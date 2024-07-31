بنك اليابان يرفع سعر الفائدة إلى 0.25%، ويخفض مشترياته من السندات في تحول كبير في السياسة

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قام بنك اليابان (BoJ) برفع سعر الفائدة القياسي إلى 0.25% وأعلن عن خطط لخفض مشترياته الشهرية من السندات إلى النصف، مما يمثل تحولًا كبيرًا نحو تشديد السياسة النقدية.

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وتتناقض هذه الخطوة مع الموقف الحالي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تضييق فجوة أسعار الفائدة التي ساهمت في ضعف قياسي للين. وبعد قرار بنك اليابان يوم الأربعاء، ارتفع الين بأكثر من 1% مقابل الدولار، ليصل إلى 150.70 ين.

رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 2008

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بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين، رفع بنك اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة إلى “حوالي 0.25%”، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وفي السابق، كان المعدل يتراوح بين صفر و0.1%.

ويأتي هذا القرار في أعقاب إنهاء البنك لسياسة سعر الفائدة السلبية في مارس، منهيا بذلك عقودا من الانكماش المتقطع.

وكشف بنك اليابان أيضًا عن خطط لخفض برنامج شراء السندات الشهري البالغ 6 تريليون ين (39 مليار دولار) إلى حوالي 3 تريليون ين بحلول ربيع عام 2026.

ويشير هذا الانخفاض في مشتريات السندات إلى تحرك حاسم بعيدا عن موقف السياسة النقدية المتساهلة للغاية للبنك.

الظروف الاقتصادية ومخاطر التضخم تؤثر على القرار

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وأوضح محافظ البنك المركزي كازو أويدا أن قرار سعر الفائدة تأثر بالظروف الاقتصادية الحالية وتحركات الأسعار، التي ظلت “على المسار الصحيح”.

واعترف أويدا بأن تأثير ضعف الين على التضخم لعب أيضًا دورًا في القرار.

نحن نخطط لمواصلة رفع سعر الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي إذا تحركت الظروف الاقتصادية والتضخم بما يتماشى مع توقعاتنا.

ردود فعل متباينة من الاقتصاديين والمشاركين في السوق

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وقد أثارت خطوة بنك اليابان ردود فعل متباينة من الاقتصاديين والمشاركين في السوق. وانقسم بعض المتداولين بالتساوي حول احتمال رفع أسعار الفائدة، بينما حذر آخرون من مثل هذه الخطوة في ضوء البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة.

ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية المتقلبة، بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي في يونيو، متجاوزًا هدف بنك اليابان البالغ 2٪ لمدة 27 شهرًا متتاليًا.

ومع ذلك، انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام بسبب تراجع الين وارتفاع تكاليف المعيشة، مما أثر سلبا على إنفاق الأسر.

أعرب ماساميتشي أداتشي، الاقتصادي في UBS، عن خيبة أمله إزاء قرار بنك اليابان، قائلًا:

ومن المخيب للآمال للغاية أن بنك اليابان اختار التصرف بتجاهل البيانات الاقتصادية الضعيفة. ويبدو الآن أنه تحرك لمواجهة ضعف الين.

وزعم أداتشي أن تطبيع الاقتصاد الياباني كان محفوفاً بالمخاطر بالفعل، وأن قرار بنك اليابان جعل الأمر أكثر صعوبة.

توقعات التضخم من بنك اليابان

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بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2026، قام بنك اليابان بتعديل توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين إلى 2.1%، ارتفاعًا من 1.9% المتوقعة في أبريل.

ويؤكد هذا التعديل مخاوف البنك بشأن الضغوط التضخمية الناجمة عن ضعف الين.

وأشار ستيفان أنجريك، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز أناليتكس، إلى تركيز بنك اليابان الجديد على تأثير الين على التضخم.

وأشار إلى أن البنك المركزي “يسير نحو اقتصاد ضعيف” دون تضخم قوي يحركه الطلب.

أعتقد أن بنك اليابان بحاجة إلى أن يكون واضحًا بشأن حقيقة أنه يغير القواعد. إنهم لا يفوزون باللعبة. وتوقع أن الزيادة التالية في سعر الفائدة يمكن أن تحدث في ديسمبر وأشار إلى أن الضغط على بنك اليابان قد ينخفض بمجرد أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.