تقدم غانا أول طابع NFT في أفريقيا

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طرحت شركة بريد غانا أول طابع عملات مشفرة في العالم للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لحكم حاكم شرفي في غانا. تم الكشف عن ختم العملة المشفرة في 5 مايو، والذي تم تطويره كرمز غير قابل للاستبدال (NFT)، ويحمل صور الأسانتاني، أوتومفو أوسي توتو الثاني، حاكم شعب أشانتي.

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أعرب بيس أوسي كوفور، المدير الإداري لشركة البريد المملوكة للدولة، عن أن طابع NFT هو أكثر من مجرد ابتكار تكنولوجي. إنها أداة تهدف إلى الحفاظ على تراث الأسانتان والاحتفال بمرور 25 عامًا على جلوس الزعيم التقليدي على العرش.

وقال كفور في بيان “اليوم، ونحن نكشف النقاب عن الطوابع التذكارية المخصصة لعهد جلالة الملك، نؤكد التزامنا بالابتكار والتميز في الحفاظ على قصص أمتنا وإيصالها إلى العالم”.

مركز التشفير في أفريقيا

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تحتل غانا المرتبة التاسعة من حيث معدل اعتماد العملات المشفرة، وفقًا لتقرير ديسمبر 2023. ومع ذلك، فإن الطلب الأساسي على القطاع الناشئ كان مدفوعاً بالسكان الأصغر سناً.

56.1% من مالكي العملات المشفرة في الاستطلاع تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 34 عامًا، و29.5% تتراوح أعمارهم بين 34 إلى 54 عامًا. فقط 14.4% من المشاركين كانوا فوق 55 عامًا.

وفقًا لمسؤول غانا بوست، ستعمل طوابع NFT كجسر بين الشباب وكبار السن في البلاد.

وقد أشادت أورسولا أوسو-إيكوفول، وزيرة الاتصالات والتحول الرقمي في غانا، بالخدمة البريدية لجهودها. وبحسب الوزير، ستعكس الطوابع “هوية” الأمة وستكون بمثابة حلقة وصل بين “القيم التقليدية و… التوقعات الجامحة”.

ومن المقرر أن يتم استخدام الطابع في 156 دولة كجزء من جهود الحدود التي تبذلها وزارة الاتصالات والرقمنة لدمج التقاليد والتكنولوجيا.

Blockchain قطاع رئيسي في غانا

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شهدت غانا تطورات ملحوظة في قطاع العملات المشفرة خلال السنوات الماضية. وفقًا للتقارير، ستشكل الدولة فريق عمل لتنظيم أصول العملات المشفرة في عام 2023.

على الرغم من عدم وجود إطار تنظيمي واضح، تواصل البلاد استضافة اقتصاد مزدهر للعملات الرقمية.

وفي الوقت نفسه، تعمل غانا أيضًا على تطوير العملة الرقمية لبنكها المركزي (CBDC). وفقًا لأحدث التطورات، كشف بنك غانا عن نيته تقديم إمكانات هذه التقنية دون اتصال بالإنترنت.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.