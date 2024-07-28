ارتفاع أسعار STORJ بنسبة 25% مع انطلاق مؤتمر Lattice 2024

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ارتفع سعر Storj بأكثر من 25% ليقود العملات البديلة الأكثر ربحًا. يأتي الاتجاه الصعودي للرمز المميز مع انطلاق مؤتمر كبير يجمع علماء من جميع أنحاء العالم في جامعة ليفربول.

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كان تداول STORJ يبلغ حوالي 0.48 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير، مع ارتفاع حجم التداول اليومي بأكثر من 1700٪ ليصل إلى 196 مليون دولار. كانت STORJ المرتفعة تتفوق على الأداء البارز على مدار 24 ساعة، بما في ذلك Bitcoin Cash وHelium وJasmyCoin.

ما هو ستورج؟

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Storj، التي تم إطلاقها في عام 2018، هي شركة ناشئة تعمل بتقنية blockchain توفر منصة تخزين سحابية لا مركزية.

تستأجر الشبكة مساحة تخزين من المؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم. وهي تخصص ذلك للعملاء الذين يسعون إلى الوصول إلى وحدات معالجة الرسومات (GPUs) السريعة والمنخفضة التكلفة والآمنة. في هذا النظام البيئي، يحصل موفرو المساحة أو العقد على الرمز المميز الأصلي STORJ كمكافأة.

مكاسب Storj مع بدء مؤتمر Lattice 2024

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بعد الاستحواذ مؤخرًا على شركة Valdi ، وهي شركة تقدم وحدات معالجة الرسومات ومقرها في باسادينا، كاليفورنيا، تتطلع Storj إلى توسيع نطاق رؤيتها في مؤتمر Lattice 2024.

ويعد المؤتمر السنوي بمثابة ندوة دولية حول نظرية المجال الشبكي والتي تجذب العلماء من جميع أنحاء العالم.

أشار Storj مؤخرًا إلى أن المنصة كانت جاهزة لـ Lattice 2024. والنسخة الأخيرة هي الدورة الحادية والأربعون للمؤتمر وستُعقد في جامعة ليفربول في الفترة من 28 يوليو إلى 3 أغسطس 2024.

@storj is ready for Lattice 2024! 🎉 The University of Liverpool will be brimming with innovation, 💡new ideas & 🔍 discoveries, July 28 – Aug 3!

Learn about the event here: https://t.co/S4veOYr3Zq #Lattice2024 #CloudStorage #Liverpool pic.twitter.com/jQsL2F4d01 — Storj (@storj) July 22, 2024

في الأصل. جمعت الشبكة علماء فيزياء الجسيمات. ومع ذلك، فقد تطور المؤتمر ليشمل موضوعات جديدة مثل الخوارزميات، وهندسة الآلات، والحوسبة الكمومية.

يتوقع المشاركون في حدث هذا العام الابتكار والأفكار الجديدة حول نظريات واكتشافات المجال الكمي.

Storj هو أحد رعاة Lattice 2024، وهو عامل ربما ساهم في ارتفاع سعر STORJ بشكل حاد. والجدير بالذكر أن هذا يأتي في الوقت الذي تظهر فيه بيانات CoinGecko أن سوق DePIN يتجه. وفقًا للمنصة، يحتل Storj مرتبة أعلى من Helium وJasmyCoin في المكاسب الأسبوعية على مدار 24 ساعة.

التنبؤ بسعر STORJ

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أدى ارتفاع أسعار Storj من أدنى مستوياتها البالغة 0.28 دولارًا أمريكيًا في أوائل شهر يوليو إلى ما يزيد عن 0.49 دولارًا أمريكيًا إلى ارتفاع تداولها بنسبة تزيد عن 20٪ منذ أدنى مستوى لها خلال شهر واحد. كان نطاق 24 ساعة في وقت كتابة هذا التقرير هو 0.38 دولار إلى 0.49 دولار.

تأتي مكاسب Storj بعد أن أكدت العملة المشفرة وجود نمط صعودي، وفقًا لأحد محللي العملات المشفرة. يعتقد Javon Marks أن هناك احتمالية أن يؤدي الاختراق إلى رفع STORJ إلى ما يزيد عن 1 دولار. ويشير المحلل إلى أن الهدف الصعودي على المدى القصير قد يكون أعلى من 2.9 دولار.

$STORJ, after recently confirming a Bull Pattern, is now recovering with MAJOR STRENGTH here and can be set for much more!



With a target still at $2.95574675, another +474% climb from here could take place and this strength may only be part of this much larger 'picture'… https://t.co/WzkrdM2FWT pic.twitter.com/4QHNkhh9NX — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) July 27, 2024

والجدير بالذكر أن Storj وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.81 دولار في مارس 2021، وتم تداول العملة البديلة آخر مرة فوق دولار واحد في ديسمبر 2023. وفي الوقت الحالي، تبلغ ذروتها منذ عام حتى الآن عند 0.90 دولار تم الوصول إليها في مارس.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.