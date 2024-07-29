تستعد شركة OpenAI’s SearchGPT لتحدي هيمنة Google: هل يجب أن يشعر المستثمرون بالقلق؟

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أعلنت OpenAI مؤخرًا أنها ستطلق منصة بحث خاصة بها تسمى SearchGPT. يشبه النظام الأساسي ما تقدمه Google بالفعل ولكنه يأتي مع تحسينات طفيفة قد تضر بأعمال Google.

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تبدو المنصة وتعمل بشكل مشابه لـ ChatGPT. عندما تطرح سؤالاً، فإنه يبحث عن معلومات من الويب ويقدمها لك. يمكنك بعد ذلك التفاعل مع نتيجة البحث للحصول على الإجابة المطلوبة.

تدعي شركة OpenAI نفسها أن منتجها يحل مشكلة عمليات البحث غير الفعالة على Google.

يمكن أن يستغرق الحصول على الإجابات على الويب الكثير من الجهد، وغالبًا ما يتطلب عدة محاولات للحصول على النتائج ذات الصلة. نحن نؤمن أنه من خلال تعزيز قدرات المحادثة لنماذجنا باستخدام المعلومات في الوقت الفعلي من الويب، يمكن أن يكون العثور على ما تبحث عنه أسرع وأسهل. OpenAI

SearchGPT: خطوة واحدة قبل جوجل

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لكي تدرك سبب تهديد SearchGPT لـ Google، عليك أن تفهم كيفية عمل كليهما.

جوجل، في الوقت الحالي على الأقل، تدرج لك جميع الروابط ذات الصلة ردًا على استفساراتك. ومع ذلك، فإن SearchGPT يأخذ الأمر خطوة أخرى إلى الأمام.

أولاً، يبحث عن جميع المعلومات ذات الصلة ردًا على استفسارك. وبمجرد العثور عليه، فإنه لا يسرد النتائج الأكثر صلة فحسب، بل يشرحها أيضًا.

يعد جزء الشرح مهمًا، لأنه يتم تقديمه كرد مباشر على استفسارك. باختصار، يمنحك SearchGPT النتائج ذات الصلة أثناء الإجابة على سؤالك. مع جوجل، عليك أن تجد الإجابة بنفسك.

والأكثر من ذلك، إذا كنت لا تفهم الرد على الاستعلام، أو إذا كنت تعتقد أنه يمكنك إضافة المزيد من السياق والحصول على نتائج أفضل، فيمكنك البدء في إضافة معلومات أو أسئلة للمتابعة.

بهذه الطريقة، يتم تحسين البحث الحالي، بدلاً من الاضطرار إلى البدء من الصفر.

ليس من الواضح بعد ما إذا كانت المنصة الجديدة ستواجه مشكلات تنظيمية. في الواقع، ستكون Google نفسها قد قامت بالفعل بدراسة SearchGPT لمعرفة ما إذا كان بإمكانها إبطاء تقدم النظام الأساسي.

يمكن القول بأنه من خلال تقديم التوضيحات مع نتائج البحث، تعمل OpenAI على تقليل حركة المرور التي قد تذهب إلى موقع الويب الذي يقدم الإجابات ذات الصلة.

باختصار، نظرًا لأن المستخدم يستفيد من تجربة البحث المحسنة، فإن مواقع الويب والمدونين وغيرهم من منشئي المحتوى الذين يقضون ساعات في صنع هذا المحتوى لا يحصلون على أي شيء في المقابل.

هل يجب أن يشعر المستثمرون بالقلق؟

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التاريخ مليء بالشركات التي كانت ذات يوم عمالقة لا يمكن تعويضهم في مجال تخصصها، تم طمسها بالكامل بواسطة التكنولوجيا الأحدث. لا يمكن للمرء أن يتوقع أن ينتهي الأمر بشركة Google كواحدة من تلك الشركات لأنها أكثر من مجرد محرك بحث.

ومع ذلك، لا يزال البحث مصدرًا رئيسيًا لإيراداتها، حيث يأتي أكثر من نصف إيراداتها مباشرة من بحث Google. إذا انخفضت هذه الإيرادات، فلن يؤدي ذلك إلى إنهاء الشركة، لكن المستثمرين قد يتعرضون لصحوة قاسية. ولذلك سيكون من مصلحتهم مراقبة تطورات SearchGPT عن كثب.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.