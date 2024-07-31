CBiz تستحوذ على Marcum في صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار، لتشكل سابع أكبر شركة محاسبة أمريكية

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

وفي تطور مهم داخل صناعة المحاسبة في الولايات المتحدة، أعلنت شركة CBiz، شركة المحاسبة الأمريكية الوحيدة المتداولة علناً، عن استحواذها على شركة Marcum، اللاعب البارز الذي يقوم بمراجعة حسابات عدد من الشركات المدرجة في الولايات المتحدة أكثر من أي شركة خارج الشركات الأربع الكبرى.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

ومن المقرر أن تؤدي الصفقة، التي تبلغ قيمتها 2.3 مليار دولار، إلى تعزيز مهنة المحاسبة بشكل أكبر حيث تسعى الشركات إلى توسيع حصتها في السوق وقدراتها الخدمية.

تفاصيل الاستحواذ

Copy link to section

كشفت CBiz يوم الأربعاء أنها ستستحوذ على Marcum مقابل 2.3 مليار دولار، مع هيكل الدفع الذي يتكون من نصفها تقريبًا نقدًا والنصف الآخر في الأسهم.

ستؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى إنشاء سابع أكبر شركة محاسبة في الولايات المتحدة، بإيرادات سنوية مجمعة تبلغ 2.8 مليار دولار.

يمثل الاندماج خطوة مهمة لشركة CBiz، مما يضعها كمنافس رئيسي في الصناعة.

يقوم ماركوم حاليًا بمراجعة حسابات أكثر من 400 شركة عامة أمريكية، وتمتلك حصة سوقية تبلغ 6%، وفقًا لشركة Ideagen Audit Analytics.

تتضمن قاعدة عملاء الشركة العديد من شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (Spacs)، والتي كانت بمثابة محرك كبير للإيرادات خلال ازدهار شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السنوات الأربع الماضية.

ومع ذلك، فإن مشاركة ماركوم في سوق الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة لم تكن خالية من الجدل، حيث واجهت الشركة غرامة قدرها 13 مليون دولار من الجهات التنظيمية العام الماضي بسبب إخفاقات الجودة المتعلقة بأعمال الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.

موجة التوحيد في صناعة المحاسبة

Copy link to section

يعد الاستحواذ مثالاً بارزًا على اتجاه الدمج المستمر في قطاع المحاسبة، مدفوعًا بحاجة الشركات إلى توسيع نطاق عروض خدماتها وتعزيزها وسط تزايد التدقيق التنظيمي وتعقيدات السوق.

ومن خلال الاندماج مع Marcum، تهدف CBiz إلى الاستفادة من قاعدة عملاء Marcum الواسعة وخبرتها الصناعية لتعزيز مكانتها في السوق وقدراتها الخدمية.

ومن المتوقع أن يقدم الكيان المدمج نطاقًا أوسع من الخدمات والموارد المحسنة، مما قد يجذب المزيد من العملاء ويزيد من حصته في السوق.

من المرجح أن يؤدي هذا الدمج إلى المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ في الصناعة حيث تسعى الشركات إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية وتلبية المتطلبات المتطورة لعملائها.

ومع ذلك، قد تكون هناك تحديات تنظيمية

Copy link to section

في حين أن عملية الاستحواذ تقدم فرصًا كبيرة للنمو، إلا أنها تأتي أيضًا مصحوبة بالتحديات. تسلط القضايا التنظيمية الأخيرة لماركوم الضوء على أهمية الحفاظ على جودة التدقيق العالية ومعايير الامتثال.

ستحتاج الشركة المدمجة الجديدة إلى معالجة هذه المخاوف لضمان استمرار الثقة والمصداقية في السوق.

وتؤكد الصفقة أيضًا على الطبيعة الديناميكية لمهنة المحاسبة، حيث يجب على الشركات التكيف باستمرار مع التغييرات التنظيمية وظروف السوق.

ومع تطور الصناعة، ستكون القدرة على دمج العمليات وتبسيطها أمرًا بالغ الأهمية لنجاح عمليات الاندماج واسعة النطاق هذه.

يمثل استحواذ CBiz على Marcum مقابل 2.3 مليار دولار لحظة محورية في صناعة المحاسبة الأمريكية، مما يؤدي إلى إنشاء سابع أكبر شركة من حيث الإيرادات.

يعد هذا الاندماج مؤشرًا واضحًا على موجة الدمج التي تجتاح المهنة، مدفوعة بالحاجة إلى تعزيز قدرات الخدمة ووضع السوق.

وبينما يتغلب الكيان المدمج على التحديات التنظيمية والسوقية، فإن نجاحه سيعتمد على قدرته على الحفاظ على معايير عالية والاستفادة من نقاط القوة في كلتا الشركتين.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.