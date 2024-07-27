يخطط ترامب للعودة إلى موقع محاولة الاغتيال من أجل “تجمع كبير وجميل” بينما يؤيد أوباما هاريس

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

في أسبوع مليء بالتطورات السياسية المهمة، أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب عزمه زيارة بتلر مرة أخرى في ولاية بنسلفانيا، موقع محاولة اغتيال سابقة، في حين تلقت نائبة الرئيس كامالا هاريس تأييدا من الرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، مما يعزز حملتها للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

كشف دونالد ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري، عن خطط لتنظيم تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا، وهو الموقع الذي نجا فيه بأعجوبة من محاولة اغتيال.

وقال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي، تروث سوشال، “سأعود إلى بتلر في بنسلفانيا للمشاركة في تجمع كبير وجميل”.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالموعد والمكان، فإن الإعلان يؤكد تصميم ترامب على إعادة التواصل مع الناخبين في الولايات المتأرجحة الحرجة.

تكتسب هاريس الزخم مع تأييد أوباما

Copy link to section

حصلت كامالا هاريس، أول امرأة أمريكية سوداء وآسيوية تشغل منصب نائب الرئيس، بسرعة على دعم ديمقراطي كبير بعد قرار الرئيس جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي.

تلقت حملة هاريس هذا الأسبوع دفعة كبيرة عندما أيد باراك وميشيل أوباما سعيها للرئاسة.

وفي مقطع فيديو نشرته حملة هاريس، أعرب باراك أوباما عن اعتزازه بتأييد هاريس، متعهدا بدعمها طوال فترة الانتخابات.

وتعكس استطلاعات الرأي العام الأخيرة تضييق الفجوة بين ترامب وهاريس.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن ترامب يتقدم بنسبة تأييد 49% مقابل 47% لهاريس، بهامش خطأ قدره ثلاث نقاط مئوية.

يعد هذا تحولًا كبيرًا عن استطلاع سابق حيث تقدم ترامب بست نقاط على الرئيس بايدن.

ترامب يلتقي نتنياهو

Copy link to section

وفي تطورات أخرى، التقى ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجعه بفلوريدا.

وجاء هذا اللقاء بعد يوم من مباحثات نتنياهو مع بايدن وهاريس في واشنطن. وأكد ترامب ونتنياهو مجددا على علاقتهما القوية، ونفى أي تكهنات بوجود توتر.

في المقابل، اتخذت هاريس موقفا أكثر حزما فيما يتعلق بالصراع في غزة خلال لقائها مع نتنياهو.

ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، معربة عن قلقها إزاء الأثر الإنساني على المدنيين الفلسطينيين.

وقال هاريس في خطاب متلفز: “لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب”. وانتقد ترامب تصريحاتها ووصفها بأنها “غير محترمة”، مما سلط الضوء على الخلاف المستمر في نهج السياسة الخارجية الأمريكية.

لماذا يريد ترامب إعادة زيارة بتلر بولاية بنسلفانيا

Copy link to section

يشير قرار ترامب بزيارة بتلر مرة أخرى في ولاية بنسلفانيا إلى استراتيجيته المستمرة لتنشيط قاعدته الانتخابية في الولايات المحورية.

ويضيف موقع محاولة الاغتيال عنصرًا دراميًا إلى رواية حملته الانتخابية، مما قد يعزز صورته كزعيم مرن.

ومع اقتراب الانتخابات، تشير استطلاعات الرأي المتشددة إلى سباق تنافسي للغاية. ومن المتوقع أن تكثف الحملتان جهودهما، وتستفيدا من التأييد، والتجمعات الاستراتيجية، والمواقف السياسية للتأثير على الناخبين المترددين.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.