ماسك ” في منشور له على “X” يوم الإثنين.

ويأتي تعليقه بعد أيام فقط من إعلان المجموعة المتعددة الجنسيات أنها قلصت حصتها في شركة أبل بنحو 13% لأسباب ضريبية في الربع الأول.

نشرت شركة بيركشاير هاثاواي أيضًا تقرير أرباح الربع الأول خلال عطلة نهاية الأسبوع والذي يمكنك قراءته بالكامل على هذا الرابط.

لاحظ أن شركة بافيت القابضة لديها ما يقرب من 190 مليار دولار نقدًا عند الكتابة.

ذكر بافيت تسلا في الاجتماع السنوي

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ومن الجدير بالذكر أيضًا أن وارن بافيت تحدث بالفعل عن شركة تسلا في اجتماع سنوي يوم السبت الماضي.

وأشار إلى أن التكاليف والأسعار ستنخفض إذا نجحت تكنولوجيا الأتمتة الخاصة بعملاق السيارات الكهربائية في تقليل حوادث الطرق. ومع ذلك، فإن $TSLA لم تحقق هذا الإنجاز بعد، وفقًا لأجيت جاين – نائب رئيس شركة التأمين في بيركشاير.

https://www.youtube.com/watch?v=q60E32X2lHo

ويتوقع بافيت أن تسجل شركة بيركشاير هاثاواي “نموا متواضعا” في أرباح التشغيل هذا العام. وأضاف الملياردير في الاجتماع السنوي أن القرارات المتعلقة بالاستثمار في الأسهم ستقع على عاتق جريج أبيل في حالة تنحيه.

ارتفعت أسهم الفئة ب في شركته القابضة متعددة الجنسيات بأكثر من 10٪ مقارنة ببداية عام 2024 عند كتابة هذا التقرير.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.