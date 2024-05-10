مؤشر داكس الألماني، وكاك الفرنسي، ومؤشر فوتسي 100 البريطاني يحققون مكاسب بفضل بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية في المملكة المتحدة

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

شهدت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعًا طفيفًا يوم الجمعة، مدعومة بأرقام النمو البريطانية الأقوى من المتوقع والتفاؤل المتزايد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد ينفذ تخفيضات في أسعار الفائدة.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.5%، كما ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.4%.

خروج الاقتصاد البريطاني من الركود، مما عزز ثقة المستثمرين

Copy link to section

إضافة إلى معنويات السوق الإيجابية، أعلنت المملكة المتحدة أن اقتصادها نما بنسبة 0.6٪ في الربع الأول من عام 2024، متجاوزًا النسبة المتوقعة البالغة 0.4٪ والخروج فعليًا من الركود الذي بدأ في النصف الأخير من العام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، شهد شهر مارس معدل نمو شهري قدره 0.4%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.1%.

السياسات النقدية لبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي تحت المجهر

Copy link to section

على الرغم من أن بنك إنجلترا أبقى أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا يوم الخميس، إلا أن القرار تضمن تصويتًا منقسمًا، حيث اختار اثنان من أصل تسعة أعضاء خفض أسعار الفائدة.

وقد أدى هذا إلى زيادة التكهنات بخفض محتمل لسعر الفائدة في الأشهر المقبلة، حيث يقدر متداولو سوق المال فرصة بنسبة 45٪ للخفض في اجتماع السياسة المقبل.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتم التيسير بنحو 58 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وينتظر المستثمرون أيضًا بفارغ الصبر تقرير اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي الأوروبي، والذي من المتوقع أن يقدم مزيدًا من الأفكار حول تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية، خاصة بعد مؤشرات على تخفيض محتمل في يونيو.

يُظهر قطاع الشركات نموًا قويًا، بقيادة IAG وMediobanca

Copy link to section

وفي مجال الشركات، ارتفعت أسهم IAG بنسبة 2٪ بعد أن أعلنت مجموعة الطيران عن أرباح تشغيلية للربع الأول قدرها 68 مليون يورو، وهي زيادة كبيرة من 9 ملايين يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

كما أعلنت شركة IAG، الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية وإيبيريا وإير لينغوس، عن ارتفاع حاد في الإيرادات، مما يضع نفسها بقوة في ذروة موسم السفر الصيفي القادم.

وبالمثل، ارتفعت أسهم Mediobanca بنسبة 3% بعد الإعلان عن زيادة صافي الربح بنسبة 42% للربع من يناير إلى مارس على أساس سنوي، مع خطط لتوزيع أرباح مؤقتة بقيمة 421 مليون يورو هذا الشهر.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.