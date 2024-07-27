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إن عودة ظهور شعر الوجه في الثقافة السائدة قد تجاوزت إلى حد كبير الساحة السياسية.

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من نجوم الرياضة إلى ممثلي هوليوود، عادت اللحى بشكل ملحوظ، لكنها لا تزال نادرة في السياسة.

ومن المتوقع أن يتغير هذا الاتجاه مع المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس.

لقد حظيت لحيته الكاملة، وهي ميزة جديدة على التذكرة الرئاسية، باهتمام كبير وأثارت مناقشات حول آثارها.

ويمثل هذا التطور تحولا محتملا في المشهد السياسي، مما يعكس التغيرات المجتمعية الأوسع.

منظور تاريخي لشعر الوجه في السياسة

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كان شعر الوجه في يوم من الأيام عنصرًا أساسيًا في السياسة الأمريكية.

بشرت رئاسة أبراهام لينكولن في عام 1861 بعصر كان فيه تسعة من الرؤساء الأحد عشر التاليين يرتدون لحى أو شوارب.

اشتهر تشارلز إيفانز هيوز، المرشح الرئاسي الجمهوري لعام 1916، بلقب “الجبل الجليدي الملتحي” بسبب شاربه الأبيض ولحيته الصغيرة.

ومع ذلك، تضاءل انتشار شعر الوجه في السياسة في أوائل القرن العشرين.

أدى اختراع King Camp Gillette لماكينة الحلاقة الآمنة في عام 1901 إلى جعل الحلاقة أكثر سهولة، وأصبح المظهر النظيف مرادفًا للاحترافية الحديثة.

عودة شعر الوجه: المخاطر المحسوبة لجي دي فانس

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إميلي شولثيس من بوليتيكو كتبت أن لحية جي دي فانس ليست مجرد اختيار شخصي للأسلوب ولكنها خطوة سياسية استراتيجية.

بصفته أول مرشح لمنصب نائب الرئيس منذ ما يقرب من قرن من الزمان يرتدي شعر الوجه، فإن فانس يخطو خطوات جديدة.

يحمل هذا القرار مخاطر ومكافآت.

في معظم فترات القرن العشرين، كان يُنظر إلى شعر الوجه على أنه أمر غير احترافي وغير صحي.

ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الناخبين ينظرون إلى المرشحين الملتحين على أنهم أكثر ذكورية وكفاءة، على الرغم من أنه قد يُنظر إليهم أيضًا على أنهم أكثر عدوانية وأقل دعمًا للقضايا النسوية.

من خلال إطلاق لحيته، يهدف فانس إلى إبراز صورة الاستقلال القوي وتوافق نفسه مع النموذج الأصلي “لكل رجل”.

يعد هذا التحول مهمًا بشكل خاص نظرًا لمظهره السابق الحليق كمؤلف لكتاب “Hillbilly Elegy” وصاحب رأسمال مغامر في كاليفورنيا.

الآن، كسياسي ملتح، يجسد فانس شخصية سياسية جديدة تلقى صدى لدى المحافظين من طراز MAGA الذين يقدرون عدم المطابقة والاستقلال عن معايير النخبة.

تحول الأجيال في الجماليات السياسية

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تمثل لحية فانس رمزًا لتحول أوسع بين الأجيال في السياسة.

مع دخول المزيد من جيل الألفية إلى المناصب العامة، تواجه المعايير والجماليات التقليدية تحديًا.

أصبح شعر الوجه، الذي كان في السابق رمزًا للاحترافية التي عفا عليها الزمن، أكثر قبولًا.

يعكس هذا الاتجاه المواقف المتغيرة لجيل الشباب الذي يقدر الأصالة والفردية على المظاهر التقليدية.

تمتد آثار لحية فانس إلى ما هو أبعد من مجرد الجماليات.

وجدت دراسة أجرتها جامعة ولاية أوكلاهوما عام 2015 أن الناخبين ينظرون إلى المرشحين الملتحين على أنهم أكثر ذكورية وكفاءة، ولكنهم أيضًا أقل دعمًا للقضايا النسوية.

وهذا التصور المزدوج يمكن أن يؤثر على سلوك الناخبين، وخاصة بين النساء.

وكشفت الدراسة أن 52% من الرجال و49% من النساء سيصوتون لمرشح ذي شعر الوجه، مما يشير إلى أن لحية فانس يمكن أن تكون عاملا حاسما في انتخابات متقاربة.

إذا نجح فانس في كسر “حاجز اللحية” وإعادة شعر الوجه إلى البيت الأبيض، فقد يبشر ذلك بعصر جديد من الجماليات السياسية.

ومع اكتساب جيل الألفية نفوذا، قد تصبح الاتجاهات غير التقليدية الأخرى أيضا طبيعية.

وبالتالي فإن لحية فانس ليست مجرد بيان شخصي أو سياسي؛ إنه رمز للوجه المتطور للسياسة الأمريكية.

لحية جي دي فانس هي أكثر من مجرد بيان أزياء؛ إنها مخاطرة محسوبة تتحدى الأعراف السياسية القائمة منذ زمن طويل.

مع تزايد قبول شعر الوجه في الثقافة السائدة، فإن عودة ظهوره في السياسة تشير إلى تحول بين الأجيال. يمكن لحية فانس، التي ترمز إلى الاستقلال القوي والخروج عن معايير النخبة، أن تؤثر على تصورات الناخبين وربما تعيد تشكيل المشهد السياسي.

ويؤكد هذا التطور على الطبيعة المتطورة للجماليات السياسية حيث تتولى الأجيال الشابة أدوارًا أكثر بروزًا في تشكيل المستقبل.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.