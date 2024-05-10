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ارتفعت اليوم شركة iTeos Therapeutics Inc (NASDAQ: ITOS) بنسبة 30% بعد الإعلان عن خطط العرض المباشر المسجل.

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ينبثق سهم iTeos Therapeutics من أرباح الربع الأول

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ستبيع شركة التكنولوجيا الحيوية إجمالي 1,142,857 سهمًا بسعر 17.50 دولارًا للسهم الواحد، وهو ما يترجم إلى علاوة بنسبة 44% على إغلاقها السابق.

وسيتضمن العرض أيضًا “مذكرات ممولة مسبقًا لشراء ما يصل إلى 5,714,285 سهمًا”، وفقًا لبيانها الصحفي الصادر يوم الجمعة.

واليوم أيضًا، قالت $ITOS إنها خسرت 38.2 مليون دولار أو 1.07 دولار للسهم الواحد في الربع الأول. جاء ذلك ارتفاعًا ملحوظًا من خسارة قدرها 15.6 مليون دولار أو 44 سنتًا للسهم في نفس الربع من العام الماضي.

ومع ذلك، ارتفع سهم iTeos Therapeutics الآن بنسبة هائلة بلغت 70٪ مقارنة بأدنى مستوى له منذ بداية العام في أواخر يناير.

كيف ستستخدم $ITOS عائدات العرض؟

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سيجمع العرض المباشر المسجل حوالي 120 مليون دولار من إجمالي العائدات التي ستستخدمها شركة iTeos Therapeutics “لتطوير برامجها السريرية وخط أنابيبها قبل السريري”.

وسيذهب جزء من العائدات إلى الأغراض العامة للشركة أيضًا، وفقًا للبيان الصحفي الصادر يوم الجمعة.

وتتوقع $ITOS أن يتم إغلاق التمويل الذي تقوده Boxer Capital وRA Capital Management (المستثمرون الحاليون) خلال الأسبوع المقبل بشرط أن يفي بشروط الإغلاق المعتادة.

كان لدى شركة التكنولوجيا الحيوية 595 مليون دولار نقدًا وما يعادله (بما في ذلك الاستثمارات) في نهاية مارس 2024. تتمتع وول ستريت حاليًا بتصنيف “شراء” متفق عليه على أسهم iTeos Therapeutics التي لا تدفع أرباحًا عند الكتابة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.