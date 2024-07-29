اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع: ما يمكن توقعه بشأن تخفيضات أسعار الفائدة مع تراجع التضخم

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بينما يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الذي يستمر يومين هذا الأسبوع، يراقب العالم المالي عن كثب مؤشرات على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.

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وبينما من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند 5.25% إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 23 عامًا، فإن الاجتماع مهم لتمهيد الطريق لتحول محتمل في السياسة في وقت مبكر من سبتمبر.

يتراجع التضخم ويضعف سوق العمل

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خلفية هذا الاجتماع هي أن الاقتصاد الأمريكي يظهر علامات الاعتدال. وقد أظهر التضخم، الذي كان مصدر قلق مستمر، علامات التراجع.

وتباطأ نمو أسعار المستهلك بشكل ملحوظ، مما خفف المخاوف التي ارتفعت في وقت سابق من هذا العام بسبب الاضطرابات الاقتصادية غير المتوقعة. يبلغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا 2.6٪، وهو تحسن ملحوظ عن ذروته في عام 2022.

وفي الوقت نفسه، يُظهِر سوق العمل، وهو الركيزة الأساسية للتفويض المزدوج لبنك الاحتياطي الفيدرالي، علامات التباطؤ. وتباطأ التوظيف عن وتيرته السابقة، مما أدى إلى تباطؤ نمو الأجور وزيادة عمليات تسريح العمال.

فقد ارتفع متوسط معدل البطالة لثلاثة أشهر بنحو 0.43 نقطة مئوية، ليقترب من عتبة 0.5% التي حددتها قاعدة السهم، والتي غالباً ما تشير إلى بداية الركود.

وهذا الاتجاه المزدوج المتمثل في تخفيف التضخم وضعف سوق العمل يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي الحرية للنظر في خفض تكاليف الاقتراض.

السيطرة على التضخم مقابل فقدان الوظائف

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ويشير بريان ساك، الرئيس السابق لمجموعة الأسواق التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والرئيس الحالي للاستراتيجية الكلية في شركة بالياسني لإدارة الأصول، إلى أن

يقترب بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة، ويجب أن تعكس اتصالاته هذا الأسبوع ذلك.

ويهدف البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتجنب فقدان الوظائف غير الضروري. إن إبقاء سعر الفائدة مرتفعًا جدًا لفترة طويلة يهدد بتقويض صحة سوق العمل، وهو مصدر قلق من المتوقع أن يعالجه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول.

إشارات متضاربة داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي

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على الرغم من الإشارات الواضحة للتباطؤ الاقتصادي، هناك مجموعة من وجهات النظر داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة.

وفي يونيو/حزيران، كان صناع السياسات منقسمين بالتساوي تقريبًا حول احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مقابل نقطتين لهذا العام. ويؤكد هذا الانقسام الموقف الحذر الذي من المرجح أن يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل.

في انتظار المزيد من البيانات

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سيكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من البيانات للنظر فيها من الآن وحتى اجتماعه في سبتمبر، بما في ذلك مجموعتين من تقارير التضخم والوظائف.

ستوفر هذه التحديثات رؤى مهمة حول مسار الاقتصاد وستبلغ عملية صنع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويحذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك، بيل دادلي، من أن تأخير تخفيضات أسعار الفائدة قد يزيد من مخاطر الركود، على الرغم من اعترافه بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يفضل اليقين على التسرع.

ويؤيد بيتر هوبر، نائب رئيس الأبحاث في دويتشه بنك والخبير الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي، جدولاً زمنيًا لشهر سبتمبر لبدء تخفيضات أسعار الفائدة.

وهو يجادل بأن الانتظار يسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بتأكيد الاتجاهات وتجنب خطر الاضطرار إلى عكس المسار.

ويتوقع هوبر تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في نوفمبر وديسمبر، يتبعها توقف مؤقت حتى سبتمبر 2025، مما يؤدي في النهاية إلى رفع سعر الفائدة إلى مستوى أكثر حيادية عند 3.5-4٪.

الطريق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي

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وبينما يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لاجتماعه، فإن التحدي الذي يواجه البنك المركزي هو التنقل بين السيطرة على التضخم ودعم سوق العمل.

من المرجح أن توفر المناقشات والبيانات المتوقعة هذا الأسبوع إشارات أكثر وضوحًا حول اتجاه سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، مما يشكل التوقعات للأشهر المقبلة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.