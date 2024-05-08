تستمر تدفقات GBTC إلى Grayscale بعد يومين من التدفقات الداخلة

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بعد أن شهدت يومين من التدفقات الداخلة، واجهت صناديق بيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة في 7 مايو، بلغ إجماليها 15.7 مليون دولار. كان Grayscale Bitcoin ETF هو الأكثر تأثرًا، حيث شهدت GBTC تدفقات خارجية بقيمة 28.6 مليار دولار.

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اعتبارًا من إغلاق التداول في 7 مايو، أبلغت GBTC عن تدفقات خارجية تراكمية تقترب من 17.5 مليار دولار.

شهد الصندوق يومه الثاني على التوالي من صافي التدفقات الداخلة في 6 مايو، مع تدفق 4 ملايين دولار. وجاء ذلك بعد وقت قصير من إنهاء سلسلة التدفقات الخارجة الصافية التي استمرت 78 يومًا يوم الجمعة، مضيفًا 63 مليون دولار.

لا يزال التدرج الرمادي في الطلب

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على الرغم من مواجهة تدفقات كبيرة إلى الخارج، يظل GBTC التابع لـ Grayscale لاعبًا رئيسيًا بين المستثمرين المؤسسيين. لم تمنع الرسوم الإدارية المرتفعة الممتلكات الكبيرة، كما يتضح من احتفاظ Susquehanna International بأكثر من مليار دولار من البيتكوين داخل GBTC وفقًا لإيداعات الربع الأول من عام 2024.

وفي الوقت نفسه، قفز سعر سهم GBTC (NYSEARCA: GBTC) بنسبة 10٪ خلال الأسبوع الماضي بسبب تجدد التدفقات الداخلة. ومع ذلك، فقد واجه انخفاضًا طفيفًا يوم الثلاثاء، ليغلق عند 56.11 دولارًا.

جاء انخفاض الأسعار بعد سحب Grayscale لطلبها للحصول على ETF في نفس اليوم.

منذ انتقالها إلى صندوق بيتكوين الفوري في يناير، شهدت GBTC تدفقًا خارجيًا صافيًا قدره 17 مليار دولار. في وقت النشر، كان الصندوق يدير ما يقرب من 292,217 بيتكوين، بقيمة 18.4 مليار دولار، وهو انخفاض من 619,220 بيتكوين اعتبارًا من 11 يناير.

تشهد صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات مستمرة

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في 6 مايو، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات صافية تصل إلى 217.06 مليون دولار.

وكان صندوق FBTC التابع لشركة Fidelity هو الرائد في التدفقات بقيمة 99 مليون دولار، يليه صندوق Bitcoin التابع لشركة Ark Invest بمبلغ 76 مليون دولار. سجل صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock أيضًا تدفقًا كبيرًا قدره 22 مليون دولار في نفس اليوم، حيث تعافى من التدفقات الصفرية إلى التدفقات السلبية التي لوحظت في الأسبوع السابق.

سجلت BTCO التابعة لشركة Invesco وGalaxy Digital تدفقات يومية صافية ملحوظة بلغت 11 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة من Bitwise وVanEck وFranklin Templeton حوالي 2 مليون دولار من صافي التدفقات اليومية، مما يعكس نطاقًا واسعًا من نشاط المستثمرين داخل القطاع.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.