تتضاعف القيمة السوقية لـ Tellor (TRB) في غضون أسبوع وسط ارتفاع نشاط الحيتان
- قفزت القيمة السوقية للعملات المشفرة من 143.32 مليون دولار إلى 258.81 مليون دولار في أوائل شهر مايو.
- تشير تصرفات الحيتان والمعاملات المتضخمة إلى تحسن تفاؤل المستثمرين.
- لا يزال سعر TRB مهيأً لمزيد من الاتجاهات الصعودية.
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استقبلت شركة Tellor (TRB) شهر مايو بأداء مثير للإعجاب، حيث ارتفعت قيمتها السوقية من 143.32 مليون دولار في 30 أبريل إلى 258.81 مليون دولار في 7 مايو.
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زيادة نشاط الحيتان في TRBCopy link to section
ويتزامن النمو الكبير الذي حققته شركة Tellor مع تحركات كبيرة من جانب كبار المستثمرين. تؤكد بيانات Santiment زيادة كبيرة في المحافظ والمعاملات النشطة التي تتضمن TRB.
ارتفعت العناوين النشطة من 131 في 1 مايو إلى 212 في 6 مايو. وفي الوقت نفسه، ارتفعت المعاملات التي تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار إلى 16 محفظة خلال الأسبوع.
تشير عناوين Tellor النشطة ومعاملات الحيتان إلى ارتفاع تفاؤل المستثمرين بينما يستكشف TRB مسار الربحية.
توقعات سعر TRBCopy link to section
واحتفظت العملة البديلة بنظرة صعودية وسط النشاط المتزايد، حيث ارتفعت بنسبة ١٠٪ في اليوم السابق لتصل إلى ١٠٠,١٢ دولار في وقت النشر.
علاوة على ذلك، تفوق سعر TRB خلال الأسبوع الماضي حيث قفز بنسبة 80٪، متفوقًا على أهم الأصول في مجال العملات المشفرة.
على سبيل المثال، خسر البديل الرائد من حيث القيمة إيثريوم (ETH) أكثر من 3٪ من قيمته خلال الأيام السبعة الماضية.
ويتوقع الخبراء المزيد من الارتفاعات في العملة الرقمية.
يعتقد جافون ماركس أن عملة Tellor سوف تنفجر إلى ما هو أبعد من 261 دولارًا لأنها تظهر قوة السوق.
دعمت البيانات الفنية استمرار صعود TRB. تشير تشكيلات الأسعار المرتفعة والقيعان المنخفضة بواسطة مذبذب الزخم إلى المزيد من الاتجاه الصعودي.
يمكن أن تؤدي العناوين النشطة المتزايدة واهتمام الحيتان إلى دفع أسعار TRB إلى الهدف فوق 261 دولارًا في الجلسات القادمة.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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