اقتصاديات وإرث استضافة الألعاب الأولمبية: هل التكاليف مبررة؟

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

لقد تطورت الألعاب الأوليمبية بشكل كبير منذ أقيمت الألعاب الحديثة الأولى في عام 1896. وبحلول النصف الأخير من القرن العشرين، ارتفعت تكاليف الاستضافة والإيرادات الناتجة عن هذا الحدث بسرعة، الأمر الذي أثار الجدل حول الأعباء التي تتحملها البلدان المضيفة.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

ويزعم العديد من الاقتصاديين أن الفوائد المترتبة على استضافة الألعاب مبالغ فيها وغير موجودة في كثير من الأحيان، الأمر الذي يترك البلدان المضيفة مثقلة بديون ضخمة والتزامات الصيانة.

ويقترح هؤلاء المحللون إصلاح عملية تقديم العطاءات والاختيار لتحفيز التخطيط الواقعي للميزانية، وزيادة الشفافية، وتشجيع الاستثمارات المستدامة التي تخدم المصلحة العامة.

وفي الوقت نفسه، تؤكد اللجنة الأولمبية الدولية ومؤيدوها أن الاستضافة يمكن أن ترفع من مكانة المدينة العالمية وتولد فوائد اقتصادية من خلال السياحة والاستثمارات في البنية التحتية.

تواجه باريس مشكلات تتعلق بالسلامة وتجاوز الميزانية

Copy link to section

وباعتبارها الدولة المضيفة للألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024، تواجه باريس العديد من التحديات، وهو ما يعكس مخاوف الدول المضيفة للألعاب الأولمبية الأخيرة.

شابت الفترة التي سبقت دورة الألعاب الأولمبية في باريس مشاكل تتعلق بالسلامة.

وعشية الألعاب، تعرضت شبكة القطارات فائقة السرعة في فرنسا لأعمال تخريب، مما أدى إلى تعطيل السفر مع تجمع الآلاف في باريس لحضور حفل الافتتاح.

أبلغ رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال عن أعمال تخريب منسقة كان لها عواقب وخيمة على شبكة السكك الحديدية.

ورغم عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات، فإن هذه الهجمات، إلى جانب التهديدات السابقة من الجماعات المتطرفة مثل داعش، أدت إلى زيادة المخاوف الأمنية والضغط على السلطات المحلية لضمان سلامة الملاعب الأولمبية.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه باريس صعوبة في التعامل مع ميزانية تبلغ مليارات الدولارات، على غرار ما حدث مع الدول المضيفة الأخيرة مثل طوكيو وريو دي جانيرو.

إرث الملاعب الأولمبية المهجورة

Copy link to section

على الرغم من الوعود بتطوير البنية التحتية، فإن العديد من المدن الأولمبية السابقة تسكنها أماكن مهجورة ومتداعية.

وتقف سراييفو، وأثينا، وبكين، وريو كتذكير صارخ بالتخطيط الهزيل على المدى الطويل وسوء الإدارة المالية، حيث ترمز الملاعب المهجورة إلى الإهمال.

تعكس هذه المواقع المهجورة مشكلة أوسع تتعلق بالإرث الأولمبي، مع التركيز على الحاجة إلى التخطيط المستدام واستخدام المرافق بعد الألعاب.

خلال القسم الأعظم من القرن العشرين، كانت استضافة الألعاب الأوليمبية عبئاً يمكن التحكم فيه على المدن المضيفة.

ومع ذلك، كانت السبعينيات بمثابة نقطة تحول. كانت الألعاب تنمو بسرعة، حيث تضاعف عدد المشاركين في الألعاب الأولمبية الصيفية تقريبًا وزاد عدد الأحداث بمقدار الثلث خلال الستينيات.

أدى هذا النمو السريع، جنبًا إلى جنب مع الأحداث المأساوية التي شهدتها ألعاب مكسيكو سيتي عام 1968 وألعاب ميونيخ عام 1972، إلى زيادة الشكوك العامة حول تحمل الديون لاستضافة الألعاب.

