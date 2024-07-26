يحذر السيناتور وارن من أن عمليات تعدين العملات المشفرة الأجنبية تشكل مخاطر تجسس

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حذرت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن من مخاطر مزارع تعدين العملات الأجنبية العاملة في البلاد. ويتماشى هذا التحذير مع موقف إدارة البيت الأبيض الحالية.

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وفي حديثه في جلسة استماع يوم ٢٥ يوليو ، أكد السيناتور وارن أن شركات تعدين العملات المشفرة المملوكة لكيانات أجنبية تهدد الأمن القومي.

كما أثارت مخاوف بشأن المخاطر البيئية، زاعمة أن هذه الكيانات تمثل “كارثة على البيئة” ويمكن أن “تدمر شبكة الكهرباء”.

يشكل القائمون بتعدين العملات المشفرة المملوكة للأجانب مخاطر وطنية

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وعندما سُئل عما إذا كانت هذه المخاوف تتعلق بجميع كيانات التعدين الأجنبية في الولايات المتحدة، أشار وارن إلى مخاطر التجسس.

ورد السيناتور بأن الشركات الأجنبية تستخدم “الكريبتومينات للتجسس على العمليات العسكرية الأمريكية”.

وكانت تشير بشكل خاص إلى مزرعة تعدين في وايومنغ تملكها وتديرها شركة MineOne الصينية. وكان الموقع يقع بالقرب من قاعدة صواريخ أمريكية، وصدر أمر بإزالته في مايو/أيار.

وتابع السيناتور وارن:

وهذا خطر واضح على الأمن القومي. لكنه ليس الخطر الوحيد. تهدد العملات المشفرة المملوكة للأجانب أيضًا شبكة الطاقة.

وفقًا للسيناتور، فإن المخاطر تتجاوز مجرد استهلاك الكهرباء المرتفع، وهو سبب شائع للقلق فيما يتعلق بتعدين العملات المشفرة. يمثل القائمون بتعدين العملات المشفرة المملوكة لأجانب والمتصلين بشبكة الكهرباء الأمريكية خطر “انقطاع التيار الكهربائي المستهدف والهجمات الإلكترونية”.

علاوة على ذلك، زعم المشرع أن كيانات أجنبية استحوذت على مواقع في الولايات المتحدة “سرًا”. لقد لجأت إلى العملات المشفرة، واصفة إياها بأنها أداة تسمح لهذه الكيانات “بتجاوز” النظام المصرفي و”قواعد مكافحة غسيل الأموال”.

وأشارت إلى قضية جيري يو، وهو طالب بجامعة نيويورك حصل على منجم بيتكوين في تكساس في عام 2023 مقابل أكثر من 6 ملايين دولار.

أشارت التقارير إلى أن المعاملة تم تنفيذها باستخدام عملة مشفرة، مما أدى إلى إخضاع العقار للمراقبة التنظيمية.

وعلى هذا النحو، خلص وارن إلى ما يلي:

لقد حان الوقت بالنسبة لنا لإقرار القوانين، القوانين التي تحتاجها وزارة الخزانة.

اتخاذ إجراءات صارمة ضد تعدين العملات المشفرة

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ليست هذه هي المرة الأولى التي يدق فيها السيناتور وارن ناقوس الخطر بشأن تعدين العملات المشفرة. وفي مايو، أرسلت رسالة إلى وزير الدفاع ووزير الخزانة ومستشار الأمن القومي بشأن استخدام إيران لتعدين العملات المشفرة لتجاوز العقوبات الأمريكية.

طلبت الرسالة، التي كُتبت جنبًا إلى جنب مع السيناتور أنجوس كينغ (من ولاية ماين)، من المسؤولين الأمريكيين تقديم بيانات عن الإيرادات التي يحققها القائمون بتعدين العملات المشفرة الإيرانيين، واستخدامها المحتمل في غسيل الأموال، وكيف يخططون لمعالجة هذه المشكلات.

وفي الوقت نفسه، اتخذت إدارة بايدن أيضًا نهجًا قويًا لتنظيم قطاع التعدين، مع اقتراح فرض ضريبة غير مباشرة بنسبة 30٪ على تكلفة الكهرباء المستخدمة في تعدين البيتكوين.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.