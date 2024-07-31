ASML وTokyo Electron يقفزان على تقرير أن الولايات المتحدة ستعفي حلفاءها من قيود الرقائق الصينية

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وشهدت أسهم أشباه الموصلات ارتفاعًا كبيرًا بعد تقرير من رويترز يشير إلى أن إدارة بايدن تخطط لإعفاء صانعي معدات الرقائق الرئيسية في اليابان وهولندا وكوريا الجنوبية من قيود التصدير الوشيكة.

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أدت هذه الأخبار إلى تحقيق مكاسب كبيرة للاعبين الرئيسيين في الصناعة، حيث قادت شركتا ASML Holding NV وTokyo Electron Ltd.

وقفزت أسهم ASML 11%، مسجلة أكبر مكاسبها خلال اليوم منذ مارس 2020. وارتفع سهم طوكيو إلكترون 7.4%، وهي أعلى زيادة منذ فبراير.

كما شهدت شركات أخرى في القطاع مكاسب ملحوظة: ارتفعت أسهم شركة Disco Corp، الشركة المصنعة لأدوات تقطيع السيليكون، بنسبة 5.8%، وشركة Screen Holdings Co، التي تنتج معدات تنظيف الرقائق وتغليف الرقائق، بنسبة 9.2%.

ما هي خطة بايدن؟

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وتخطط إدارة بايدن للكشف عن قاعدة جديدة الشهر المقبل من شأنها توسيع صلاحيات الولايات المتحدة لوقف صادرات معدات تصنيع أشباه الموصلات من بعض الدول الأجنبية إلى شركات تصنيع الرقائق الصينية.

ستستخدم الولايات المتحدة قاعدة المنتجات الأجنبية المباشرة (FDPR) لتنفيذ هذه الخطة والتي ستؤثر بشكل مباشر على منشآت تصنيع أشباه الموصلات الصينية.

ويمكن للقاعدة، التي لا تزال في شكل مسودة، أن تمنع حوالي ستة مصانع صينية في طليعة جهود صناعة الرقائق المتقدمة في الصين من تلقي الصادرات من مختلف البلدان.

وتشمل الدول المتضررة إسرائيل وتايوان وسنغافورة وماليزيا.

لكن المصادر في تقرير رويترز قالت إن الشحنات من الحلفاء الذين يصدرون معدات رئيسية لصناعة الرقائق – بما في ذلك اليابان وهولندا وكوريا الجنوبية – سيتم استبعادها، مما يحد من تأثير القاعدة.

يسمح قانون FDPR، الذي تم تقديمه في عام 1959، للولايات المتحدة بوضع ضوابط على نقل بعض العناصر المصنوعة في الخارج باستخدام التقنيات الأمريكية.

وقد استخدمت الولايات المتحدة في وقت سابق هذه القاعدة بشكل كبير لتوجيه ضربة لأعمال الهواتف الذكية لشركة هواوي، واستخدمها المنظمون الأمريكيون في روسيا وبيلاروسيا بعد غزو أوكرانيا لقطع الرقائق.

ASML، وسقطت طوكيو إلكترون في وقت سابق على تقارير عن المناقشات

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في وقت سابق، ذكرت بلومبرج نيوز مناقشات بين الولايات المتحدة وحلفائها بشأن FDPR، والتي أدت في البداية إلى تراجع أسهم شركات مثل ASML وطوكيو إلكترون.

وقد أدى تركيز حكومة الولايات المتحدة على كبح التقدم التكنولوجي في الصين، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، إلى فرض ضوابط صارمة على الصادرات على معدات إنتاج أشباه الموصلات.

ومن خلال إعفاء شركات مثل ASML وTokyo Electron، يمكن للمصنعين الصينيين تجاوز القيود الأكثر صرامة التي قد تنطبق على الشركات الأمريكية مثل Applied Materials Inc، وLam Research Corp، وKLA Corp.

الأهمية الاستراتيجية والفروق الدبلوماسية الدقيقة

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وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى منع التداعيات الدبلوماسية مع مواصلة الضغط على صناعة أشباه الموصلات في الصين.

وتسلط الإعفاءات المقررة الضوء على أهمية البراعة الدبلوماسية في تنفيذ ضوابط التصدير.

وتهدف الولايات المتحدة إلى كبح التقدم التكنولوجي الذي تحققه الصين من دون تنفير حلفائها، الذين يشكل تعاونهم أهمية بالغة في التنفيذ الفعّال.

وقال مسؤول أميركي: “إن ضوابط التصدير الفعالة تعتمد على المشاركة المتعددة الأطراف”.

ونحن نعمل باستمرار مع الدول ذات التفكير المماثل لتحقيق أهدافنا الأمنية الوطنية المشتركة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.