أصبحت دنفر أول مدينة مضيفة مختارة ترفض هذه الفرصة في عام 1972 بعد أن وافق الناخبون على استفتاء يرفض الإنفاق العام الإضافي.

كانت الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1976 في مونتريال ترمز إلى المخاطر المالية للاستضافة. وتضخمت التكلفة المتوقعة البالغة 124 مليون دولار إلى المليارات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأخيرات البناء وتجاوز التكاليف، مما أثقل كاهل دافعي الضرائب في المدينة بديون بقيمة 1.5 مليار دولار استغرق سدادها ما يقرب من ثلاثة عقود.

لوس أنجلوس: قصة نجاح فريدة من نوعها

Copy link to section

كانت لوس أنجلوس المدينة الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1984، مما سمح لها بالتفاوض على شروط مواتية بشكل استثنائي مع اللجنة الأولمبية الدولية.

اعتمدت المدينة بشكل كامل تقريبًا على الملاعب والبنية التحتية القائمة واستفادت من الزيادة الحادة في إيرادات البث التلفزيوني، مما أدى في النهاية إلى تحقيق فائض تشغيلي قدره 215 مليون دولار.

ومع ذلك، فإن نجاح لوس أنجلوس هو الاستثناء وليس القاعدة.

لقد استثمرت دول مثل الصين والبرازيل وروسيا مبالغ ضخمة لإنشاء البنية التحتية اللازمة، حيث تصاعدت التكاليف إلى أكثر من 50 مليار دولار للألعاب الشتوية لعام 2014 في سوتشي، و20 مليار دولار للألعاب الصيفية لعام 2016 في ريو دي جانيرو، و39 مليار دولار للألعاب الأولمبية الشتوية. الألعاب الشتوية 2022 في بكين.

وقد دفعت هذه التكاليف المرتفعة بعض المدن إلى سحب عطاءاتها للألعاب القادمة.

مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 في باريس، طغت على الحدث المخاوف الملحة المتعلقة بالسلامة والتجاوزات الكبيرة في الميزانية. وتنضم باريس، بميزانية مذهلة تبلغ 8.7 مليار دولار، إلى قائمة المدن التي واجهت ضغوطا مالية أثناء استضافة الألعاب.

تكشف البيانات التاريخية من Statista أن الميزانيات الأولمبية تتجاوز التوقعات في كثير من الأحيان، حيث تجاوزت ميزانية برشلونة في عام 1992 الميزانية بنسبة 266٪، وتجاوزت ريو دي جانيرو في عام 2016 ميزانيتها بنسبة 352٪، وأظهرت الأمثلة السابقة من سوتشي وليلهامر تجاوزات مالية شديدة.

غالبًا ما تشكل هذه الأعباء المالية تحديات طويلة المدى للمدن المضيفة، مما يؤثر على مجتمعاتها واقتصاداتها.

مستقبل الاستضافة الأولمبية

Copy link to section

اعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية إجراءات لجعل تقديم العطاءات أقل تكلفة، مثل تمديد فترة تقديم العطاءات والسماح لمدن أو ولايات أو دول متعددة بالاستضافة المشتركة. ومع ذلك، فإن هذا لم يؤد إلى المزيد من مقدمي العروض. وفي عام 2021، أصبحت مدينة بريسبان الأسترالية أول مدينة تفوز باستضافة الألعاب الأولمبية بالتزكية منذ أن فازت لوس أنجلوس بذلك في عام 1984.

تتكبد المدن تكاليف كبيرة في تقييم وإعداد وتقديم العطاءات إلى اللجنة الأولمبية الدولية، والتي تتراوح غالبًا من 50 مليون دولار إلى 100 مليون دولار.

وبمجرد اختيارها، فإن المدن لديها ما يقرب من عقد من الزمن للاستعداد، الأمر الذي يتطلب إنشاء أو تحديث المرافق الرياضية والإسكان والبنية التحتية للنقل. وتتراوح هذه التكاليف من 5 مليارات دولار إلى أكثر من 50 مليار دولار.

