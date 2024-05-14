أصبحت بورصة العملات المشفرة OKX خاضعة للتنظيم في أستراليا

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تقوم بورصة العملات المشفرة OKX بنقل خدماتها التي تركز على أستراليا إلى كيان منظم محليًا كجزء من توسعها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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أكد جيمي كينيدي، المدير العام لشركة OKX Australia، على أهمية تلبية احتياجات المستخدمين، بما في ذلك “الوصول السلس إلى القضبان المصرفية بالإضافة إلى أزواج الدولار الأسترالي للعملات المشفرة الأكثر شيوعًا.”

الامتثال هو المفتاح

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سيتمكن المستخدمون الأستراليون من الوصول إلى 170 زوجًا من أزواج العملات المشفرة من خلال OKX. وأكدت البورصة “شهية كبيرة” للعملات المشفرة في أستراليا وحددت البلاد على أنها “سوق نمو رئيسي” منذ مارس من العام الماضي.

اعتبارًا من 20 مارس، انتقلت خدمات OKX التي تركز على أستراليا من شركة مقرها سيشيل إلى كيانين محليين: OKX Australia Pty Ltd، التي تتعامل مع خدمات تبادل العملات المشفرة والخدمات الورقية، وOKX Australia Financial Pty Ltd، التي تدير المشتقات والهامش. منتجات.

تتطلب القوانين الأسترالية من المستخدمين المحليين اجتياز تقييم الملاءمة واستيفاء تعريف عميل الجملة بموجب قانون الشركات لعام 2001.

للامتثال لهذه اللوائح، توقفت OKX عن تقديم نسخ التداول والمنتجات ذات العائد وتداول بعض الرموز المميزة. علاوة على ذلك، منذ 20 مارس، يمكن للمستخدمين سحب الرموز غير المدعومة فقط.

التوسع العالمي يشهد خروج الهند

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يأتي هذا التوسع في أستراليا بعد خروج OKX من الهند. في أبريل، أبلغت OKX عملائها في الهند بإنهاء مراكزهم حيث أنهت خدماتها في البلاد بسبب اللوائح المحلية. في مارس 2023، تم إدراج مقدمي خدمات الأصول الرقمية في الهند في إطار مكافحة غسيل الأموال.

يجب أن تسجل البورصات لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU IND) وأن تلتزم بلوائح العمل. وبحلول نهاية عام 2023، لم تكن OKX قد أكملت عملية التسجيل، على عكس 28 شركة أخرى.

وسط هذه الخلفية، أصبحت OKX منصة شائعة لمستخدمي Bitcoin Runes. حاليًا، تمثل البورصة 51.08٪ من حجم التداول اليومي لـ Bitcoin Runes.

وفقًا لبيانات من منصة التحليلات Ordinals GeniiData، انخفض نشاط التداول لـ Runes على منصات أخرى، مثل UniSat وMagicEden، منذ أبريل. تمتلك هذه المنصات الآن حصة سوقية مجمعة تبلغ 48.83%. تتم جميع أنشطة تداول Bitcoin Runes تقريبًا من خلال هذه الشركات الثلاث ومنصاتها.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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