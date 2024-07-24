خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لشركة Thames Water إلى “غير المرغوب فيه”، مشيرة إلى ضعف مركز السيولة

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

شهدت شركة Thames Water، أكبر مرافق المياه في المملكة المتحدة، خفض تصنيفها الائتماني إلى حالة غير المرغوب فيها من قبل وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

ويأتي هذا التخفيض بعد أن وضعت هيئة تنظيم المياه في المملكة المتحدة الشركة تحت نظام مراقبة التحول بسبب المخاوف بشأن استقرارها المالي.

ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار آثار كبيرة على إدارة ديون المنشأة والاستراتيجية المالية المستقبلية.

تم تخفيض تصنيف ديون شركة Thames Water من الفئة A إلى Ba1، والفئة B إلى B3

Copy link to section

خفضت وكالة موديز تصنيف الديون المضمونة الممتازة لشركة Thames Water Utilities Finance Plc إلى Ba1، وهي درجة واحدة في المنطقة غير المرغوب فيها.

تم تخفيض تصنيف الأوراق المالية من الفئة B إلى B3 بشكل أكبر، كما تم تخفيض تصنيف عائلة الشركة إلى Ba2.

ولا تزال النظرة المستقبلية الائتمانية للشركة سلبية. يمثل هذا تحولًا ملحوظًا مع تدهور الصحة المالية لشركة Thames Water، مما يثير المخاوف بشأن قدرتها على إدارة عبء ديونها الكبير البالغ 16.5 مليار جنيه إسترليني.

صراعات Thames Water المالية والتحديات التنظيمية

Copy link to section

ويهدد تخفيض التصنيف بوضع شركة Thames Water في انتهاك لترخيص التشغيل الخاص بها، الأمر الذي يتطلب من الشركة الحفاظ على تصنيفين من الدرجة الاستثمارية.

كان “ضعف وضع السيولة” لدى مرفق المياه والانتهاكات المحتملة للتعهدات المتعلقة بديونها من العوامل الرئيسية في قرار موديز.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت وكالة S&P Global Ratings إلى أنها قد تخفض أيضًا تصنيف فئة السندات الأكثر أمانًا للمرافق، والتي تحمل حاليًا أدنى تصنيف من الدرجة الاستثمارية.

تجري شركة Thames Water مناقشات مع هيئة تنظيم المياه Ofwat منذ أبريل 2024، لتنبيهها إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني.

تعمل الشركة مع Ofwat للحفاظ على مرونتها المالية وتجنب نظام الإدارة الخاصة للحكومة (SAR)، وهو شكل من أشكال إعادة التأميم المؤقتة التي يمكن تفعيلها إذا فشلت الشركة في الوفاء بالتزاماتها المالية أو واجباتها الرئيسية.

آثار الديون ومخاوف المستثمرين

Copy link to section

ومن المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف إلى زيادة تكلفة الاقتراض لشركة Thames Water، التي توفر خدمات المياه والصرف الصحي لحوالي 16 مليون أسرة.

ومن الممكن أن تعيق هذه الضغوط المالية قدرة الشركة على جذب مستثمرين جدد، خاصة أنها تسعى إلى جمع 750 مليون جنيه استرليني من الأسهم بحلول مايو المقبل و2.5 مليار جنيه استرليني إضافية بحلول عام 2030.

وقد أعرب المساهمون في الشركة، ومن بينهم صناديق معاشات تقاعدية مثل أوميرس في كندا، وبرنامج جامعات يو إس إس في بريطانيا، والعديد من صناديق الثروة السيادية، عن مخاوفهم بشأن جدوى المزيد من الاستثمارات.

وفي أبريل/نيسان، وصفوا الشركة بأنها “غير قابلة للاستثمار” وسحبوا التزامهم السابق باستثمار مبلغ إضافي قدره 500 مليون جنيه إسترليني.

تحديات الاستثمار المستقبلية والحدود التنظيمية

Copy link to section

قد تكون جهود شركة Thames Water لتأمين استثمارات جديدة أكثر تعقيدًا بسبب القيود التي فرضتها Ofwat على الزيادات المحتملة في الفاتورة للمستهلكين.

وبينما طلبت شركات المياه في المملكة المتحدة زيادة متوسطها 33%، اقترحت مسودة حكم Ofwat في وقت سابق من هذا الشهر زيادات تبلغ حوالي الخمس فقط. وقد يؤدي هذا التناقض إلى ردع المستثمرين المحتملين الذين يبحثون عن عوائد أعلى.

أبرزت وكالة موديز أنه بدون ضخ أسهم جديدة، من المتوقع أن تخرق شركة Thames Water النسب المالية للحدث المحفز، مما يستلزم موافقة حاملي السندات على اقتراض المزيد من الأموال.

وقد أدى نموذج التمويل الذي تستخدمه شركة Thames Water، والذي يعطي الأولوية للتدفقات النقدية لخدمة مستويات مختلفة من الديون، إلى ارتفاع تصنيفات الدرجة الاستثمارية للسندات ذات التصنيف الأعلى مقارنة بسندات الشركات القياسية ذات مستويات الديون المماثلة.

رد فعل السوق والآثار المالية الأوسع

Copy link to section

يتم تداول بعض سندات شركة Thames Water من الفئة A حاليًا بأقل من 70 بنسًا بالجنيه الاسترليني، مما يشير إلى أنه حتى كبار حاملي السندات يستعدون لخسائر مالية كبيرة. يتم تسعير سندات الفئة ب بربع قيمتها الاسمية فقط.

علاوة على الديون البالغة 16.5 مليار جنيه إسترليني في المرافق الخاضعة للرقابة في شركة Thames Water، فإن الشركة الأم، Kemble Water، لديها قروض إضافية، مما يرفع إجمالي ديون المجموعة إلى أكثر من 18 مليار جنيه إسترليني.

السندات في Kemble Water متخلفة بالفعل عن السداد، حيث يستعد المستثمرون لخسائر شبه كاملة.

استجابة الحكومة وتدابير المساءلة

Copy link to section

ألقى رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر كلمة أمام مجلس العموم يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن الحكومة ستجتمع مع قادة شركات المياه الفاشلة لمحاسبتهم على أدائهم.

يجب ألا يدفع العملاء ثمن سوء الإدارة من قبل شركات المياه، وقد أعلنا بالفعل عن خطوات لوضع شركات المياه تحت نظام أكثر صرامة.

وبينما تواجه شركة Thames Water هذه التحديات المالية والتنظيمية، فإن قدرة الشركة على تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على جودة الخدمة ستتم مراقبتها عن كثب من قبل المستثمرين والمنظمين والمستهلكين على حد سواء.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.