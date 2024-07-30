روسيا توافق على العملة المشفرة للتجارة الدولية وسط ضغوط العقوبات

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وافق المشرعون الروس على قانون جديد رائد يسمح باستخدام العملات المشفرة في المعاملات العالمية، حيث لا تزال البلاد تواجه ضغوطًا مالية شديدة من العقوبات الغربية.

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ووافق مجلس الدوما، المجلس الأدنى بالبرلمان الروسي، يوم الثلاثاء، على التشريع بشكل مبدئي.

وسيمكن هذا القانون الجديد الشركات من إجراء التجارة عبر الحدود باستخدام العملات المشفرة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

ووصف أناتولي أكساكوف، رئيس مجلس الدوما، هذه الخطوة بأنها قرار تاريخي في القطاع المالي خلال خطاب ألقاه أمام المشرعين يوم الثلاثاء، بحسب رويترز.

ومن المتوقع أن تبدأ المدفوعات قبل نهاية عام 2024

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أدت التوترات المتصاعدة بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائها إلى فرض عقوبات واسعة النطاق تستهدف الأفراد والكيانات في روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا.

وقد كثفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوباتها منذ غزو فبراير/شباط 2022، مع التركيز على الرئيس فلاديمير بوتين، والقطاع المالي في روسيا، والعديد من الأوليغارشيين.

ردًا على ذلك، أصدرت روسيا تشريعًا يسمح للشركات الروسية بالمعاملات الدولية عبر العملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل البنك المركزي الروسي على سلطة تحويل الأموال إلى الخارج باستخدام العملات الرقمية الخاصة.

أعلنت إلفيرا نابيولينا، محافظ البنك المركزي الروسي، يوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن تبدأ المدفوعات القائمة على العملات المشفرة قبل نهاية عام 2024.

وأضافت: “نحن نناقش بالفعل شروط التجربة مع الوزارات والإدارات والشركات، ونتوقع أن تتم الدفعات الأولى قبل نهاية العام”.

يمثل هذا التحول انعكاسًا كبيرًا عن الموقف السابق للبنك المركزي.

في يناير 2022، اقترح البنك المركزي حظر معاملات العملات المشفرة والتعدين، مشيرًا إلى مخاوف بشأن الاستقرار المالي ورفاهية المواطنين والسيطرة على السياسة النقدية.

وتعمل روسيا أيضًا على تطوير خطط لإصدار الروبل الرقمي.

وكشفت نابيولينا أن البنك المركزي يهدف إلى الانتقال من المرحلة التجريبية إلى التنفيذ الكامل للروبل الرقمي بحلول يوليو 2025، وفقًا لوكالة إنترفاكس.

على عكس العملات المشفرة اللامركزية مثل البيتكوين، فإن العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) هي رموز رقمية صادرة عن الحكومة مصممة لتعكس العملات الورقية التقليدية.

هل يمكن للعملات المشفرة أن تساعد في التهرب من العقوبات؟

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إن تحرك روسيا لتبني العملة المشفرة سيسهل المدفوعات عبر الحدود مع الدول والشركات المقيدة بسبب العقوبات الأمريكية.

غالبًا ما تلجأ البلدان الخاضعة للعقوبات إلى العملات المشفرة لتجاوز القيود المالية.

فقد اتُهمت كوريا الشمالية، على سبيل المثال، باستخدام العملات الرقمية لتمويل برامج الدولة والتهرب من العقوبات.

وبحسب ما ورد كانت مجموعة Lazarus Group، وهي منظمة قرصنة كورية شمالية، مسؤولة عن عملية سرقة ضخمة على شبكة Ronin، حيث سرقت أكثر من 600 مليون دولار من الرموز الرقمية.

وبالمثل، أفادت التقارير أن إيران تستغل العملات الرقمية للتحايل على حواجز التجارة الدولية.

ومع ذلك، يرى المؤيدون أن العملات المشفرة توفر الشفافية والأمان.

توفر تقنية blockchain الأساسية للأصول الرقمية سجلًا عامًا وغير قابل للتغيير للمعاملات، مما يمكن أن يساعد في ردع الأنشطة غير المشروعة على الرغم من سوء استخدامها المحتمل.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.