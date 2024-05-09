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أعلنت شركة Fineqia International ، وهي شركة استثمارية في مجال الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، اليوم عن تقرير الأصول المُدارة لشهر أبريل الخاص بالعملات المشفرة المتداولة في البورصة.

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كشف التحليل الشهري الذي تجريه الشركة للمنتجات المتداولة في البورصة العالمية (ETPs) مع الأصول الرقمية كضمان أساسي، عن نمو بنسبة 64٪ في إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) حتى الآن في عام 2024.

أبريل صعب بالنسبة للعملات المشفرة

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ومع ذلك، على أساس شهري، انخفض إجمالي الأصول المدارة إلى 81 مليار دولار في أبريل، من 94.4 مليار دولار في نهاية مارس، بانخفاض قدره 14.2%.

وانخفض إجمالي القيمة السوقية للأصول الرقمية بنسبة 18.8% إلى نحو 2.29 تريليون دولار في أبريل، من 2.82 تريليون دولار في الشهر السابق.

وفقًا لبحث Fineqia، انخفضت قيمة الأصول المتداولة في البورصة التي تمثل سلة متنوعة من العملات المشفرة بنسبة 9.5% في الأصول الخاضعة للإدارة خلال شهر أبريل، إلى 2.8 مليار دولار، من 3.36 مليار دولار المسجلة في نهاية مارس.

ومع ذلك، منذ بداية العام وحتى الآن، ارتفعت الأصول المُدارة من المنتجات المتداولة في البورصة التي تحتوي على سلة من العملات المشفرة بنسبة 24.2% من 2.25 مليار دولار في بداية عام 2024.

هل هي مكلفة للغاية بفضل BTC؟

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يمكن أن يُعزى هذا جزئيًا إلى التكلفة النسبية لبرامج التشفير المتداولة في البورصة حاليًا. كما يلاحظ فينيقيا:

وحتى وسط تراجع السوق، حافظت المنتجات المالية المدعومة بالأصول الرقمية على علاوة بنسبة 24.5٪ على سوق الأصول الرقمية، بما يتوافق مع الاتجاه الذي شهدناه في الربع الأول. منذ بداية العام حتى الآن، ارتفعت قيمة الأصول المتداولة في البورصة التي تمتلك أصولًا رقمية بنسبة 64% في الأصول المُدارة، في حين زادت القيمة السوقية للأصول الرقمية بنسبة 29.2%. وهذا يسلط الضوء على نمو أقساط المنتجات المتداولة في البورصة بنسبة 117٪ تقريبًا مقارنة بالأساس النسبي.

ومن غير المستغرب أن تعزو فينيقيا هذه الزيادة في الأقساط في الغالب إلى الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (BTC) في الولايات المتحدة، والتي بدأت التداول في 11 يناير، مما حفز تدفقات رأس المال إلى المنتجات المالية التي تتميز بالأصول الرقمية كأصول أساسية طوال الربع الأول.

يقول بونديب سينغ رانجار، الرئيس التنفيذي لشركة Fineqia، إن هونج كونج شهدت مؤخرًا إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة، ومن المتوقع أن تحذو المملكة المتحدة حذوها قريبًا. وقال “لقد تم خبزه بالكامل الآن”. “مع تباطؤ الارتفاع الأولي من [موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة على صناديق BTC ETFs]، أصبحت الأرغفة جاهزة ويتم تقديمها على أرفف ETF وETN في جميع أنحاء العالم.”

كما سلط تقرير Fineqia الضوء أيضًا على أداء العملات المشفرة بشكل جيد وسيئ في أبريل.

وأبرز سولانا

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على وجه الخصوص، تم الإشادة بـ Solana (SOL)، التي تضم ما يقرب من نصف إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة للعملات البديلة، باعتبارها “مرنة”:

في أبريل، شهدت المنتجات المتداولة في البورصة مع SOL كأصل أساسي انخفاضًا بنسبة 31.4٪ في الأصول المدارة، حيث انخفضت إلى 1.29 مليار دولار من 1.87 مليار دولار المسجلة في نهاية مارس. خلال نفس الفترة، انخفض سعر SOL بنسبة 37.4%، منخفضًا إلى 127 دولارًا من 203 دولارًا المسجل في نهاية مارس. تسلط هذه الإحصائيات الضوء على أن العلاوة التي لوحظت في أبريل في الأصول المدارة من المنتجات المتداولة في البورصة التي تحتفظ بأصول رقمية باعتبارها أساسية مقارنة بالقيمة السوقية للأصول الرقمية الأوسع يمكن أن تعزى بشكل أساسي إلى المرونة التي أظهرتها المنتجات المتداولة في البورصة التي تحمل SOL.

قارن ذلك ببيتكوين، التي شهدت انخفاض سعرها بنسبة 13.6% إلى 60150 دولارًا في أبريل، من 69650 دولارًا في نهاية مارس. “في الوقت نفسه”، وفقًا لفينيكيا، “شهدت الأصول المُدارة للصناديق المتداولة في البورصة مع بيتكوين كأصولها الأساسية انخفاضًا بنسبة ١٣,٢٪، وانخفضت إلى ٦٣,٢ مليار دولار في أبريل من ٧٢,٨ مليار دولار المسجلة في نهاية مارس”.

يشهد Ethereum انخفاضًا بنسبة 15٪ تقريبًا

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وفي الوقت نفسه، حصلت إيثريوم (ETH) على تقرير أقل إيجابية:

في أبريل، شهدت عملة إيثريوم (ETH) انخفاضًا بنسبة 14.9٪ في القيمة، حيث انخفضت إلى 2985 دولارًا من 3508 دولارًا المسجلة في نهاية مارس. خلال الفترة نفسها، انخفضت الأصول المُدارة لصناديق الاستثمار المتداولة المقومة بالإيثريوم بنسبة 16.4٪، لتنخفض إلى 12 مليار دولار من 14.3 مليار دولار المسجلة في نهاية مارس. منذ بداية العام حتى الآن، أظهرت المنتجات المتداولة في البورصة التي تحتوي على ETH زيادة بنسبة 26.6٪، في حين ارتفع سعر ETH بنسبة 31.1٪. وهذا يؤكد كيف أن التوقعات المتزايدة بين المشاركين في السوق برفض هيئة الأوراق المالية والبورصات الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في مايو قد أدت إلى انخفاض التعرض المؤسسي للإيثريوم لصالح البيتكوين.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.