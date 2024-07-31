انخفض معدل البطالة في البرازيل إلى 6.9% في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ عام 2015

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وصل معدل البطالة في البرازيل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2015.

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وبلغ متوسط المعدل 6.9% في الأشهر الثلاثة التي سبقت يونيو 2024، بما يتماشى مع توقعات السوق، وفقًا للمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (IBGE).

ويمثل هذا انخفاضا عن معدل 7.1% المسجل في الربع السابق، مما يشير إلى اتجاهات إيجابية في سوق العمل.

الآثار المترتبة على السياسة النقدية وديناميكيات التضخم

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وقد يؤثر الانخفاض الكبير في معدل البطالة على السياسة النقدية للبنك المركزي. ومع استقرار التضخم، قد يعيد البنك المركزي النظر في موقفه العدواني لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

الإحصائيات واتجاهات سوق العمل

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تظهر بيانات IBGE أن عدد العاطلين عن العمل في البرازيل انخفض من 7.8 مليون إلى 7.5 مليون، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في سوق العمل.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد العاملين بمقدار 499 ألف شخص، ليصل إلى 101.8 مليون، مما يشير إلى المزيد من فرص العمل.

نمو الأجور وأنماط الدخل

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وارتفع متوسط الرواتب الحقيقية في البرازيل بنسبة 1.8% مقارنة بالربع السابق.

ويبلغ متوسط الأجر الشهري الآن 3,214 ريال برازيلي، مما يدل على تطورات إيجابية في الدخل بين السكان العاملين.

وترسم أحدث الأرقام صورة إيجابية لسوق العمل في البرازيل. يساهم انخفاض معدلات البطالة وارتفاع أرقام التوظيف في خلق توقعات اقتصادية متفائلة.

العوامل الرئيسية المساهمة في انخفاض البطالة

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تساهم عدة عوامل في انخفاض معدل البطالة في البرازيل:

الانتعاش الاقتصادي: أدى تحسن الظروف الاقتصادية إلى زيادة فرص العمل.

البرامج الحكومية: كان للمبادرات التي تشجع خلق فرص العمل ودعم الشركات، مثل حوافز الاستثمار وإصلاحات سوق العمل، دور فعال.

ثقة الأعمال: أدى ارتفاع ثقة الشركات وديناميكيات سوق العمل الإيجابية إلى استقرار سوق العمل.

السياسات النقدية: ساعدت السياسات النقدية المحافظة التي ينتهجها البنك المركزي في خفض معدلات البطالة الإجمالية.

وتدعم هذه العناصر مجتمعة سوق عمل قوي وتساهم في الاستقرار الاقتصادي الشامل في البرازيل.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.