يقول الرئيس التنفيذي لـ Binance إن المسؤولين النيجيريين سعوا إلى تسوية سرية للعملات المشفرة
- يزعم الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تينغ، أن أشخاصًا لم يذكر اسمه اقترحوا "تسوية سرية للعملات المشفرة" مع المسؤولين النيجيريين.
- يقول تنغ إن مسؤول Binance المحتجز، تيغران جامبريان، بريء.
- تواصل نيجيريا احتجاز المواطن الأمريكي وسط صراع تنظيمي مع Binance.
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يدعي ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance، أن المسؤولين في نيجيريا تواصلوا مع فريق البورصة وقدموا اقتراحًا سريًا لتسوية العملات المشفرة.
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شارك تنغ تفاصيل هذا التطور الصادم في منشور بالمدونة يسلط الضوء على المشاكل القانونية المستمرة حول مسؤول Binance ، تيغران جامباريان. تأتي تعليقات رئيس Binance في الوقت الذي تشير فيه الأخبار الواردة من نيجيريا إلى أن الحكومة تخطط لحظر عملة النايرا من جميع منصات نظير إلى نظير (P2P) في البلاد.
الرئيس التنفيذي لشركة Binance يتحدث عن مشهد العملات المشفرة في نيجيرياCopy link to section
في 7 مايو، كتب ريتشارد تنغ، الذي حل محل الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance Changpeng Zhao، عن سبب براءة Tigran Gambaryan ويجب إطلاق سراحه. ترأس المواطن الأمريكي فريق الامتثال في Binance وتم احتجازه في نيجيريا منذ فبراير.
ولكن قبل تطور الأحداث الذي أدى إلى اعتقال مسؤول مصلحة الضرائب السابق، كانت هناك ملحمة أخرى – يُزعم أن المسؤولين النيجيريين حاولوا الحصول على تسوية سرية من وفد Binance.
يقول تنغ إن الحادث وقع في وقت مبكر من هذا العام وتضمن طلبًا للتسوية المدفوعة بالعملة المشفرة.
وفقًا للرئيس التنفيذي لـ Binance، بدأت الأحداث المقلقة التي تكشفت في نيجيريا والتي شارك فيها مسؤولو البورصة في مايو 2022. وذلك عندما نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) لوائحها الخاصة بالعملات المشفرة، مما جعل القطاع تحت نطاق اختصاصها التنظيمي.
ومع ذلك، مع عدم وجود قواعد وإرشادات واضحة، لم يحصل أي من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية على تراخيص بموجب اللوائح الجديدة.
تنغ ينتقد “السابقة الخطيرة”Copy link to section
في 8 يناير من هذا العام، التقى غامباريان وموظفون آخرون في Binance مع أعضاء لجنة مجلس النواب المعنية بالجرائم المالية (HCFC).
في حين أن الاجتماع كان يهدف في البداية إلى جلب Binance والمنظمين نحو الوضوح التنظيمي، إلا أنه فشل في تحقيق ذلك وهدد المشرعون باعتقال مسؤولي Binance، بما في ذلك الرئيس التنفيذي الجديد آنذاك Teng.
بعد هذه التطورات، تزعم تنغ أن الأفراد تواصلوا مع ممثليها لتقديم اقتراح التسوية.
وكان الطلب هو أنه إذا قامت منصة Binance بالدفع خلال 48 ساعة، فإن الأطراف المعنية “ستعمل على إنهاء هذه المشكلات”. وتشمل الاتهامات غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وبحسب ما ورد رفضت منصة Binance الاقتراح وغادر فريق “مهتم بشكل متزايد” نيجيريا على الفور.
في فبراير، سافر تيغران ونديم أنجاروالا (رئيس Binance Africa) إلى نيجيريا وتم القبض عليهما.
وتعليقًا على احتجاز غامباريان، يقول تنغ إن هذا يشكل “سابقة جديدة خطيرة لجميع الشركات في جميع أنحاء العالم”.
وفي الوقت نفسه، وسط المشاكل التنظيمية واحتجاز مسؤوليها، قامت Binance بإزالة النايرا من منصة P2P الخاصة بها في البلاد. وكشفت البورصة أيضًا عن مطالب السلطات التي تسعى إلى تسليم Binance البيانات الشخصية والتفاصيل الأخرى لجميع المستخدمين في نيجيريا.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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