يتفاعل مدير العمليات في Apple مع المسؤولين الصينيين وسط التوترات بين الولايات المتحدة والصين والتوترات الجيوسياسية قبل إطلاق iPhone 16

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بينما تستعد شركة آبل للكشف عن هاتف iPhone 16 المرتقب في سبتمبر المقبل، فإنها تواجه مشهدًا جيوسياسيًا معقدًا قد يؤثر على استراتيجية أعمالها.

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ومع بقاء الصين لاعباً حاسماً في سلسلة التوريد العالمية وسوقاً رئيسياً لشركة أبل، فإن الشركة تناور من خلال بيئة مليئة بالتحديات تتميز بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين وتزايد المشاعر المعادية للصين.

التعامل مع التحديات الجيوسياسية

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وقد أجبرت التعريفات الأمريكية والأوروبية على الصادرات الصينية وإدراك الاعتماد المفرط على الصين بعد الوباء شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك شركة أبل، على البحث عن بدائل للتصنيع.

وعلى الرغم من هذه الجهود، يظل اعتماد شركة أبل على الإنتاج والمبيعات الصينية كبيرًا.

وتمثل الصين ما يقرب من 20% من إجمالي مبيعات شركة أبل، مما يجعلها سوقًا حيويًا لعملاق التكنولوجيا.

ومما يزيد من التعقيد النزاع المستمر بين الولايات المتحدة والصين حول الذكاء الاصطناعي ورقائق أشباه الموصلات.

نفذت الولايات المتحدة تدابير للحد من تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تقييد إمدادات أشباه الموصلات، وهي الخطوة التي دفعت الصين إلى تأكيد نفوذها الاقتصادي ردا على ذلك.

بالنسبة لشركة أبل، يمثل هذا التوتر الجيوسياسي معضلة: فبينما تسعى إلى تقليل الاعتماد على الصين، يتعين عليها أيضًا الحفاظ على وجود قوي في البلاد.

الاستثمارات والالتزامات الاستراتيجية

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وعلى الرغم من هذه التحديات، أثبتت شركة أبل التزامها تجاه الصين من خلال العديد من الاستثمارات الإستراتيجية.

ومؤخراً، أعلنت شركة أبل عن خطط لإنشاء معمل أبحاث في شنتشن، بهدف تعزيز قدراتها البحثية وتعزيز العلاقات مع الموردين المحليين.

وتؤكد هذه الخطوة عزم شركة أبل على الحفاظ على مشاركتها طويلة المدى في الصين، حتى في الوقت الذي يسعى فيه صناع السياسة الأمريكيون إلى تقليل الاعتماد على الدولة الآسيوية.

كما شارك جيف ويليامز، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Apple، بنشاط في تعزيز العلاقات في الصين.

وخلال زيارته الأخيرة لبكين، التقى ويليامز بفريق شركة Migu، الذي يعمل على تطوير تطبيق لجهاز Vision Pro من شركة Apple، وهو جهاز تم إطلاقه في الصين الشهر الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن سعر Vision Pro أعلى في الصين عند 4128 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 3500 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة، مما يعكس استراتيجيات التسعير الإقليمية وسط ظروف السوق المتغيرة.

توسع فوكسكون في الصين

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كما أكدت شركة فوكسكون، وهي شركة تجميع هواتف آيفون الرئيسية التابعة لشركة أبل، من جديد التزامها تجاه الصين.

أعلنت شركة فوكسكون التايوانية عن استثمار بقيمة 137.5 مليون دولار في مقر أعمالها الجديد في مدينة تشنغتشو.

ويسلط هذا التوسع الضوء على الأهمية الاستراتيجية للحفاظ على علاقات تجارية قوية مع الصين، خاصة مع استمرار تطور التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.

وتتوافق خطوة فوكسكون مع استراتيجية أبل الأوسع لتعزيز وجودها في الصين، على الرغم من الاحتكاك المحتمل مع سياسات الحكومة الأمريكية. وتتجلى أهمية هذا التوسع في ضوء المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بتايوان، التي تشكل نقطة محورية في العلاقات الأميركية الصينية.

تأثير السوق والتوقعات المستقبلية

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اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، كان تداول أسهم شركة Apple أقل بقليل من 221 دولارًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.8٪ خلال اليوم. قد يتأثر هذا الانكماش بديناميكيات السوق الأوسع والشكوك الجيوسياسية التي تؤثر على قطاع التكنولوجيا.

وأخيرا، فإن تعامل شركة أبل مع المسؤولين الصينيين واستثماراتها الاستراتيجية في الصين يوضح التوازن المعقد الذي تقوم به الشركة بين متطلبات السوق العالمية والضغوط الجيوسياسية.

ومع اقتراب إطلاق iPhone 16، ستكون قدرة Apple على التغلب على هذه التحديات مع الحفاظ على مكانتها في السوق أمرًا بالغ الأهمية لنجاحها المستمر في المشهد التكنولوجي سريع التطور.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.