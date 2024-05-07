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أعلنت شركة والت ديزني عن بعض الأرقام المحبطة للغاية في نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024 اليوم في 7 مايو، مقارنة بالأرباع السابقة.

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النتائج المالية

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ومن بين النتائج الأخرى، أعلنت الشركة عن 657 مليون دولار في الدخل (قبل ضرائب الدخل)، بانخفاض قدره 69% على أساس سنوي.

بلغت إيرادات الربع 22 مليار دولار، بانخفاض على أساس سنوي عن الربع الثاني السابق، ولكن ربع سنوي بنسبة 1٪.

كانت ربحية السهم للربع الثاني تافهة 0.01 دولار، مقارنة مع الربع السابق 1.04 دولار للسهم الواحد للربع الأول، وهو انخفاض كبير.

وفقًا لشركة ديزني، انخفضت أرباح السهم المخيبة للآمال هذه، وهي خسارة قدرها 0.01 دولار أمريكي للربع الحالي مقارنة بدخل قدره 0.69 دولار أمريكي في الربع السابق، بسبب “خسارة اسمية بسبب انخفاض قيمة الشهرة في الربع، والتي تم تعويضها جزئيًا بارتفاع دخل التشغيل في الترفيه والتجارب.

وفي بعض الأخبار الجيدة المرحب بها، بلغ إجمالي أرقام الدخل التشغيلي لهذا الربع 3.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17 % على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، ارتفع التدفق النقدي الحر لشركة ديزني للربع الثاني أيضًا بنسبة 21٪، من 1.98 مليار دولار في عام 2023 إلى 2.4 مليار دولار على أساس سنوي.

النتائج السابقة

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أظهرت أرباح ديزني للربع الأول من عام 2024 نتائج إيجابية إلى حد كبير، بما في ذلك:

الدخل قبل ضرائب الدخل 2.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة كبيرة قدرها 62%

23.5 مليار دولار من الإيرادات، وهي ثابتة بشكل أساسي على أساس سنوي

ربحية السهم تبلغ 1.22 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ارتفاعًا من 0.99 دولارًا أمريكيًا في الربع الأول من عام 2023

بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للقطاع 3.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 27% على أساس سنوي

بالمقارنة مع أرباح الربع الأول من عام 2024، حققت شركة ديزني اليوم مجموعة نتائج أقل من ساحرة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.