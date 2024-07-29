تسعى باكستان إلى تخفيف ديون الطاقة الصينية البالغة 15 مليار دولار وسط الأزمة الاقتصادية

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وتجد باكستان نفسها عالقة في شبكة محفوفة بالمخاطر من الديون، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 71%، وهو ما يسلط الضوء على هشاشة اقتصادها. وفي الوقت الحالي، تتصارع البلاد مع ديون الطاقة الكبيرة، التي اقترضتها في الأصل من الصين لتطوير الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC).

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وفي كلمته التي ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي، أشار رئيس الوزراء شهباز شريف إلى فخ الديون باعتباره “فخ الموت” بالنسبة لباكستان.

وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها المسؤولون لإعادة جدولة القروض، فإن هذه الإجراءات لم تسفر إلا عن تأجيل ما لا مفر منه. ويبقى السؤال: هل تحاول باكستان الهروب مما لا مفر منه؟

وفي تطور حديث، بدأ وزير المالية الفيدرالي الباكستاني محمد أورنجزيب زيارة للصين تستغرق ثلاثة أيام لطلب إعادة جدولة قروض للطاقة بقيمة 15 مليار دولار. وتسعى البلاد بشدة إلى إيجاد طريقة لإدارة التزاماتها المالية وتأخير السداد الفوري.

كشفت وزارة المالية عن خطط لتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين باكستان والصين لتبسيط عملية إعادة الجدولة. ولن تتناول المناقشات ديون الطاقة الدائرية للصين فحسب، والتي تبلغ 500 مليار روبية باكستانية، ولكنها ستغطي أيضًا المبادرات الحالية والتطورات المتعلقة بالممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني والمشاريع المشتركة الأخرى.

ويهدف هذا الجهد التعاوني إلى إيجاد حل مستدام لأزمة الديون الباكستانية، على الرغم من أن فعالية هذه التدابير على المدى الطويل لا تزال غير مؤكدة.

“هذا الاستغلال يجب أن ينتهي”

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وتمتلك الصين بعض محطات الطاقة العاملة حاليا في باكستان. وقد تم إنشاء محطات الطاقة هذه في ظل ظروف تلحق الضرر بباكستان الآن. أصبحت مدفوعات الطاقة، التي يتم دفعها لأصحاب محطات توليد الكهرباء عندما لا تأخذ الحكومة الكهرباء منهم، مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة.

صرح الدكتور جوهر إعجاز، وزير التجارة المؤقت السابق، أن اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية (FPCCI) سيقدم التماسًا رسميًا للطعن في الاتفاقيات مع منتجي الطاقة المستقلين (IPP) في المحكمة العليا.

أثناء مشاركة البيانات من NEPRA، نشر الدكتور إعجاز على X.

I'm sharing data from NEPRA for Jan 24 to March 24 showing a capacity payment of 150 billion PKR per month. Please note how this amount is distributed to various IPPs, with half running below 10% capacity. Four power plants are receiving 1000 crores per month each with #zero… pic.twitter.com/Kui3CiFAw4 — Dr Gohar Ejaz (@Gohar_Ejaz1) July 20, 2024

وحذر الدكتور إعجاز من أن باكستان يجب أن تتحرر من دائرة تكرار نفس الأخطاء مرة أخرى المتمثلة في تسهيل حصول المستثمرين على الربح دون المساهمة.

وخلص إلى القول: “هذا الاستغلال يجب أن ينتهي”.

هل هناك طريقة للخروج؟

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إن التعقيدات التي تحيط بوضع الديون الحالي في باكستان تكشف الحقيقة الصارخة: ففي حين أن هذا الغضب سوف يحدث ضجة كبيرة في الداخل، فإنه من المرجح أن يفشل في زعزعة عزيمة الصين.

قد يضغط هذا الموقف على الكيانات المحلية لقبول المشاعر العامة ولكنه سيواجه عقبات في حالة شركات إنتاج الطاقة المستقلة المدعومة من الصين. والسؤال الكبير هنا هو: هل تتمتع باكستان بالنفوذ الكافي لإعادة التفاوض على الاتفاقيات مع الصين؟

ربما لا.

ومن الصعب إلغاء هذه العقود، المحمية بالاتفاقيات الدولية والضمانات السيادية، من خلال أمر تنفيذي.

وعلى الرغم من أن المحكمة العليا يمكنها بسهولة إلغاء هذه العقود، إلا أنه سيكون من الصعب التعامل مع التداعيات إذا انتقل الأمر إلى المحاكم الدولية. وهذا يعني في الأساس أنه بغض النظر عن مقدار الضجيج الذي تحدثه باكستان، فإن الصين لن تضطر إلى التزحزح.

الوضع مثير للقلق ويظهر مدى سوء فخ الديون الذي تقع فيه باكستان. وقد وقعت البلاد مؤخرًا اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي للحصول على مزيد من المساعدات، ولكن يبدو أن الشركة تغرق بشكل أعمق وأعمق حيث أصبح من المستحيل سداد هذه القروض.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.