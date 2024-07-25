ترامب يلقي كلمة في أكبر مؤتمر للبيتكوين في العالم: الأفكار الرئيسية وما يمكن توقعه

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من المقرر أن يلقي دونالد ترامب، الذي أطلق على نفسه مؤخرًا لقب “مرشح العملات المشفرة”، خطابًا في مؤتمر بيتكوين في ناشفيل بولاية تينيسي، مما يمثل لحظة مهمة في تقاطع العملة المشفرة والسياسة.

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سيتضمن هذا الحدث، الذي يشتهر بأنه أكبر احتفال سنوي بالبيتكوين في العالم، خطاب ترامب لمدة 30 دقيقة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر في الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المركزي غدًا.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها مرشح رئاسي مؤتمر بيتكوين، مما أثار مناقشات حول الدعم المحتمل لترامب من مجتمع العملات المشفرة في الانتخابات المقبلة.

لقد تغير موقف ترامب من العملات المشفرة بشكل كبير على مر السنين، مما جعله الآن مؤيدًا للعملة الرقمية.

العملات المشفرة: الحليف السياسي الجديد لترامب؟

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لقد كان إدراج العملة المشفرة في الدورة الانتخابية الحالية أمرًا جديرًا بالملاحظة. يشير منظور ترامب المتطور بشأن العملة الرقمية إلى تحول كبير.

في السابق، انتقد بيتكوين ووصفها بأنها “عملية احتيال ضد الدولار الأمريكي” واعتبر العملات الرقمية للبنك المركزي “خطيرة للغاية”، حتى أنه وصف العملات المشفرة بأنها “كارثة تنتظر الحدوث”.

وعلى الرغم من هذا الرفض السابق، يدعي ترامب الآن أنه “جيد” في التعامل مع العملات المشفرة. تقبل حملته التبرعات بعملة Bitcoin وEther وDogecoin وSolana وغيرها من العملات المشفرة.

كما أن نائبه لمنصب نائب الرئيس، السيناتور جيه دي فانس من ولاية أوهايو، هو أيضًا مؤيد معروف للعملات المشفرة، حيث تقدر قيمة ممتلكات بيتكوين بين 100,001 دولار و250,000 دولار من خلال Coinbase.

يحرص مجتمع العملات المشفرة على سماع خطط ترامب لدعم سياسة العملة المشفرة وتقنية blockchain.

على الرغم من أنه لم يقدم بعد سياسات محددة مفصلة، إلا أن ترامب التقى مع القائمين بتعدين العملات المشفرة الشهر الماضي ودعا إلى استخراج جميع عملات البيتكوين المتبقية داخل الولايات المتحدة.

من آخر سيحضر مؤتمر البيتكوين في ناشفيل؟

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لقد تحول مؤتمر البيتكوين في ناشفيل إلى مرحلة سياسية مهمة. وإلى جانب ترامب، سيتحدث المرشح الرئاسي المستقل روبرت إف كينيدي جونيور أيضًا عن العملات المشفرة.

كينيدي، أحد المتحمسين المعروفين للعملات المشفرة، أعرب سابقًا عن رغبته في وضع ميزانية الولايات المتحدة بأكملها على blockchain للوصول العام.

كما سيلقي فيفيك راماسوامي، المرشح الرئاسي الجمهوري السابق ومؤيد العملات المشفرة، كلمة في المؤتمر.

على الرغم من انسحابه من السباق، حصل راماسوامي على دعم كبير من مجتمع العملات المشفرة بدعواته لإنهاء ما أسماه “حرب بايدن على العملات المشفرة” والتأكد من إنتاج البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في الولايات المتحدة.

شخصيات بارزة أخرى في عالم العملات المشفرة، مثل كاثي وود من ARK Investment،

ومن المقرر أيضًا أن يحضر الحدث مايكل سايلور من شركة MicroStrategy، والمبلغ عن المخالفات إدوارد سنودن.

استراتيجية ترامب للعملات المشفرة: هل هي خطوة سياسية أم دعم حقيقي؟

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ينظر الكثيرون إلى قرار ترامب بالتحدث في مؤتمر البيتكوين على أنه خطوة استراتيجية للحصول على الدعم من مجتمع العملات المشفرة المتنامي.

اقترح خبير العملات المشفرة والمستشار الأول السابق لجو بايدن، مو فيلا، أنه من المرجح أن يقول ترامب ما يريد جمهوره سماعه.

وقد يساعده هذا النهج في كسب تأييد الناخبين المتحمسين للعملات الرقمية.

يسلط موقف ترامب المتطور بشأن العملات المشفرة وتفاعله مع المدافعين عن العملات المشفرة الضوء على الأهمية السياسية المتزايدة للعملات الرقمية.

مع قيام المزيد من الشخصيات السياسية بمناقشة ودعم العملات المشفرة، من المقرر أن يلعب الموضوع دورًا حاسمًا في الانتخابات المقبلة.

يؤكد وجود شخصيات سياسية ومشفرة بارزة في مؤتمر Bitcoin على التأثير المحتمل لسياساتهم على مستقبل العملات الرقمية.

بينما يحدد ترامب وكينيدي وراماسوامي رؤيتهم لتنظيم العملات المشفرة ودعمها، ستتم مراقبة خطاباتهم عن كثب من قبل كل من مجتمع العملات المشفرة والمحللين السياسيين.

من المتوقع أن يكون مؤتمر البيتكوين في ناشفيل حدثًا محوريًا، ليس فقط لعالم العملات المشفرة، ولكن أيضًا للمشهد السياسي.

يشير التقارب بين السياسة والعملات المشفرة في هذا الحدث إلى اعتراف متزايد بأهمية العملات الرقمية في تشكيل السياسات المستقبلية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.