تعلن شركة Snap عن خطط لطرح خاص بقيمة 650 مليون دولار

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وانخفض سهم Snap Inc بنسبة 3.0% عند الإعلان عن خطط لطرح خاص للديون القابلة للتحويل.

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شركة Snap Inc تقدم أوراقًا نقدية قابلة للتحويل

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ستقدم شركة التواصل الاجتماعي ما قيمته 650 مليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل “المستحقة في عام 2030″، وفقًا لبيانها الصحفي الصادر يوم الأربعاء.

لم يتم بعد تحديد أسعار الفائدة ومعدلات تحويل الأوراق المالية.

تأتي هذه الأخبار في أعقاب زيادة بنسبة 50٪ في أسهم Snap على خلفية أرباح الربع الأول التي تجاوزت تقديرات الشارع بسهولة. أصدرت الشركة المدرجة في نيويورك توجيهات مشجعة للربع المالي الحالي الشهر الماضي أيضًا.

لاحظ أن روبرت سي مورفي – كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة التي تبلغ قيمتها 28 مليار دولار ومقرها سانتا مونيكا، كاليفورنيا، باع 1.0 مليون سهم في Snap مقابل أكثر من 14 مليون دولار بعد ارتفاع ما بعد الأرباح.

كيف سيستخدم $SNAP عائدات العروض الخاصة؟

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قالت Snap إنها ستستخدم عائدات الطرح الخاص الذي أعلنت عنه اليوم لأغراض الشركة.

وأضاف البيان الصحفي يوم الأربعاء أنها تعتزم استخدامها لإعادة شراء سنداتها القابلة للتحويل المستحقة في العام المقبل وفي عام 2026 أيضًا.

“قد تضع هذه المعاملات ضغوطًا تصاعدية على سعر تداول سهم Snap، مما يؤدي إلى تداوله بأسعار أعلى مما سيكون عليه الحال في غياب هذه المشتريات.”

لاحظ أن $SNAP تتوقع ما يصل إلى 45 مليون دولار من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع المالي الثاني مقابل 15.5 مليون دولار للمحللين. تتمتع وول ستريت حاليًا بتصنيف “احتفاظ” إجماعي على أسهم Snap.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.