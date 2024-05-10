Binance تستأنف عملياتها في الهند بعد التسجيل

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من المقرر أن تستأنف منصة Binance عملياتها الخاصة بالعملات المشفرة في الهند ، وفقًا لآخر الأخبار التنظيمية حول أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التجارة.

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يوم الجمعة، قال مسؤول في وحدة الاستخبارات المالية (FIU) إن هيئة مكافحة غسيل الأموال وافقت على كل من Binance وKuCoin لتقديم الخدمات في البلاد.

تعد البورصتان أول منصات أصول رقمية خارجية تحصل على موافقة تنظيمية من وحدة الاستخبارات المالية، حسبما أفاد كوين ديسك نقلاً عن رئيس وكالة مكافحة غسيل الأموال، فيفيك أغاروال.

تدفع KuCoin غرامة قدرها 41000 دولار، وتنتظر Binance تأكيد العقوبة

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ووفقًا للتقرير، دفعت KuCoin أيضًا غرامة قدرها 41000 دولار بعد حصولها على موافقة التسجيل. وبهذا، يكون لدى البورصة الضوء الأخضر لاستئناف خدماتها في واحدة من أكبر وجهات العملات المشفرة في العالم.

ومع ذلك، أشار أغاروال إلى أن Binance لم تدفع أي غرامة بعد، حيث لم يتم تحديد ذلك بعد. والجدير بالذكر أن هذه هي الخطوة الوحيدة المتبقية قبل أن تبدأ بورصة العملات المشفرة الرائدة في العمل بشكل قانوني في الهند.

قامت وحدة الاستخبارات المالية بمعالجة تسجيل Binance ووافقت عليه.

ما تبقى هو جانب الامتثال المتعلق بحجم العقوبة التي يتعين على البورصة دفعها – مع تحديد هذا للتوضيح أثناء جلسة الاستماع مع وحدة مكافحة غسيل الأموال.

تؤدي الموافقة في الهند إلى امتثال Binance في ولاية قضائية أخرى، مع وجود عقبات ملحوظة حاليًا في الولايات المتحدة ونيجيريا.

ما هي بورصات العملات المشفرة الأخرى التي تسعى للحصول على موافقة الهند؟

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وفي ديسمبر من العام الماضي، كثفت السلطات الهندية حملتها ضد بورصات العملات المشفرة الخارجية من خلال حظر تسعة من كبار مقدمي الخدمات للعمل بشكل غير قانوني. وبخلاف Binance وKuCoin، شملت بقية العملات Huobi وKraken وBitfinex وGate.io وBitstamp وMEXC Global وBittrex.

وبحسب ما ورد، بدأت Kraken وGate.io، بالإضافة إلى Gemini، خططًا للحصول على الموافقة. وبينما تستهدف هذه البورصات استئناف العمليات في الهند، هناك منصتان – OKX وBitstamp – في طور الخروج.

وكما تم التأكيد في وقت سابق من هذا العام ، أمرت وزارة المالية الهندية بإزالة Binance وتطبيقات البورصة الأخرى من متجر تطبيقات Apple في البلاد. وكانت وحدة الاستخبارات المالية قد أخطرت المنصات المتأثرة في 28 ديسمبر/كانون الأول، وطلبت من الشركات المذكورة التسجيل.

كما طلبت الفلبين مؤخرًا من Google وApple إزالة تطبيق Binance من متاجر التطبيقات الخاصة بهما.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.