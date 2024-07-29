يرتفع AirSwap (AST) الذي يعمل بنظام Ethereum حيث تجتذب صناديق الاستثمار المتداولة ETH المليارات من التدفقات الجديدة

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تُحدث الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) لـ Spot Ethereum موجات في عالم العملات المشفرة، حيث تجتذب المليارات من الاستثمارات الجديدة وتعيد إثارة الاهتمام بالمشاريع ذات الصلة.

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من بين المستفيدين من هذه الطفرة هي AirSwap (AST)، وهي منصة تداول لامركزية من نظير إلى نظير (P2P) مبنية على blockchain Ethereum.

في الآونة الأخيرة، شهدت AirSwap تحركات كبيرة في الأسعار واهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين، مما يعكس الاتجاهات الأوسع داخل نظام ETH البيئي.

تستقطب صناديق الاستثمار المتداولة في Ethereum تدفقات قياسية

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وفقًا لأحدث تقرير لـ CoinShares، اجتذبت صناديق ETF المتداولة في Ethereum ما يقرب من 2.2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم تدفق خلال سبعة أيام منذ ديسمبر 2020.

وقد أدى هذا التدفق الكبير لرأس المال إلى تنشيط سوق الإيثريوم، على الرغم من بعض النكسات من اللاعبين الرئيسيين مثل Grayscale، التي أبلغت عن تدفقات خارجية كبيرة.

ومع ذلك، فقد أدى الأداء المثير للإعجاب لصناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم إلى زيادة ملحوظة في أحجام التداول، والتي ارتفعت بأكثر من 540٪ في الجلسات الأخيرة.

ارتفاع أحجام التداول

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أدى إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم إلى دفع أحجام التداول إلى مستويات غير مسبوقة لم نشهدها منذ مايو، حيث وصلت إلى 14.8 مليار دولار في الأسبوع السابق.

في حين حافظت عملة البيتكوين على هيمنتها، يعزو المحللون جزءًا كبيرًا من نشاط التداول هذا إلى تأثير صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثريوم.

من المحتمل أن يكون لهذه الزيادة في الحجم تأثير غير مباشر على المشاريع ذات الصلة، بما في ذلك AirSwap، التي شهدت زيادة كبيرة في نشاط المستثمرين.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتفع حجم التداول اليومي لـ AST بنسبة 145%، متجاوزًا 1.3 مليون دولار.

يسلط هذا الارتفاع الضوء على اهتمام المستثمرين المتزايد وثقتهم في المنصة.

Digital asset investment products saw $245M in inflows last week, with trading volumes hitting $14.8B, the highest since May, boosted by #EthereumETF launches. AuM reached $99.1B, with YTD inflows at a record $20.5B. pic.twitter.com/T0P1VOu1f3 — CryptoNewsZ (@cryptonewsz_) July 29, 2024

ما هو AirSwap؟

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AirSwap هي شبكة لا مركزية من نظير إلى نظير تتيح إجراء المعاملات على blockchain ETH، وتهدف إلى جعل صفقات العملات المشفرة آمنة وحرة وسلسة.

تسمح منتجات AirSwap الموثوقة وسهلة الاستخدام للمستثمرين بإزالة أو إضافة السيولة إلى المنصة.

إن غياب الرسوم يجعل AirSwap فريدة من نوعها، حيث تتيح طبيعتها المجانية للاعبين إدارة ومراقبة الأسواق دون مخاوف.

كما يسمح AirSwap للأفراد بالتحكم في أصولهم دون التحقق الشخصي.

علاوة على ذلك، تضمن واجهة blockchain سهلة الاستخدام إجراء معاملات سلسة.

يمكن للمشاركين دمج سيولة AST في التطبيقات اللامركزية باستخدام رموز بسيطة.

تضع AirSwap نفسها في صدارة المنافسة بميزاتها المصممة لتعزيز إمكانية الوصول إلى blockchain.

علاوة على ذلك، فإن المعاملات الحرة الحقيقية والفشل في طلب البيانات الشخصية يجذب المستخدمين.

توقعات الأسعار الحالية لـ AST

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أظهرت العملة البديلة اتجاهًا صعوديًا اليوم. ارتفع سهم AST بحوالي 4٪ خلال اليوم الأخير ليتداول عند 0.09338 دولار.

أدت أحجام التداول المرتفعة وسط سوق واسع النطاق متعافي إلى أحدث التطورات في AirSwap.

تدعم معنويات السوق الحالية استمرار انتعاش AST.

دفعت المسيرات التي يقودها ترامب عملة البيتكوين نحو 70 ألف دولار، ويثق المحللون في أن العملات المشفرة الرائدة سوف تنفجر إلى ATHs في الأسابيع المقبلة.

أيضًا، يعتقد عشاق العملات البديلة أن موسم العملات البديلة أصبح قاب قوسين أو أدنى مع بداية سباق صعودي تاريخي.

تشير الصناديق المتداولة في البورصة، والاقتصاد المتعافي، وروايات الانتخابات الأمريكية إلى بيئة ودية لازدهار الأصول الرقمية في الأشهر المقبلة.

من المرجح أن تظل AirSwap على رادار المستثمرين حيث تبدأ صناديق الاستثمار المتداولة في Ethereum موسم العملات البديلة.

إن تفرد blockchain، بما في ذلك الرسوم المجانية واحترام معلومات المستخدم، يضع AST كواحد من المرشحين للسوق الصعودية القادمة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.