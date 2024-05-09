تتعاون Lisk مع Obligate لتعزيز اعتماد blockchain في الأسواق الناشئة

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أعلنت Lisk ، وهي لاعب رئيسي في حلول الطبقة الثانية من blockchain وعضو في Optimism Superchain، عن تعاون كبير مع Obligate، وهي منصة أسواق رأس المال القائمة على السلسلة ومقرها سويسرا.

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تركز هذه الشراكة على نشر مثيل Obligate على شبكة Lisk ، بهدف تحويل الوصول إلى الخدمات المالية اللامركزية في الأسواق الناشئة.

الاستفادة من blockchain لحلول رأس المال التي يمكن الوصول إليها

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ستستخدم شركة Obligate شبكة Lisk L2، التي تشتهر بكفاءتها وسرعتها وقابلية التوسع التي توفرها Ethereum.

تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الشركات في الأسواق الناشئة من خلال تقديم حلول رأسمالية أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة من خلال تقنية blockchain.

ويسعى هذا النهج إلى تجاوز التكاليف المرتفعة والتعقيدات المرتبطة بالوسطاء المصرفيين التقليديين.

ماذا تقول القيادة؟

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أكد دومينيك شوينتر، كبير موظفي المشتريات في Lisk، على التركيز على المهمة في التعاون، قائلًا:

“لقد قاد Lisk باستمرار الطريق في جعل تكنولوجيا blockchain متاحة، مع التركيز بشكل خاص على حل مشاكل العالم الحقيقي في الأسواق الناشئة.”

وعلق بينيديكت شوبلي، المؤسس المشارك لشركة Obligate، أيضًا على التآزر بين المنصتين، مشيرًا إلى:

“إن تصميم Lisk L2 لدعم التطبيقات والأصول في العالم الحقيقي يتماشى تمامًا مع مهمة Obligate لتقديم حلول blockchain آمنة ومنظمة.”

التأثير على الأصول في العالم الحقيقي والنمو الاقتصادي

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من المقرر أن يؤثر نشر Obligate على شبكة Lisk L2 بشكل كبير على الطريقة التي تستفيد بها الشركات من أصولها المادية للحصول على التمويل، مما قد يؤدي إلى تعزيز المزيد من النمو الاقتصادي والاستقرار في الأسواق الناشئة.

ومن خلال تبسيط وتعزيز الوصول إلى رأس المال، تهدف Lisk L2 وObligate إلى دعم الشركات في تعظيم قيمة أصولها بشكل فعال.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.