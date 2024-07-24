تخفيضات الانبعاثات الأمريكية تخرج عن المسار الصحيح لأهداف عام 2030 بموجب اتفاق باريس

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على الرغم من التقدم الكبير في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، لا تزال الولايات المتحدة بعيدة عن المسار الصحيح لتحقيق أهدافها لعام 2030 المنصوص عليها في اتفاقية باريس.

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لقد أدت الإعانات الخضراء الواسعة النطاق التي قدمتها إدارة بايدن واللوائح المناخية الجديدة إلى خفض الانبعاثات بشكل كبير، لكنها لا ترقى إلى الهدف الطموح المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 50% على الأقل عن مستويات عام 2005 بحلول نهاية العقد.

تم إحراز تقدم ولكن الأهداف لم تتحقق بعد

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ووفقاً لبحث مستقل أجرته مجموعة روديوم ، فمن المرجح أن تحقق الولايات المتحدة تخفيضات في الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 32% و43% أقل من مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.

ويتوقع التحليل أيضًا تسارع التخفيضات، لتصل إلى ما بين 38% و55% بحلول عام 2035. وفي حين تمثل هذه الأرقام تقدمًا كبيرًا، فإنها تسلط الضوء على التحدي المتمثل في الوفاء بتعهد التخفيض بنسبة 50% بحلول عام 2030.

ونفذت إدارة بايدن مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات.

ومن أبرز هذه القوانين قانون خفض التضخم، الذي يتضمن 369 مليار دولار من دعم الطاقة النظيفة.

بالإضافة إلى ذلك، أدخلت وكالة حماية البيئة (EPA) لوائح للحد من الانبعاثات الصادرة عن محطات الطاقة والمركبات.

ومع ذلك، على الرغم من هذه الجهود، يشير تحليل مجموعة روديوم إلى أن هناك حاجة إلى المزيد للتوافق مع أهداف اتفاق باريس.

استثمار بايدن القياسي في الطاقة النظيفة

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وشهد الربع الأول من عام 2024 رقما قياسيا قدره 71 مليار دولار في استثمارات الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وتؤكد هذه الزيادة في الاستثمار على التحول الكبير نحو مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتي تعتبر حاسمة للحد من الانبعاثات من قطاع الطاقة. بن

واعترف كينغ، المدير المساعد لممارسة الطاقة والمناخ في روديوم، بالتقدم المحرز لكنه أكد أنه غير كاف لتحقيق هدف عام 2030.

فهو لا يوصلنا إلى 50% في عام 2030، ولا يضعنا على مسار طويل المدى لإزالة الكربون.

التخفيضات والتحديات الخاصة بالقطاع

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تتضمن توقعات مجموعة روديوم توقعات متفائلة لخفض الانبعاثات عبر عدة قطاعات.

وبحلول عام 2035، يمكن أن تنخفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة بنسبة تصل إلى 83% أقل من مستويات عام 2023، مدفوعة بتوسع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض استخدام الفحم.

وبالمثل، يمكن أن تؤدي لوائح وكالة حماية البيئة الجديدة التي تستهدف انبعاثات وسائل النقل إلى انخفاض يصل إلى 34% عن مستويات عام 2023 بحلول عام 2035.

ومن المتوقع أن تنخفض انبعاثات غاز الميثان من عمليات النفط والغاز بنسبة تصل إلى 28 بالمائة خلال نفس الفترة، وذلك بفضل لوائح وكالة حماية البيئة الصارمة.

ومع ذلك، تأتي هذه التوقعات مع محاذير. إن ارتفاع الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات والتحديات القانونية المحتملة للوائح المناخ من المحكمة العليا في الولايات المتحدة يمكن أن تغير المسار المتوقع لتخفيضات الانبعاثات.

وفي يونيو/حزيران، قيدت المحكمة العليا سلطة الوكالات الفيدرالية من خلال إلغاء مبدأ قانوني قديم كان يسمح للوكالات الأمريكية بوضع قواعد وأنظمة بناءً على تفسيرها للقانون.

وقد يعيق هذا القرار الجهود التنظيمية المستقبلية الرامية إلى خفض الانبعاثات.

ماذا سيحدث لو فاز ترامب؟

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تضيف الانتخابات الرئاسية المقبلة طبقة أخرى من عدم اليقين إلى طموحات الولايات المتحدة المناخية.

وفي حالة فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات، فمن المتوقع أن ينسحب من اتفاق باريس مرة أخرى ويتراجع عن العديد من سياسات المناخ التي تنتهجها إدارة بايدن.

ومن الممكن أن يؤثر هذا التحول المحتمل في السياسة بشكل كبير على تقدم الولايات المتحدة نحو أهداف خفض الانبعاثات.

الحاجة إلى العمل المستمر

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لقد قطعت الولايات المتحدة خطوات كبيرة في خفض الانبعاثات، ولكن الطريق إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس يظل محفوفا بالتحديات.

يسلط تحليل مجموعة الروديوم الضوء على أهمية الجهود المستمرة والمعززة لخفض الانبعاثات. ويتعين على صناع السياسات والشركات والمستهلكين جميعا أن يساهموا في استراتيجية شاملة تهدف إلى إزالة الكربون على المدى الطويل.

ويتوقع الباحثون أن تستمر الانخفاضات الحادة في الانبعاثات بين عامي 2023 و2035، خاصة من قطاع الطاقة.

ومع ذلك، فإن تحقيق هذه التخفيضات سيتطلب التغلب على عقبات كبيرة، بما في ذلك التحديات التنظيمية وزيادة الطلب على الطاقة.

لقد أرست مبادرات إدارة بايدن أساساً متيناً، ولكن التدابير الإضافية ستكون ضرورية لضمان وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها المناخية.

حققت الولايات المتحدة تقدما ملحوظا في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك بفضل الاستثمارات الكبيرة في الطاقة النظيفة والتدابير التنظيمية الصارمة.

ومع ذلك، يشير التحليل الأخير لمجموعة روديوم إلى أن هذه الجهود ليست كافية لتحقيق الأهداف الطموحة المنصوص عليها في اتفاق باريس بحلول عام 2030.

وتؤكد النتائج الحاجة إلى العمل المستمر والمعزز لمعالجة أزمة المناخ بشكل فعال. ومع تطور المشهد السياسي وظهور تحديات جديدة، فإن الحفاظ على الزخم نحو إزالة الكربون سيكون أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها المناخية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.