تحرك شركة طيران ساوثويست لإنهاء المقاعد المفتوحة عبقرية استراتيجية أم خطأ؟

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وكتبت إميلي بورتر، وهي طبيبة مقيمة في أوستن بولاية تكساس، على موقع “X”: “كانت شركة الطيران الوحيدة المتبقية التي لم تعاقب عائلتي ماليًا عندما أردنا الجلوس بجانب أطفالنا الصغار دون دفع 35 إلى 50 دولارًا إضافيًا لكل رحلة، “كانت شركة ساوثويست هي شركة الطيران الوحيدة المتبقية التي لم تعاقب عائلتي ماليًا”. بعد فترة وجيزة من إعلان شركات الطيران أنها ستتخلص من نموذج المقاعد المفتوحة.

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ستكون الأكياس المجانية على قطعة التقطيع التالية وستكون سيئة مثل الأكياس الأمريكية.

وصف درو أيلينغ، مهندس برمجيات في شركة فورد موتور، هذه الخطوة بأنها شيء ببساطة “لم يكن على ما يرام” بينما وصف تي جيه مو، وهو متلقي سابق لكرة القدم الأمريكية، هذه الخطوة بأنها “قرار فظيع ومروع”.

وقال في برنامج “X”: “لقد كان الجنوب الغربي هو المفضل لدى شركة الطيران طوال حياتي بسبب المقاعد المفتوحة”.

إن بورتر وأيلينج ومو ليسوا سوى عدد قليل من بين العديد من المسافرين الذين عبروا بصوت عالٍ عن خيبة أملهم من قرار شركة الطيران بالتوقف عن ممارسة المقاعد المفتوحة – وهي السمة المميزة لأكثر من 50 عامًا كجزء من جهود “التحديث” ولكن الأهم من ذلك هو توليد المزيد من المقاعد. ربح.

عند الإعلان عن هذه الخطوة يوم الخميس الماضي، شاركت شركة الطيران أن البحث الذي أجرته أشار إلى أن 80٪ من عملاء الجنوب الغربي، و86٪ من العملاء المحتملين، يفضلون مقعدًا مخصصًا. حتى أنها وصفت نموذج المقاعد المفتوحة بأنه السبب الرئيسي وراء اختيار العميل لشركة طيران منافسة.

وفي حين رحب البعض أيضًا بهذه الخطوة، إلا أن عددهم قليل ومتباعد مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي في النهاية إلى تنفير قاعدة العملاء المخلصين لشركة الطيران.

تاريخ الجلوس المتساوي في الجنوب الغربي

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تأسست شركة الطيران في عام 1967 ويقع مقرها الرئيسي في دالاس وسرعان ما ميزت نفسها عن عروضها الفريدة، أو بالأحرى افتقارها إلى بعض العروض.

تم الترحيب بالعملاء لأول مرة في السبعينيات على متن الطائرة من خلال عرض فريد من نوعه: الخدمة الذاتية والمقاعد المفتوحة. أكد الحجز وجود مقعد مسافر على متن الطائرة، لكنه لم يعرف أي مقعد.

وقد تسخر بعض المضيفات قائلة: “إنها منطقة جلوس مفتوحة. يمكنك الجلوس في أي مكان تريده، تمامًا كما هو الحال في الكنيسة.

لم تكن هناك أيضًا كبائن من الدرجة الأولى ولم يُمنح أحد الأولوية في الصعود إلى الطائرة، وهو ما أظهر فلسفة التشغيل المساواتية للمؤسس هيرب كيليهر وكراهيته لـ “العقلية الطبقية”.

مطابقة عروض الأقران، خطوة جيدة أم سيئة؟

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إلى جانب المقاعد المخصصة، ستقوم شركة Southwest أيضًا بتخصيص ما يقرب من ثلث مقاعدها للجزء المتميز والممتد للأرجل من المقصورة، مشيرة إلى أنها كانت تفضيلًا قويًا للعملاء، وستكون متوافقة مع نظيراتها في الصناعة في مجال الجسم الضيق. عرضت الطائرات.

