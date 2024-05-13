يحفز متداول GameStop Roaring Kitty ارتفاع العملات المشفرة، ويحقق ROAR مكاسب بنسبة 3,100%

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عاد Keith Gill، تاجر GameStop، إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مما ألهم ارتفاعًا في العملات المشفرة الميمية وألهم “Roaring Kitty” الميم المستند إلى Solana، ROAR.

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تُظهر البيانات من CoinGecko أن عودة المستثمر الذي قاد مسيرة GameStop لعام 2021 قد عززت المكاسب في ميمات الكلاب والقطط والعملات الميمية المستندة إلى Solana.

يحقق العائد على النتائج مكاسب بنسبة 3,100% مع عودة Roaring Kitty

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امتدت نشوة تجار الأسهم الأمريكية إلى العملات المشفرة، حيث أضافت عملة ميمي مستوحاة من التاجر الأسطوري “Roaring Kitty” 3,100٪ إلى قيمتها يوم الاثنين، كما رأينا على CoinGecko. تم تفسير منشور جيل على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر رجلاً يميل إلى الأمام في مقعده بينما يمسك بجهاز تحكم في ألعاب الفيديو على أنه عودة المتداول إلى التداول اليومي.

وقد شهدت عملات الميم التي تحمل طابع الكلاب والقطط مثل Dogecoin وShiba Inu وDogwifhat وFloki وBonk وPopcat وغيرها ارتفاعًا في أسعارها يوم 13 مايو.

ستحقق عملات Meme ذات القيمة السوقية الصغيرة نسبيًا مكاسب بآلاف النسب المئوية بينما ارتفعت الرموز المميزة ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل DOGE وSHIB وPOPCAT بنسبة تصل إلى 20٪. ليس لدى ROAR المستندة إلى Solana أي ارتباط شرعي مع Roaring Kitty أو GameStop ، ومع ذلك فقد حقق الرمز المميز مكاسب هائلة لحامليه.

ليس لدى GameStop (GME) أي علاقة مع بائع التجزئة لألعاب الفيديو، وقد أضافت عملة الميم 342% إلى قيمتها في 13 مايو.

تجاوزت القيمة السوقية لعملة Messari 54.2 مليار دولار يوم الاثنين، ويظهر متتبع عملات Messari ألعابًا مكونة من رقمين في معظم الأصول في هذا القطاع.

مكاسب سعر العملة ميمي في 24 ساعة

العملات المعدنية Meme و WallStreetBets لها تاريخ

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كانت subreddit /WallStreetBets في قلب جنون العملات المعدنية في عام 2021، حيث ارتفعت أرباح GameStop وAMC Entertainment بأكثر من 1000٪ في غضون عام. يتزامن هذا مع الوقت الذي تجاوزت فيه أكبر عملة رقمية مشفرة، Dogecoin، علامة 0.50 دولار، ارتفاعًا من 0.01 دولار في عام 2021.

من المحتمل أن يتم تدوير رأس المال من أسهم الميمات إلى عملات ميمي مثل Dogecoin بدءًا من عام 2021. في وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر DOGE هو 0.150 دولار، بزيادة 6.79٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما رأينا على Messari.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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