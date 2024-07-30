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يشهد سوق العملات المشفرة تحركات كبيرة، حيث تحوم عملة البيتكوين (BTC) حول 66000 دولار أمريكي، بينما ترتفع عملة الريبل (XRP) بما يقرب من 4٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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يأتي هذا وسط الإطلاق الأخير لـ Poodlana ، وهي عملة ميمي جديدة على سلسلة Solana blockchain.

برزت عملة Ripple’s XRP كواحدة من العملات المشفرة الأفضل أداءً يوم الثلاثاء، مع مكاسب ملحوظة بنسبة 3.66٪. ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي يقوم فيه المتداولون بتدقيق معاملات البيتكوين الأخيرة من قبل حكومة الولايات المتحدة.

وأدت هذه الحركة واسعة النطاق إلى انخفاض سعر البيتكوين، الذي انخفض من 70 ألف دولار إلى 66 ألف دولار. كان رد فعل السوق يذكرنا بالأحداث الأخيرة التي تورطت فيها الحكومة الألمانية، والتي قامت بتصفية 5 مليارات دولار من عملة البيتكوين في وقت سابق من هذا الشهر.

وسط هذه الخلفية، اكتسبت عملة الريبل (XRP) اهتمامًا متجددًا. على الرغم من تباطؤها في السنوات الأخيرة، مع انخفاض بنسبة 12٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية، إلا أن XRP تظهر إشارات صعودية.

وفي الوقت نفسه، استفادت شركة Poodlana، الوافد الجديد إلى السوق الآسيوية، من انبهار المنطقة بكلاب البودل لاكتساب قوة جذب كبيرة خلال طرحها الأولي للعملة (ICO).

تقارن هذه المقالة توقعات أسعار العملات المشفرة مثل Bitcoin وXRP وPoodlana.

يستعد سعر البيتكوين للارتفاع إذا تجاوز المقاومة البالغة 70,000 دولار

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اختبر سعر بيتكوين مؤخراً مستوى الدعم اليومي عند ٦٤٧٣٧ دولارًا يوم ٢٥ يوليو، متبوعًا بارتفاع بنسبة ٤٪ خلال الأيام الثلاثة التالية. يواجه حالياً مقاومة عند المستوى الأسبوعي 69,648 دولارًا. اعتبارًا من يوم الثلاثاء، يتم تداول عملة البيتكوين على انخفاض طفيف، بانخفاض 0.88٪ عند 66,463 دولارًا.

إذا استمر الدعم اليومي عند 66,406 دولارًا أمريكيًا وخط الاتجاه الصعودي ثابتًا، فمن المحتمل أن ترتفع عملة البيتكوين بنسبة 10٪ لتحدي أعلى مستوى تم تسجيله في 7 يونيو عند 71,997 دولارًا أمريكيًا.

ومع ذلك، فإن الإغلاق تحت 62,736 دولارًا أمريكيًا أو اختراق خط الاتجاه الصعودي يمكن أن يحول توقعات السوق من الصعود إلى الهبوطي، وتشكيل قاع أدنى على الإطار الزمني اليومي.

قد يؤدي مثل هذا التطور إلى انخفاض بنسبة 10٪ في سعر بيتكوين، ومن المحتمل أن يعيد اختبار أدنى مستوى له في 12 يوليو عند 56405 دولارًا.

المصدر: تريدنج فيو

يتوقع سعر Ripple ارتفاع محتملاً إذا تجاوز 0.643 دولار

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اختبر سعر XRP مؤخرًا مستوى المقاومة الحرج البالغ 0.6370 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ مارس.

قد يؤدي الاختراق الحاسم فوق هذا المستوى إلى تحقيق المزيد من المكاسب، مع احتمال استهداف المشترين لمستوى المقاومة المهم عند 0.7470 دولار.

يمثل هذا الهدف أعلى مستوى خلال العام وهو أعلى بحوالي 20% من السعر الحالي.

المصدر: تريدنج فيو

يكتسب بيع رمز Poodlana زخماً

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Poodlana، أحدث الوافدين إلى ساحة العملات المعدنية، هو حالياً في مرحلة ما قبل البيع ولم يتم طرحه للعامة بعد.

يطمح هذا الرمز المميز القائم على Solana إلى تجاوز عملات الميم الشهيرة مثل Dogecoin وShiba Inu، مما يقدم تطورًا جديدًا لظاهرة عملة الميم.

تم تسمية Poodlana على اسم Poodle، وهي سلالة كلاب يابانية عصرية، ومن المقرر أن يصل إجمالي الحد الأقصى للإمدادات إلى مليار رمز POODL. يقدم البيع المسبق المستمر 50٪ من هذا العرض، مع تخصيص الرموز المتبقية للتسويق والشراكات والمكافآت والخزانة والسيولة.

وبتميزه عن مبيعات الرموز الأخرى، سيستمر البيع المسبق لـ Poodlana لمدة شهر واحد فقط، يليه بدء التداول الفوري بعد 30 دقيقة من انتهاء البيع. بعد الإطلاق، يخطط المطورون لدفعة تسويقية كبيرة لتأسيس Poodlana كعملة ميمية رائدة في السوق.

وقد جمعت Poodlana بالفعل 2.59 مليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم. يمكن للمستثمرين المهتمين شراء رموز POODL من خلال البيع الرسمي.