ووصف كريستوفر ميلر، مدير الرؤى والتحليلات في لوندبيك، في منشور مفصل على موقع LinkedIn، هذه الخطوة بأنها “خطأ قصير النظر”.

شكك ميلر في دعوة شركة الطيران لقمع “التمييز الرئيسي” لتصبح مجرد منتج آخر “أنا أيضًا” في محاولة للحصول على أجزاء صغيرة من حصة السوق.

وقال: “في بعض الأحيان، قد يؤدي الاندفاع للتوافق مع ما يقدمه منافسوك إلى تحويل علامتك التجارية إلى سلعة بدلاً من إبرازها. وأعتقد أن هذا هو ما ستواجهه شركة Southwest قريبًا بقرارها الأخير”.

أرباح مخيبة للآمال، وضغوط من إدارة إليوت وراء هذه الخطوة

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بينما وصفت شركة الطيران هذه الخطوة بأنها خطوة نحو التحديث، فإنه ليس سرًا أن الأرباح المخيبة للآمال وأداء الأسهم منذ الوباء، إلى جانب الضغط من المستثمر الناشط إليوت مانجمنت، هو ما أجبر الإدارة على ذلك.

كان الأداء المالي لشركة Southwest مخيباً للآمال، حيث فقدت الأسهم ما يقرب من نصف قيمتها على مدى السنوات الثلاث الماضية خلال الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر S&P 500 بنسبة 25٪.

تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح للشركة 33، وهو أعلى بكثير من متوسط الصناعة البالغ 4.86 وانخفض هامش التشغيل إلى 0.2٪ في النصف الأول من هذا العام من أكثر من 13٪ في عام 2019.

اثنان فقط من المحللين من أصل 18 لديهما تصنيف “شراء” للسهم، وفقا لبيانات LSEG، كما ذكرت رويترز.

وقال الرئيس التنفيذي بوب جوردان إن هذا التحول يمكن أن يولد إيرادات سنوية تزيد عن مليار دولار ويوسع جاذبية شركة الطيران.

ماذا يقول المحللون؟

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وقد سلط المحللون الضوء على الحاجة إلى تدفقات إيرادات جديدة ذات هوامش ربح عالية لتعويض ضغوط التكلفة.

وبحسب رويترز، يتوقع المحللون في ريموند جيمس أن تساهم التغييرات بنسبة 95 سنتًا للسهم في أرباح شركة الطيران العام المقبل. وقالت إن المنافسين مثل دلتا ويونايتد وألاسكا إيرلاينز يعتمدون على المسافرين المتميزين ذوي الإنفاق الكبير لحماية أرباحهم.

وقال المحللون أيضًا إن نجاح ساوثويست سيعتمد على قدرتها على تسويق وبيع التغييرات واقتحام سوق لم تخدمه من قبل.

وقال كونور كانينجهام المحلل في ميليوس ريسيرش لرويترز “يجب تخفيف التوقعات بأن المقاعد المخصصة هي تغيير في الجنوب الغربي.”

لا يمكن تجاهل حقيقة أن إليوت نفسه قد ألقى بظلال من الشك على هذه الخطوة التاريخية المفترضة.

“إن المبادرات المعلنة لفريق القيادة الفاشل هذا – وهي محاولات واضحة للحفاظ على الذات – هي ببساطة غير ذات مصداقية. القليل جداً، والمتأخر جداً ليس استراتيجية. وقال إليوت في بيان بعد وقت قصير من إعلان شركات الطيران: “لقد حان الوقت لقيادة جديدة”.

فكرت شركة ساوثويست في التخلي عن المقاعد المفتوحة والتحول إلى المقاعد المخصصة في عام 2006، لكنها تخلت عن الفكرة بعد أن أظهرت الاختبارات أن هذه الخطوة قد تضر بكفاءتها وتزيد وقت الصعود إلى الطائرة بمقدار 1 إلى 4 دقائق. وقالت رويترز إن التحول قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكاليف العمالة حيث قد تحتاج شركة Southwest إلى المزيد من الوكلاء للصعود إلى الطائرة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.