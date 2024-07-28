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حققت عملة البيتكوين عودة مثيرة بالفعل في الأيام الأخيرة، لكن الملياردير مارك كوبان مقتنع بأنها لا تزال قادرة على الارتفاع “أعلى بكثير مما تعتقد”.

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لم يكشف كوبان عن أي سعر مستهدف محدد لـ BTC ولكنه كان إيجابي للغاية بشأن ما قد يحمله المستقبل لأكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية في آخر منشور له على X.com.

ما الذي يمكن أن يدفع سعر BTC إلى الارتفاع في عام 2024؟

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يوافق مارك كوبان على أن وجود دونالد ترامب في المكتب سيكون مفيدًا لبيتكوين. لكنه يتوقع أن يكون “انخفاض معدلات الضرائب والتعريفات الجمركية” هو المحفز الأساسي لارتفاع أسعار البيتكوين.

وأضاف أن عدم اليقين العالمي وسط التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الدولار الأمريكي كعملة احتياطية يمكن أن يجعل بيتكوين “ملاذًا آمنًا” على مستوى العالم.

إذا ارتفعت عملة البيتكوين بالفعل وفقًا للتنبؤات الكوبية، فمن المرجح أن تنعكس قوتها في العملات المشفرة الأخرى أيضًا (كما يحدث عادةً) بما في ذلك لعبة البلاك جاك. دعنا نستكشف ما يخبئه $JACK للمستثمرين المحتملين في عام 2024.

تعرضك لعبة Blackjack إلى الأسواق سريعة النمو

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تدمج لعبة Blackjack المقامرة مع العملات المشفرة لإنشاء منصة تتيح لك بشكل أساسي التعرض لاثنين من الأسواق الأسرع نموًا هناك.

على سبيل المثال، من المتوقع أن تصل إيرادات المقامرة عبر الإنترنت إلى ما يقرب من 98 مليار دولار هذا العام، ومن المتوقع أن ينمو السوق بوتيرة سنوية مركبة تبلغ 6.46٪ حتى عام 2029.

ثم هناك سوق العملات المعدنية التي لم تكن كبيرة بما يكفي ليتم تسميتها بالسوق قبل الوباء. ولكن بحلول نهاية تلك الأزمة الصحية، كانت قد حصلت بالفعل على تقييم يزيد عن 20 مليار دولار.

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من المقرر إطلاق لعبة البلاك جاك ($JACK) في 31 يوليو

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قد تكون لعبة البلاك جاك استثمارًا مثيرًا للنصف الأخير من عام 2024 خاصةً لأنها على وشك الإطلاق في 31 يوليو. إن بناء مركز مبكر في عملة ميمية متوقعة مثل $JACK يمكن أن يترجم إلى عوائد كبيرة في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يتم بيع عملة البلاك جاك الأصلية مقابل أجر ضئيل خلال فترة البيع المسبق القادمة، مما يعني أنك لن تضطر إلى كسر البنك لبناء مركز كبير في $JACK.

بعد البيع المسبق، من المرجح أن يختار الفريق الذي يقف وراء لعبة Blackjack إدراج رمز meme الأصلي في بورصة عملات مشفرة بارزة تميل إلى المساعدة في ارتفاع الأسعار.

انقر هنا إذا كنت ترغب في استكشاف الخطوات البسيطة التي يمكنك من خلالها الاستثمار في البيع المسبق القادم لـ $JACK.

يمكن أن تساعد الرياح الأوسع للعملات المشفرة $JACK

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أخيرًا، من الجدير بالذكر أن لعبة Blackjack هي عملة مشفرة في جوهرها، سواء كانت ميمية أم لا، مما يعني أنها يمكن أن تستفيد من الرياح الخلفية الأوسع لسوق العملات المشفرة.

وتشمل هذه التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

بمجرد أن يضيف البنك المركزي التساهل في سياسته النقدية، يميل المستثمرون إلى وضع المزيد من رؤوس أموالهم في الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة التي تشمل الآن عملة البلاك جاك الأصلية.

قد يكون $JACK استثمارًا مثيرًا للأشهر القادمة أيضًا لأنه مبني على blockchain Solana وقد حققت العملات الميمية المستندة إلى Solana أداءً جيدًا في عام 2024.

يمكنك التعمق في تفاصيل لعبة Blackjack كمنصة عملات مشفرة ناشئة على موقع الويب على هذا الرابط.