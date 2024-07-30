يختبر مؤشر ناسداك مستوى دعم رئيسي، ما هي الأسهم التي تحمل المفتاح؟

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هبطت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 على مستوى دعم رئيسي قبل أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى. سيراقب التجار والمستثمرون التطورات عن كثب هذا الأسبوع حيث تعلن بعض أكبر شركات التكنولوجيا في البلاد عن تقاريرها ربع السنوية.

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وإليكم كيف تقف الأمور حاليًا على الرسم البياني اليومي.

كما هو واضح على الرسم البياني، يختبر السعر حاليًا منطقة دعم رئيسية للمرة الثالثة.

تم بالفعل اختبار خط الاتجاه مرتين في أبريل ومايو وارتد عنه بنجاح.

البرق يضرب مرتين

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ما يجعل انخفاض مؤشر ناسداك في شهر أبريل مثيرًا للاهتمام هو أنه جاء في الأسبوع الذي أعلنت فيه العديد من أكبر مكونات مؤشر ناسداك عن أرباحها. يمكن للمرء أن يستنتج أن السوق يستمر في اختبار الأجواء بحثًا عن علامات على تلاشي ارتفاع الذكاء الاصطناعي. لكنها تستمر.

ويمكن استخلاص استنتاجين من هذا الحادث. أولاً، إذا أعلنت شركات التكنولوجيا عن أرباح قوية، فسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع جديد.

لا يمكن أن تأتي هذه الأرباح القوية إلا على خلفية النمو في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لذلك يتلخص الأمر في الرهان على الذكاء الاصطناعي.

ثانياً، وهذا السيناريو أكثر رعباً، إذا كانت الأرباح مخيبة للآمال، فقد يؤدي ذلك إلى عمليات بيع قد تطيح بكل مكاسب العامين الماضيين.

ليس هناك من ينكر حقيقة أن الارتفاع منذ عام 2022 جاء على خلفية أسهم “Magnificent 7”. ولم تتمكن هذه الأسهم من النمو إلا بفضل السباق نحو تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

فماذا يحدث إذا توقف نمو الذكاء الاصطناعي؟ هل ستسيطر القطاعات المتبقية على المؤشر؟

لقد ظلوا ثابتين نسبيًا في العامين الماضيين مقارنة بالتكنولوجيا. ومن غير المرجح أن يرتفعوا في أعقاب أرباح التكنولوجيا الكارثية. وقد يكون هذا كارثيا بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية.

من يحمل المفتاح؟

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وقد أكدت شركة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي التايوانية Semiconductor بالفعل أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي آخذ في الازدياد.

على الرغم من ذلك، تعرضت أسهم الرقائق لضربة قوية في الشهر الماضي. وبالتالي فإن أرباح AMD بعد السوق اليوم تحمل المفتاح، وإن كان صغيرًا، في مساعدة المؤشر على الحصول على بعض الدعم.

ثم هناك مايكروسوفت التي تعلن أيضًا عن أرباحها في وقت لاحق اليوم. حقيقة أن عملاق التكنولوجيا من المتوقع أن يعلن عن نمو في الإيرادات ربع السنوية بنسبة 15٪ أمر مخيف على أقل تقدير.

من المرجح أن يؤدي عدم تحقيق هذه الأهداف إلى إضعاف السوق حيث أن Microsoft هي ثاني أكبر مكون في مؤشر ناسداك.

وبالحديث عن الشركات ذات الوزن الثقيل، فإن أكبر عملاق في المؤشر، شركة أبل، تعلن أيضًا عن تقرير أرباحها مساء الخميس، جنبًا إلى جنب مع أمازون، رابع أكبر مكون من حيث الوزن.

وغني عن القول أن اليومين المقبلين ليسا مناسبين لضعاف القلوب. سوف يتقاتل الثيران والدببة خلال اليومين المقبلين، وستحدد تداعيات تلك المعركة مسار السوق للأشهر الثلاثة القادمة على الأقل.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.