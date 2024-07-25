تتخلى شركة Grab عن الاستحواذ على Trans-Cab وسط مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار: ماذا يعني ذلك بالنسبة لسوق نقل الركاب في سنغافورة

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في تحول كبير لسوق خدمات نقل الركاب في سنغافورة، لن تستحوذ شركة Grab، الشركة الرائدة في مجال نقل الركاب وتوصيل الطعام في جنوب شرق آسيا، على Trans-Cab، أكبر مشغل لسيارات الأجرة الخاصة في سنغافورة.

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القرار، الذي تم نقله إلى لجنة المنافسة والمستهلك في سنغافورة (CCCS)، يختتم جهدًا استمر لمدة عام من قبل شركة Grab المدرجة في بورصة ناسداك لتعزيز مكانتها في السوق.

ويأتي إنهاء الصفقة في أعقاب حكم مؤقت صادر عن CCCS قبل أسبوعين، والذي أشار إلى أن الاندماج من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض كبير في المنافسة، مما يشكل انتهاكًا للمادة 54 من قانون المنافسة. يحظر هذا القسم عمليات الاندماج التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير تنافسية.

ما هو حكم CCCS؟

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في 25 يوليو، أعلنت شركة CCCS أنه مع إنهاء عملية الاستحواذ المقترحة، قامت كل من Grab وTrans-Cab بسحب طلبهما لاتخاذ قرار بشأن الاندماج. ونتيجة لذلك، توقفت شركة CCCS أيضًا عن تقييمها للصفقة المقترحة.

وخلص القرار المؤقت الذي اتخذته هيئة الرقابة في 11 يوليو/تموز إلى أن استحواذ شركة Grab على شركة Trans-Cab من المرجح أن يرسخ موقعها المهيمن في السوق على حساب السائقين والركاب. تم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد مراجعة متعمقة بدأت في يناير.

وحذرت اللجنة من أن عملية الاستحواذ يمكن أن تضعف بشكل كبير منصات نقل الركاب المنافسة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للركاب والسائقين.

أشارت CCCS إلى أن الصفقة كانت ستحرم المنصات الأخرى من مصدر حاسم للسائقين، مما يؤدي إلى تفاقم النقص الحالي في السائقين في الصناعة. ومن شأن هذا النقص أن يعيق قدرة المنصات المنافسة على تلبية طلبات الرحلات، مما يجعلها أقل جاذبية لكل من الركاب والسائقين مع مرور الوقت.

ماذا تتضمن الصفقة المقترحة؟

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وذكرت صحيفة ستريت تايمز أن قيمة الصفقة بلغت 100 مليون دولار سنغافوري (75.62 دولار).

تضمنت عملية الاستحواذ المقترحة، التي قادتها شركة GrabRentals، ذراع Grab لتأجير السيارات، حوالي 2000 سيارة أجرة، وأكثر من 300 مركبة مستأجرة من القطاع الخاص، وورشة المركبات Trans-Cab وعمليات ضخ الوقود.

وفي بيان صدر العام الماضي، قال Yee Wee Tang، المدير الإداري لشركة Grab Singapore، إن إضافة المزيد من السائقين على المنصة سيعني رحلات أسرع وأكثر موثوقية لمستخدميها.

وكان قد قال إن سنغافورة “واجهت أزمة إمدادات على مستوى الصناعة” منذ الوباء، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار على منصتها. إن الزيادة في عدد السائقين “سوف تفيد الركاب من خلال تخصيص أكثر موثوقية، خاصة خلال ساعات الذروة”، ويمكن أن تسمح مرافق الصيانة في Trans-cab بتحسين العمليات وخفض التكاليف.

كان من المتوقع في البداية إغلاق الصفقة بحلول الربع الأخير من عام 2023، لكنها واجهت تحديات تنظيمية في أكتوبر 2023 عندما أثارت شركة CCCS مخاوف بشأن آثارها المحتملة المضادة للمنافسة بعد مراجعة أولية.

على الرغم من التزامات شركة Grab بمعالجة هذه المخاوف، إلا أن المراجعة الثانية الأكثر تفصيلاً التي أجرتها هيئة الرقابة أكدت أن عملية الاستحواذ قد تؤدي إلى خنق المنافسة.

اقترح محللو الصناعة أنه حتى لو تم المضي قدمًا في الصفقة، فربما سعت شركة Grab إلى إعادة تقييم عرضها الأولي، المقدر بأكثر من 100 مليون دولار، بسبب التغييرات المحتملة في قيمة أسطول Trans-Cab وأسعار شهادات المركبات.

ليست محاولة الدمج الأولى الفاشلة في سوق نقل الركاب في سنغافورة

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يذكرنا عرض Grab غير الناجح للاستحواذ على Trans-Cab بالاندماج المقترح عام 2017 بين ComfortDelGro وUber.

محاولة ComfortDelGro لشراء حصة 51٪ في وحدة تأجير السيارات التابعة لشركة Uber، Lion City Holdings، مقابل 642 مليون دولار، تم إيقافها من خلال مراجعة CCCS بسبب مخاوف مكافحة الاحتكار.

وفي نهاية المطاف، خرجت أوبر من جنوب شرق آسيا، وباعت عملياتها لشركة Grab، مما أدى إلى مواجهة الشركتين غرامات كبيرة بسبب الممارسات المناهضة للمنافسة.

وفقا لشركة Statista، سيصل سوق خدمات نقل الركاب في سنغافورة إلى إيرادات تبلغ 0.93 مليار دولار هذا العام وتهيمن عليه شركة Grab.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.