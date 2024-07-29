المطاعم اليابانية ترفع أسعارها مع وصول تدفق السياح إلى مستويات قياسية

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تشهد اليابان طفرة قياسية في السياحة، ومعها ارتفاع غير عادي في أسعار المطاعم.

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وتشهد الوجهات السياحية الشهيرة مثل نيسيكو وطوكيو أسعارًا باهظة للوجبات، حيث تكلف بعض الأطباق ثلاث إلى خمس مرات أكثر من المعتاد.

ويعكس هذا الاتجاه الديناميكيات الاقتصادية لضعف الين والتدفق المتزايد للزوار الدوليين.

وفي نيسيكو، وهو منتجع تزلج شهير في هوكايدو، يمكن أن يصل سعر طبق رامين السلطعون إلى 3800 ين (20.78 جنيه إسترليني)، ويمكن أن يصل سعر طبق كاتسو بالكاري إلى 3200 ين (17.50 جنيه إسترليني).

وهذه الأسعار أعلى بكثير من تلك الموجودة في سابورو القريبة، وهي أحد مراكز الطهي في اليابان.

وفي تويوسو سينكياكو بانراي في طوكيو، يمكن أن يصل سعر وعاء الأرز المغطى بالساشيمي إلى ما يقرب من 7000 ين (38.32 جنيه إسترليني)، أي حوالي خمسة أضعاف السعر المحلي.

ولوحظت اتجاهات مماثلة في سوق تسوكيجي في طوكيو، وسوق نيشيكي في كيوتو، وحي دوتونبوري في أوساكا، حيث تتقاضى الأكشاك في الشوارع أقساط تأمين أعلى بكثير من المعدلات المعتادة.

طفرة السياحة وتأثير ضعف الين

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واستقبلت اليابان ما يقرب من 17.8 مليون سائح في النصف الأول من عام 2024، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 16.63 مليون سائح في عام 2019، وفقًا لمنظمة السياحة الوطنية اليابانية (JNTO).

ويرجع هذا الارتفاع جزئيًا إلى انخفاض قيمة الين، الذي يتم تداوله بالقرب من أدنى مستوى له منذ 40 عامًا مقابل الدولار. ومع تدفق السياح، اغتنمت الشركات الفرصة لفرض أسعار أعلى، مما أدى إلى ظهور مصطلح “الدون الداخلي” لوصف أوعية الأرز باهظة الثمن التي تستهدف السياح الأثرياء.

تقدم بعض المطاعم هياكل تسعير متدرجة لتلبية احتياجات كل من السكان المحليين والسياح.

يقدم مطعم تاماتيبوكو، وهو مطعم بوفيه للمأكولات البحرية في شيبويا بطوكيو، خصمًا بقيمة 1000 ين (5.48 جنيه إسترليني) للمواطنين والمقيمين اليابانيين.

تبلغ تكلفة وجبة الغداء خلال أيام الأسبوع 5478 ينًا (30.11 جنيهًا إسترلينيًا) للسكان المحليين و6578 ينًا (36.16 جنيهًا إسترلينيًا) للمسافرين الأجانب.

وعلى الرغم من فعالية هذا النهج في تعزيز الإنفاق السياحي، إلا أنه أثار جدلاً حول عدالته والتمييز المحتمل.

الدعم الرسمي للتسعير التفاضلي

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وعلى الرغم من هذه المخاوف، فإن بعض المسؤولين اليابانيين يدعمون التسعير التفاضلي للسياح. واقترح هيدياسو كيوموتو، عمدة مدينة هيميجي، أن يدفع السائحون الأجانب ما يصل إلى أربعة أضعاف معدل الدخول القياسي لزيارة قلعة هيميجي، أول موقع للتراث العالمي لمنظمة اليونسكو في اليابان.

أبدى حاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا اهتمامًا باعتماد نموذج مماثل لقلعة أوساكا.

كما يدعو رئيس منظمة السياحة في هوكايدو إلى تحديد أسعار مختلفة للسياح والسكان المحليين.

ويقول مؤيدو فرض رسوم إضافية على السياح الأجانب إن الإيرادات الإضافية يمكن أن تدعم الحفاظ على التراث وتدريب الموظفين الناطقين باللغة الإنجليزية.

اليابان لديها سابقة في فرض رسوم أعلى على السياح. منذ أكتوبر 2023، فرضت جزيرة مياجيما ضريبة سياحية. ودفع المتنزهون على المسار الأكثر شعبية في جبل فوجي رسوم دخول بقيمة 2000 ين (10.96 جنيه إسترليني) منذ يوليو/تموز، وواجه المسافرون الأجانب ضريبة مغادرة بقيمة 1000 ين منذ عام 2019 لتحسين البنية التحتية السياحية.

مع استمرار قطاع السياحة في اليابان في النمو، يجب على البلاد الموازنة بين استخراج المزيد من الإيرادات من الزوار والتأكد من أن قيمة التجربة تبرر التكلفة. لدى اليابان الكثير لتقدمه كوجهة سفر، ولكن يجب أن تظل صناعة السياحة تركز على توفير تجارب سعيدة لا تنسى لجميع الزوار.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.