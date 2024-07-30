يهدف بيل أكمان إلى الحصول على ملياري دولار في الاكتتاب العام الأولي في بيرشينج سكوير، متراجعًا عن الهدف الأولي البالغ 25 مليار دولار

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يضع المشروع الجديد لمدير صندوق التحوط الملياردير بيل أكمان، Pershing Square USA، أنظاره على جمع ما يصل إلى 2 مليار دولار في طرحه العام الأولي القادم (IPO).

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ويمثل هذا انخفاضًا كبيرًا عن الهدف الأصلي للصندوق البالغ 25 مليار دولار، والذي كان سيضعه كواحد من أكبر الاكتتابات العامة الأولية في التاريخ.

يعكس الهدف المنقح عرضًا أكثر تواضعًا ولكنه لا يزال كبيرًا، مما يؤكد التحول الاستراتيجي بسبب الهيكل الفريد للصندوق المغلق، والذي يحظى تقليديًا بحماس أقل من قبل المستثمرين.

في الأصل، تصور أكمان أن شركة Pershing Square USA ستغير قواعد اللعبة في مشهد الاكتتاب العام، مع توقعات بجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار.

ومع ذلك، وإدراكًا للتحديات المرتبطة بهيكل الصندوق المغلق، والذي يحد من سيولة المستثمرين، أعاد أكمان ضبط توقعاته.

وتتضمن الخطة الجديدة بيع ما يصل إلى 40 مليون سهم بسعر 50 دولارًا للسهم الواحد، مع إجمالي الزيادة المتوقعة الآن بين 2.5 مليار دولار و4 مليارات دولار.

في حين أن هذا التعديل يعيد الاكتتاب العام إلى نطاق أكثر قابلية للإدارة، إلا أنه يظل أحد أبرز العروض لهذا العام.

اهتمامات المستثمرين ومخاوفهم

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وأعلنت بورصة نيويورك تأجيل طرح الصندوق لأول مرة، على الرغم من عدم تحديد أسباب هذا التأجيل.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال اهتمام المستثمرين البارزين قويًا.

وقد قامت كيانات بارزة مثل مجموعة باوبوست، وبوتنام، ونظام تقاعد المعلمين في تكساس بتقديم طلبات كبيرة للاكتتاب العام الأولي، مما يعكس الثقة في سمعة أكمان وإمكانات الصندوق.

وفي رسالته إلى المساهمين، أقر أكمان بالحساسية المحيطة بحجم الاكتتاب العام وأعرب عن تفاؤل حذر بشأن الهدف المعدل.

هيكل الصندوق وتركيزه

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إن هيكل الصندوق المغلق، رغم دعمه لاستراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل، يحد من السيولة حيث لا يمكن للمستثمرين الخروج إلا عن طريق بيع حصصهم للآخرين.

وقد أثار هذا الجانب من الصندوق بعض المخاوف لدى المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بسرعة نشر رأس المال وإدارة الاستثمارات.

منذ إنشائها، حققت شركة Pershing Square Holdings، صندوق أكمان الذي يبلغ عمره عقدًا من الزمن والذي يوفر رأس المال الدائم، عائدًا بنسبة 6.4٪.

على مدى السنوات العشرين الماضية، حقق صندوق التحوط التابع لشركة أكمان عائدا سنويا متوسطا قدره 16.5٪، متفوقا على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.3 نقطة مئوية سنويا.

لو كانت ساحة بيرشينج في الولايات المتحدة الأمريكية موجودة بشكلها الحالي، لكانت حققت عائدًا بنسبة 19.4% سنويًا، مع عائد قدره 31% على مدار الـ 6.5 سنوات الماضية، وفقًا للمواد الترويجية الخاصة بأكمان.

تخطط شركة Pershing Square USA لتركيز الاستثمارات في 12 إلى 15 شركة ذات رأس مال كبير وذات درجة استثمارية وإيجابية للتدفق النقدي في أمريكا الشمالية.

وتتوافق هذه الإستراتيجية مع نهج أكمان الراسخ في القيام باستثمارات مركزة وعالية المخاطر. ويهدف الصندوق إلى إدراجه في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر “PSUS”.

عززت شخصية أكمان العامة وتأثيره، لا سيما من خلال منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، جهوده لجذب مستثمري التجزئة.

وأظهرت حملته الأخيرة رفيعة المستوى ضد جامعة هارفارد حول قضايا مختلفة استعداده للاستفادة من برنامجه لتحقيق تأثير أوسع.

ومع ذلك، على الرغم من انتشاره الواسع والمزايا الاستراتيجية للصندوق، فإن المخاوف بشأن الهيكل المغلق ونهج الاستثمار لا تزال قائمة بين المستثمرين المحتملين.

ومع تقدم الاكتتاب العام الأولي، فإن قدرة أكمان على معالجة هذه المخاوف ستكون حاسمة في تحديد نجاحه النهائي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.