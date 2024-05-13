من المقرر تقديم مشروع قانون العملات المشفرة التركي إلى البرلمان

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وضع المنظمون في تركيا اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة في البلاد. وبحسب تقارير محلية، ترأس عبد الله جولر، رئيس مجموعة حزب التنمية والعدالة الحاكم، اجتماعًا حول هذا الموضوع في 12 مايو لوضع اللمسات النهائية على مشروع القانون.

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وأشار وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في وقت سابق من هذا العام إلى أن هذه الإجراءات تقترب من المرحلة النهائية من الدراسات الفنية وتهدف إلى تعزيز المعايير التشغيلية لمنصات التداول.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على البرلمان هذا الأسبوع.

إضفاء الشرعية على العملات المشفرة

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يهدف التشريع المقترح إلى إنشاء إطار تنظيمي لمنصات العملة المشفرة. ستتضمن هذه المبادرة ترخيص هذه المنصات من خلال مجلس أسواق رأس المال (SPK) ومن ثم وضعها تحت إشراف SPK.

وسوف تتناول إدارة الأصول النقدية والعملات المشفرة المحتفظ بها نيابة عن العملاء، وتفاصيل العلاقات بين المنصات وعملائها، وتحديد العقوبات والعقوبات المطبقة.

علاوة على ذلك، تتضمن المسودة أحكامًا تسمح لـ SPK بمنح أذونات لبيع أو توزيع أصول العملة المشفرة. ترتبط هذه الأصول بـ blockchain والتقنيات المماثلة الأخرى، وقد تفرض SPK أيضًا شروطًا محددة على بيعها.

سيقوم مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا (TÜBITAK) بتعزيز تطوير بنية البرمجيات لبلوكتشين والتقنيات ذات الصلة، على النحو المنصوص عليه في مشروع القانون.

عند التنفيذ، من المتوقع أن تعالج هذه الإجراءات الانتقادات بموجب المعيار الفني رقم 15 لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). وقد يؤدي ذلك إلى إخراج تركيا من الفئة “الممتثلة جزئيًا” ومن “القائمة الرمادية” لهيئة مراقبة الجرائم المالية الدولية. “

ازدهار اقتصاد التشفير باللون الرمادي

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حاليًا، لدى تركيا الحد الأدنى من اللوائح التي تؤثر بشكل مباشر على سوق العملات المشفرة. تتضمن اللوائح الحالية حظرًا من قبل البنك المركزي لجمهورية تركيا على استخدام العملات المشفرة للمدفوعات، مع التأكيد على أن هذه ليست عملة قانونية.

علاوة على ذلك، فإن مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، التابع لوزارة المالية، يفرض على البورصات جمع بيانات “اعرف عميلك” (KYC) للحد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعد تركيا لاعبًا رئيسيًا في سوق العملات المشفرة العالمي، حيث تتمتع بواحد من أعلى معدلات الاعتماد في جميع أنحاء العالم. وفقًا لـ Chainana Analysis، فهي تُصنف رابع أكبر سوق للعملات المشفرة على مستوى العالم، حيث يقدر حجم التداول بـ 170 مليار دولار، متجاوزة دولًا مثل روسيا وكندا وفيتنام وتايلاند وألمانيا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.