ويرى الاقتصاديون أن ما يسمى التكاليف الضمنية للاستضافة يجب أن تؤخذ في الاعتبار أيضا، بما في ذلك تكاليف الفرصة البديلة للإنفاق العام التي كان من الممكن استخدامها لأولويات أخرى.

ومن الممكن أن تشكل تكاليف الديون والصيانة المترتبة على الاستضافة عبئاً على الميزانيات العامة لعقود من الزمن، كما رأينا في مونتريال وسوتشي. ومع ذلك، يرى بعض السكان أن الألعاب حفزت الإنفاق على الطرق وشبكات المياه وغيرها من المنافع العامة التي لم تكن لتحدث لولا ذلك.

التعلم من أخطاء الماضي: الاتجاهات المستقبلية للمدن المضيفة للألعاب الأولمبية

Copy link to section

ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن عملية تقديم العطاءات التي تجريها اللجنة الأولمبية الدولية تشجع على الإسراف في الإنفاق. كما عصف الفساد بعملية الاختيار.

ويقترح البعض أن يتم استضافة الألعاب بشكل دائم في مدينة واحدة أو منحها فقط للدول الغنية الأكثر قدرة على استيعاب التكاليف.

وفي نهاية المطاف، يتعين على أي مدينة تخطط لاستضافة الألعاب الأوليمبية أن تتأكد من أن الألعاب تتناسب مع استراتيجية أوسع للتنمية المستدامة.

وبدون مثل هذا التخطيط، من المرجح أن يظل التأثير الاقتصادي لاستضافة الألعاب الأولمبية قضية مثيرة للجدل.

يعد التخطيط المالي الفعال والاستخدام المستدام للمرافق أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمضيفي الألعاب الأولمبية في المستقبل لتجنب المخاطر التي واجهتها المدن السابقة.

إن فهم الآثار المالية طويلة المدى وضمان استمرار الملاعب الأولمبية في خدمة المجتمع يمكن أن يساعد في تشكيل إرث أولمبي أكثر نجاحًا ومسؤولية.

الألعاب الأولمبية: الاحتفال بالتميز الرياضي والوحدة العالمية

Copy link to section

تمثل الألعاب الأولمبية الصيفية، التي نشأت في اليونان القديمة وأحياها بيير دي كوبرتان في عام 1896، قمة المسابقات الرياضية الدولية.

على مر السنين، نمت الألعاب من حيث الحجم والأهمية، مع تقدم الولايات المتحدة في الميداليات الذهبية وإجمالي الميداليات التي فازت بها.

لقد تطور المشهد الأولمبي، مع ظهور الاتحاد السوفييتي ودول الكتلة الشرقية كمتنافسين أقوياء في ستينيات وتسعينيات القرن العشرين، وأصبحت الصين قوة رئيسية منذ عام 2000.

ومن الجدير بالذكر أن الرياضيين من البلدان المتخلفة مثل جامايكا وكينيا تفوقوا في الأحداث الفردية، حيث أظهروا مواهبهم في العدو والجري لمسافات طويلة.

لقد زادت مشاركة المرأة في الألعاب الأولمبية بشكل مطرد، وحققت مساواة قريبة بين الجنسين في ألعاب طوكيو.

يمثل هذا العام المرة الأولى منذ 124 عامًا التي يتم فيها تحقيق التكافؤ بين الجنسين، حيث كان ما لا يقل عن 50٪ من الرياضيين المتنافسين من الإناث.

ويسلط هذا التقدم الضوء على التزام الحركة الأولمبية بالشمولية والنمو.

ومع انطلاق دورة ألعاب باريس، يظل التركيز منصبًا على مواجهة تحديات السلامة والإدارة المالية والتخطيط للإرث، مع الاحتفال بالروح الأولمبية للتميز الرياضي والوحدة العالمية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.