أولمبياد باريس 2024: الألعاب تلقي بظلالها على صخب السياحة والأعمال

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تبدأ الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 في باريس اليوم، وبصرف النظر عن أكثر من 10000 رياضي متجمعين من جميع أنحاء العالم وعدد قليل من المتفرجين، فإن توقعات التدفق السياحي المتسارع للألعاب لم تتحقق تمامًا.

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وتوقع تقرير يورومونيتور إنترناشيونال العام الماضي قدوم ثلاثة ملايين شخص إضافي إلى باريس لحضور الألعاب، مما يزيد الإنفاق السياحي بما يصل إلى 4 مليارات يورو.

ومع ذلك، مع التقارير التي تفيد بأن الفنادق الراقية شهدت انخفاضًا في الحجوزات، وشهدت المتاجر والمطاعم والحانات تراجعًا في موسم الذروة، حتى مع مراعاة شركات الطيران لخسارة الإيرادات بسبب انخفاض مستوى السياحة الداخلية إلى المدينة طوال شهر يونيو. – أغسطس، من الآمن أن نقول إن الألعاب قد يكون لها تأثير غير متوقع على الاقتصاد.

تتعرض شركات الطيران التي تخدم قطاعات باريس لإيرادات كبيرة بسبب الألعاب

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وفي أرباحها للربع الثاني يوم الأربعاء، أظهرت شركة الخطوط الجوية الفرنسية- كيه إل إم انخفاضًا بنسبة 30٪ في أرباح التشغيل إلى 513 مليون يورو (556 مليون دولار).

وقالت الشركة أيضًا إنها أبلغت عن انخفاض في حركة المرور الدولية الواردة إلى باريس بسبب الألعاب، مما أثر على إيرادات الوحدة بما يقدر بنحو 40 مليون يورو.

في الواقع، بالنسبة لصيف عام 2024 بأكمله (نهاية يونيو وأغسطس)، وهو موسم الذروة الكلاسيكي للسفر الأوروبي، من المتوقع أن تكلف الألعاب شركات الطيران حوالي 200 مليون يورو.

وأضافت شركة الطيران أنها ترى أن التطبيع التدريجي لن يحدث إلا بحلول نهاية أغسطس فصاعدًا.

وتوقعت شركة دلتا إيرلاينز، التي تقدم أكبر عدد من الرحلات إلى باريس مقارنة بأي شركة طيران أمريكية، في وقت سابق من هذا الشهر خسارة الشركة 100 مليون دولار بسبب الألعاب.

وفي حديثه إلى المحللين والمستثمرين في وقت سابق من هذا الشهر خلال مكالمة أرباح الربع الثاني، قال رئيس دلتا جلين هوينشتاين:

نحن نشهد تأثيرًا بقيمة 100 مليون دولار تقريبًا على السفر إلى باريس لحضور الألعاب الأولمبية في الفترة من يونيو إلى أغسطس…وبخلاف هذا الحدث المؤقت ، فإن الطلب على السفر في الصيف إلى أوروبا قوي ومتسق مع توقعاتنا.

انخفاض في حجوزات الفنادق

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ذكرت UMIH Prestige، وهي مجموعة تجارية للفنادق التي تتقاضى ما لا يقل عن 800 يورو (870 دولارًا) في الليلة، أن حجوزات الفنادق سجلت انخفاضًا بنسبة 20٪ إلى 50٪ مقارنة بالصيف الماضي، حسبما ذكرت بلومبرج.

وقال كريستوف لور، رئيس UMIH Prestige، للمنفذ: “تشهد باريس حاليًا انخفاضًا حادًا في الطلب على غرف الفنادق الفاخرة في الفترة التي تسبق الألعاب”.

وأشار إلى أن العديد من المسافرين يختارون تجنب المدينة حتى بعد مراسم الاختتام.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الفنادق ظلت مرتفعة خلال الحدث، وتم رفعها بشكل أكبر من خلال زيادة ضريبة السياحة مما أدى إلى دفع السائحين ضريبة سياحية إضافية بنسبة 200٪ تقريبًا في الليلة، وفقًا لنوع الإقامة.

وتؤدي المشكلات اللوجستية إلى إضعاف حركة السياح

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لا يقتصر الأمر على أسعار الفنادق فحسب، حيث تستعد المدينة لتدفق أكثر من 10000 رياضي وحوالي 5 ألف متفرج من المتوقع أن يشهدوا الألعاب، ومن الطبيعي أن يتم وضع مجموعة من الضوابط المرورية الجديدة الأقل ملاءمة للسائحين، إلى جانب تشديد الأمن.

وقالت كلوي باركينز، كبيرة الاقتصاديين في اقتصاديات السياحة في أكسفورد إيكونوميكس:

ستؤدي عمليات الإغلاق في جميع أنحاء المدينة إلى تقليل تدفقات حركة المرور، مما يؤثر على الشركات المحلية التي تعتمد على أعداد السائحين العادية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الزيادات في ضريبة السياحة المرتبطة بالأحداث إلى ضغط ميزانيات السفر مما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق في مناطق الجذب السياحي ومؤسسات البيع بالتجزئة. أدت الاضطرابات المتزايدة وارتفاع التكاليف إلى منع السفر قبل بدء الألعاب.

التأثير على الأعمال والطريق إلى الأمام

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وكان المركز الفرنسي لقانون واقتصاد الرياضة قد أجرى دراسة الأثر الاقتصادي نيابة عن فرنسا في عام 2016.

حددت هذه الدراسة التأثير الذي قد تولده دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 بما يصل إلى 10.7 مليار يورو وما يصل إلى 247000 وظيفة.

ومن أصل 10.7 مليار يورو، كان من المقرر أن يُعزى ما يقرب من 1.4 إلى 3.5 مليار يورو (13-33٪) إلى التأثير الاقتصادي المتعلق بالسياحة.

وقال باركينز إنه على الرغم من أن هذه الأرقام موضع ترحيب، إلا أنه يجب تفسيرها بحذر لأن الكثير قد تغير منذ عام 2016، وأبرزها الوباء والتضخم.

وتوقعت أن يعود السائحون إلى المدينة بشكل أكبر في نهاية أغسطس عندما تقام الألعاب البارالمبية، وهو توقع يتماشى مع توقعات شركات الطيران.

نتوقع أن يكون الهدوء في أوائل الصيف في عدد الوافدين إلى فرنسا وباريس مؤقتًا حيث يحاول بعض المسافرين تجنب الحشود. ومع ذلك، لا تزال فرنسا وجهة جذابة لمختلف أسواق المصدر. من المرجح أن يأتي السائحون الذين لا يستطيعون الزيارة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في وقت لاحق أو قد يختارون السفر أثناء انعقاد دورة الألعاب البارالمبية في نهاية أغسطس وحتى بداية سبتمبر.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.