كيف يمكن لرئاسة كامالا هاريس أن تؤثر على دافعي الضرائب الأمريكيين العاديين

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مع تغير المشهد السياسي، تبرز نائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشحة ديمقراطية رائدة لتحل محل الرئيس جو بايدن.

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وفي ظل هذا الاحتمال، يحرص الناخبون على فهم موقفها من القضايا المالية الرئيسية وكيف يمكن لبرنامجها أن يشكل السياسات الاقتصادية المستقبلية.

يمكن لنهج هاريس تجاه الضرائب والرعاية الصحية وقروض الطلاب والمجالات الحيوية الأخرى أن يؤثر بشكل كبير على الشؤون المالية للأسرة.

السياسات الضريبية: التغييرات في الأفق

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إن الانتهاء الوشيك للعديد من الإعفاءات الضريبية بعد عام 2025 يضع السياسات الضريبية وعجز الميزانية الفيدرالية في مقدمة أجندة هاريس.

بدون إجراء تشريعي، ستنتهي أحكام قانون التخفيضات الضريبية والوظائف (TCJA)، مما يؤدي إلى ارتفاع الضرائب على أكثر من 60٪ من مقدمي الطلبات، وفقًا لمؤسسة الضرائب.

ومن المتوقع أن تتماشى هاريس مع العديد من السياسات الضريبية لبايدن، خاصة تلك التي تستهدف الأمريكيين والشركات الأكثر ثراء.

والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت ستحافظ على تعهد بايدن بتجنب زيادة الضرائب على الأفراد الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار سنويا.

في السابق، أيدت هاريس إلغاء تخفيض معدل الضريبة على الشركات في TCJA، واقترحت العودة إلى المعدل الأعلى بنسبة 35%، مقارنة بمقترح بايدن البالغ 28%.

كما ستتم مراقبة موقفها بشأن الإعفاءات الضريبية للأطفال، والذي دافعت عنه خلال الوباء، عن كثب لأنها قد تستمر في الدعوة إلى توسيع الدعم للعائلات.

الرعاية الصحية: هل سيعود برنامج “الرعاية الطبية للجميع” إلى الظهور؟

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خلال حملتها الرئاسية لعام 2020، أيدت هاريس خطة “الرعاية الطبية للجميع”، والتي تهدف إلى نقل جميع الأمريكيين إلى خطة صحية قائمة على الرعاية الطبية على مدى عشر سنوات.

ومع ذلك، قد لا تكون هذه الخطة الطموحة نقطة محورية في المناخ السياسي الحالي، نظرا لتفضيل الحزب الديمقراطي لمزيد من التغييرات التدريجية في سياسة الرعاية الصحية.

ومن المتوقع أن يدعو هاريس إلى التوسعات في تغطية قانون الرعاية الميسرة (ACA) والمساعدات الطبية، بناءً على جهود إدارة بايدن لتقليل تكاليف الرعاية الصحية.

من المرجح أن يظل التزامها بصحة المرأة، وخاصة حقوق الإجهاض، قضية بارزة، لأنها كانت مؤيدًا قويًا لحماية الحقوق الإنجابية وسط المشهد القانوني المتغير في مختلف الولايات.

القروض الطلابية: مواصلة الضغط من أجل تخفيف عبء الديون

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كان هاريس مؤيدًا قويًا لمبادرات بايدن التاريخية للإعفاء من القروض الطلابية.

خلال ترشحها الرئاسي السابق، اقترحت خطة أضيق لتخفيف عبء الديون مقارنة بنهج بايدن الأوسع، الذي تنازل بالفعل عن 167 مليار دولار من ديون الطلاب لما يقرب من 5 ملايين أمريكي.

بصفته نائبًا للرئيس، ركز هاريس على مكافحة ممارسات الإقراض المفترسة ودعم المقترضين من المؤسسات الربحية.

من المرجح أن تستمر جهودها المستمرة لتوفير الراحة للمقترضين من قروض الطلاب، بهدف معالجة الآثار الاقتصادية الأوسع لديون الطلاب على المهنيين الشباب والأسر.

عدم المساواة في الدخل: معالجة فجوة الثروة

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كان أحد مقترحات هاريس البارزة قبل أن يصبح نائبًا للرئيس هو قانون رفع الطبقة الوسطى، والذي يهدف إلى توفير ما يصل إلى 6000 دولار سنويًا للعمال ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من خلال الإعفاءات الضريبية.

وقد تم تصميم هذه المبادرة لسد فجوة الثروة ودعم أسر الطبقة العاملة، وهو القلق الذي تزايد مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

ونظرا للسياق الاقتصادي الحالي، ربما يعيد هاريس إحياء مقترحات مماثلة لتقديم إعفاءات ضريبية لأولئك الذين يكسبون أقل من عتبات معينة، ومعالجة التحديات المستمرة التي تواجهها الأسر ذات الدخل المنخفض.

الإسكان: الدعوة إلى حلول ميسورة التكلفة

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لقد دافع هاريس باستمرار عن سياسات الإسكان الميسور التكلفة، مدركًا الحاجة الماسة لحلول الإسكان التي يمكن الوصول إليها.

وقد أعلنت مؤخراً عن مبادرة منحة بقيمة 85 مليون دولار تهدف إلى خفض تكاليف الإسكان ومعالجة التشرد.

وتشمل جهودها أيضًا ميزانية كبيرة بقيمة 5.5 مليار دولار تهدف إلى تعزيز الإسكان الميسر من خلال برامج مختلفة تحت إشراف وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية (HUD).

ويعكس تركيزها المستمر على القدرة على تحمل تكاليف السكن التزامها بضمان حصول جميع الأميركيين على ظروف معيشية آمنة وبأسعار معقولة، وهو جانب أساسي من الاستقرار الاقتصادي.

تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي

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بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ، شارك هاريس في رعاية قانون توسيع الضمان الاجتماعي، داعيًا إلى زيادة المزايا وزيادة المساهمات من الأمريكيين الأثرياء. ويتماشى هذا مع هدفها الأوسع المتمثل في حماية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

استهدفت هاريس أيضًا فجوة الأجور بين الجنسين بمقترحات للقضاء على ممارسات الأجور التمييزية. وتضمنت خطتها فرض غرامات على الشركات التي تفشل في الحصول على شهادات المساواة في الأجور، بهدف سد فجوة الأرباح، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء ذوات البشرة الملونة.

وأخيرا، يمكن لرئاسة كامالا هاريس أن تجلب تغييرات كبيرة في السياسات الضريبية، والرعاية الصحية، وتخفيف قروض الطلاب، وعدم المساواة في الدخل، والقدرة على تحمل تكاليف الإسكان، وشبكات الأمان الاجتماعي. وتؤكد هذه التحولات المحتملة على أهمية فهم برنامجها بينما يفكر الناخبون في الاتجاه المستقبلي للسياسات الاقتصادية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.