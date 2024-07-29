العجز في ميزانية البرازيل يصل إلى مستوى قياسي في يونيو، والديون الحكومية ترتفع

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وتواجه البرازيل عجزا متضخما في الميزانية وارتفاع الدين الحكومي، مما يشكل تحديات كبيرة لاستقرارها الاقتصادي.

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وفي يونيو/حزيران 2024، ارتفع العجز الاسمي في ميزانية البلاد إلى مستوى غير مسبوق، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات السوق ويسلط الضوء على اختلالات التوازن المالي العميقة.

وفقًا لبيانات البنك المركزي البرازيلي، وصل العجز الاسمي في الميزانية إلى 135.72 مليار ريال برازيلي في يونيو 2024، وهي زيادة صارخة من 89.62 مليار ريال برازيلي في يونيو 2023.

وقد تجاوزت هذه الزيادة توقعات السوق، التي كانت تتوقع عجزًا قدره 102.3 مليار ريال برازيلي.

واتسع عجز الحكومة المركزية وحدها بشكل كبير إلى 126.57 مليار ريال برازيلي، ارتفاعًا من 79.78 مليار ريال برازيلي في العام السابق، مما يؤكد وجود خلل كبير في التوازن المالي الفيدرالي.

واجهت الشركات المملوكة للدولة في البرازيل أيضًا صعوبات مالية، مع عجز قدره 2.2 مليار ريال برازيلي في يونيو 2024، ارتفاعًا من 1.92 مليار ريال برازيلي في يونيو 2023.

وتعكس هذه الزيادة التحديات المتزايدة التي تواجهها هذه المنظمات في إدارة شؤونها المالية وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات السوق.

وعلى النقيض من الحكومة المركزية والشركات المملوكة للدولة، شهدت الحكومات الإقليمية في البرازيل تحسنا متواضعا في أدائها المالي.

وانخفض العجز الحكومي الإقليمي إلى 6.95 مليار ريال برازيلي في يونيو 2024، بانخفاض من 7.92 مليار ريال برازيلي في العام السابق.

ويشير هذا إلى وجود اتجاه إيجابي في الإدارة المالية للإدارات المحلية.

ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي

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ومن بين التطورات الأكثر إثارة للقلق زيادة الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي يونيو 2024، وصلت هذه النسبة إلى 77.8%، مسجلة ذروة جديدة خلال عامين.

وفي الشهر السابق، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 76.7%. ويسلط هذا الارتفاع الضوء على عبء الديون المتصاعد في البرازيل والتحديات التي تواجهها البلاد في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.

واجه اقتصاد البرازيل عقبات كبيرة في يونيو/حزيران، اتسمت بنمو حاد في العجز الاسمي في الميزانية، وارتفاع الدين الحكومي، وتباين الأداء المالي عبر القطاعات.

والآن أصبح صناع السياسات مكلفين بالإبحار في هذه المياه الاقتصادية المضطربة. وستكون معالجة الاختلالات المالية، وتعزيز تدفقات الإيرادات، وتنفيذ ممارسات الإدارة المالية الحكيمة، أمرا بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد وضمان الرخاء على المدى الطويل.

يمكن أن يؤدي العجز الكبير في الميزانية في البرازيل إلى العديد من النتائج السلبية، بما في ذلك زيادة الدين الحكومي، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض قيمة العملة، والضغوط التضخمية، وخفض التصنيف الائتماني، وانخفاض ثقة المستثمرين، وتدابير التقشف المحتملة.

ومن الممكن أن تؤدي هذه التداعيات إلى إجهاد الاقتصاد من خلال الحد من الاستثمار في القطاعات الحيوية، وخفض القوة الشرائية، ورفع تكاليف الاقتراض، وتعريض الاستقرار المالي العام للخطر.

وتشكل الإدارة الفعالة لعجز الميزانية ضرورة أساسية للحفاظ على الصحة الاقتصادية، والاستدامة المالية، وثقة المستثمرين في الاقتصاد البرازيلي. ويتعين على صناع السياسات أن يعطوا الأولوية للتدابير الرامية إلى كبح العجز، مثل تحسين الإنفاق العام، وتحسين تحصيل الضرائب، وتعزيز النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون التواصل الشفاف مع المستثمرين والجمهور أمرا حيويا في إعادة بناء الثقة وإظهار الالتزام بالسياسات المالية السليمة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.