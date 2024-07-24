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في المشهد المتغير لوسائل التواصل الاجتماعي، برزت شركة Truth Social كلاعب مهم ذو هدف طموح وشخصية مثيرة للجدل. أسسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ويملكها إلى حد كبير، وتصنف المنصة نفسها على أنها مدافع عن حرية التعبير في عصر يهيمن عليه عمالقة التكنولوجيا بشكل متزايد.

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ومع احتفاظ ترامب بحصة كبيرة في الشركة الأم لشركة Truth Social، وهي شركة Trump Media & Technology Group Corp (TMTG)، فإن المكافآت المالية المحتملة التي قد تقدمها له المنصة كبيرة.

حصة ترامب المالية والأرباح المحتملة

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إن مشاركة دونالد ترامب في منظمة Truth Social هي أكثر من مجرد مشاركة رمزية؛ وهو يمتلك ما يقرب من 65٪ من TMTG، أي ما يعادل 114.750.000 سهمًا عاديًا اعتبارًا من يوليو 2024.

هذه الملكية الكبيرة تضعه في وضع يسمح له بجني فوائد مالية هائلة. وقد تتاح لترامب قريبا الفرصة لبيع بعض أسهمه، ربما في وقت مبكر من سبتمبر 2024، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية مباشرة.

وهذا التوقيت قد يمكّنه من تحقيق أرباح كبيرة، ربما بالمليارات.

بالإضافة إلى ذلك، يحق لترامب الحصول على ما يصل إلى 4,061,251 خيار ضمان، والتي يمكن تحويلها إلى أسهم، مما يعزز مكاسبه المالية المحتملة.

أداء سهم Truth Social وظاهرة مخزون الميمات

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لقد كان أداء أسهم شركة Truth Social متقلبًا.

وصلت إلى ذروتها عند 66 دولارًا في أواخر مارس ولكنها انخفضت بعد ذلك إلى حوالي 33 دولارًا، على الرغم من أنها لا تزال أعلى بكثير من 10 دولارات المقدمة للمستثمرين الأوائل.

وفقا لمايكل كلاوسنر، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، فإن هذا التقلب يدل على ظاهرة “الأسهم الميمية” – حيث أن ضجيج وسائل التواصل الاجتماعي، وليس أداء الأعمال الأساسي، هو الذي يدفع أسعار الأسهم.

التحديات التي تواجه الحقيقة الاجتماعية

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تم إنشاء Truth Social لمواجهة ما يعتبره مؤسسوها “اعتداء شركات التكنولوجيا الكبرى على حرية التعبير”، لجذب المستخدمين الذين يشعرون بالتهميش على المنصات الرئيسية.

ومع ذلك، فإن ترجمة هذا الدعم الأيديولوجي إلى مشاركة كبيرة من قبل المستخدمين يمثل تحديًا كبيرًا.

كانت المنصة مبهمة بشكل ملحوظ بشأن مقاييس المستخدم الخاصة بها، مما يجعل من الصعب تقييم مدى وصولها وتأثيرها الفعلي. ويشكل هذا الافتقار إلى الشفافية مشكلة، خاصة وأن مشاركة المستخدم أمر بالغ الأهمية لجذب المعلنين، الذين يشكلون أهمية أساسية لنموذج الأعمال في معظم منصات التواصل الاجتماعي.

علاوة على ذلك، فإن الصحة المالية لمنظمة تروث سوشيال تثير المخاوف. في الربع الأول، أعلنت TMTG عن خسارة قدرها 328 مليون دولار على إيرادات بلغت 0.77 مليون دولار فقط.

وعلى الرغم من هذه الخسائر، يواصل المستثمرون دعم الشركة، ويراهنون على قدرة ترامب على الاستفادة من علامته التجارية السياسية في مشروع إعلامي مربح.

مستقبل الحقيقة الاجتماعية وTMTG

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وبينما تسعى شركة Truth Social إلى ترسيخ مكانتها في سوق وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، فإنها تواجه تحديًا مزدوجًا: الوفاء بوعدها بحرية التعبير مع تطوير نموذج أعمال قابل للتطبيق.

وسوف يعتمد نجاح المنصة على قدرتها على تحويل الدعم السياسي إلى مشاركة نشطة للمستخدمين، والأهم من ذلك، تحقيق الدخل من هذه المشاركة بشكل فعال.

الأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لـ Truth Social. ومع مبيعات الأسهم المحتملة التي تلوح في الأفق واقتراب انتخابات عام 2024، سيتم فحص التشابك بين الأعمال والسياسة ووسائل التواصل الاجتماعي عن كثب.

ما إذا كانت شركة Truth Social قادرة حقًا على منافسة عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي الراسخة لا تزال غير مؤكدة، لكن رحلتها تقدم دراسة حالة مقنعة في تقاطع التكنولوجيا والسياسة والتمويل في العصر الرقمي الحديث.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.